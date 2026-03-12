Työtapaturmien väheneminen on liian hidasta – työpaikat tarvitsevat jatkuvaa tukea työturvallisuuden johtamiseen

Palkansaajien työtapaturmien määrä vähenee edelleen liian hitaasti. Tapaturmavakuutuskeskuksen tuoreiden vuoden 2025 tapaturmatilastojen mukaan palkansaajien kaikkien työtapaturmien eli sekä työmatkalla että työpaikoilla sattuneiden tapaturmien määrä väheni kolme prosenttia edellisvuodesta. Lasku selittyy erityisesti työmatkatapaturmien vähenemisellä. Työpaikoilla sattuneiden tapaturmien määrä pysyi kuitenkin edellisvuoden tasolla, mutta niiden suhteellinen osuus tehdyistä työtunneista kasvoi hieman.

Työturvallisuuskeskuksen mukaan työpaikat tarvitsevat tukea systemaattisempaan työturvallisuuden kehittämiseen. Työpaikkojen tulee johtaa työturvallisuutta selkeillä rakenteilla sekä arjen käytännöillä, joissa työturvallisuus huomioidaan järjestelmällisesti.

– Tapaturmien määrä ei vähene riittävästi. Positiivista kehitystä on tapahtunut työmatkatapaturmissa, mutta työpaikkatapaturmien taajuus on valitettavasti jälleen noussut palaten vuoden 2023 tasolle. Työturvallisuus ei parane sattumalta, vaan se vaatii tietoista johtamista, ennakointia ja turvallisuutta tukevia toimintatapoja sekä toimivaa yhteistoimintaa työpaikan arjessa, sanoo Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Työturvallisuuskeskuksen mukaan selkeät vastuut ja roolit ovat keskeisiä työpaikkojen työturvallisuuden kehittämisessä. Turvallisuuden parantaminen edellyttää, että työn vaarat tunnistetaan, riskit arvioidaan ja turvallisuus huomioidaan systemaattisesti työn suunnittelussa ja johtamisessa.

– Hyvä työturvallisuuskulttuuri syntyy, kun turvallisuus on osa päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa. Ennakoinnilla voidaan estää suuri osa tapaturmista ennen kuin ne tapahtuvat, Koskinen sanoo.

Työmatkatapaturmat vähenivät – sääolosuhteet vaikuttivat

Vuonna 2025 työmatkatapaturmien määrä väheni noin 15 prosenttia. Vähenemistä selittää kuitenkin osittain se, että vuosi 2024 oli poikkeuksellisen liukas.

– Työmatkatapaturmien väheneminen on myönteinen kehitys, mutta siihen vaikuttivat myös sääolosuhteet. Siksi sitä ei voi tulkita yksiselitteisesti pysyväksi muutokseksi turvallisuudessa, Koskinen toteaa.

Yleisimmät tapaturmat ovat edelleen samoja

Vaikka työelämä kehittyy vauhdilla ja uusia teknologioita otetaan käyttöön, työpaikkojen yleisimmät tapaturmat ovat edelleen hyvin perinteisiä.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan yleisimpiä työpaikkatapaturmia olivat kaatumiset, liukastumiset ja kompastumiset (21 %). Seuraavaksi yleisimpiä olivat erilaisiin esineisiin satuttamiset (17 %) sekä äkilliset fyysiset kuormittumiset (12 %). Myös ihmisten aiheuttama väkivalta, hyökkäys tai uhkaaminen aiheuttivat 9 prosenttia työpaikkatapaturmista.

– Tapaturmat ovat usein ennakoitavissa. Kun työpaikoilla tunnistetaan riskit ajoissa ja sovitaan selkeistä toimintatavoista, voitaisiin suuri osa tapaturmista ehkäistä ennalta, Koskinen sanoo.

Työturvallisuuskeskus muistuttaa, että työtapaturmien vähentäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä työpaikoilla.

– Turvallinen työ syntyy yhteistyössä. Kun työnantajat ja henkilöstö kehittävät turvallisuutta yhdessä, voidaan tapaturmia ehkäistä ja työelämästä tehdä turvallisempaa kaikille, Koskinen sanoo.

Työturvallisuuskeskus tarjoaa työpaikoille maksuttomia materiaaleja ja käytännön työkaluja työturvallisuuden kehittämiseen, joita voidaan hyödyntää helposti työpaikkojen arjessa turvallisuuden parantamiseksi.