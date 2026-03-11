S-Pankki Oyj

Kutsu mediatilaisuuteen: Suomen talous, kulutus ja säästäminen - mihin suomalaisten rahat nyt menevät?

12.3.2026 10:32:22 EET | S-Pankki Oyj | Kutsu

Maailmalla kuohuu ja Suomen talous on jo pitkään odottanut kasvuaan. Miltä Suomen talouden kasvuennusteet tällä hetkellä näyttävät ja miten suomalaiset arjessa kuluttavat ja säästävät?

Kutsumme teidät mediatilaisuuteen, jossa julkaisemme S-Pankin tuoreen Talouden suunta -ennusteen ja avaamme S-ryhmän ja S-Pankin datan pohjalta, miten taloustilanne näkyy suomalaisten kulutuksessa, säästämisessä ja sijoittamisessa. 

Tilaisuudessa saat: 

  • ajantasaisen näkymän Suomen talouskehitykseen ja kasvunäkymiin 

  • konkreettista dataa suomalaisten arjen kulutuksesta haastavassa taloustilanteessa 

  • näkemyksiä siitä, miksi säästäminen on kasvanut ja miten se näkyy käytännössä 

Tilaisuuden avaa S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen, joka käy läpi samana päivänä julkaistavan talousennusteen keskeisen sisällön. S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström ja käyttötavarakaupan myyntijohtaja Niko Pesonen avaavat suomalaisten kulutusta haastavassa taloustilanteessa. S-Pankin kuluttaja-asiakkaista vastaava johtaja Sari Köykkä puolestaan kertoo, miten suomalaisten kasvanut säästöaste näkyy säästämisessä ja sijoittamisessa. Tilaisuuden päätteeksi on varattu aikaa kysymyksille ja haastatteluille. 

Aika: tiistai 24.3. klo 9-10, aamiaistarjoilu alkaa jo klo 8.45 
Paikka: Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki (tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä)

Tilaisuudessa on aamiaistarjoilu. 

Ilmoittautumiset sekä tieto mahdollisesta erityisruokavalioista ma 23.3. mennessä osoitteeseen: viestinta@s-pankki.fi 

Lämpimästi tervetuloa! 

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Suomalaisten asumiskustannukset pysyvät useimmilla hallinnassa, mutta arjen yllätykset ovat silti tavallisia. S-Pankin teettämän tuoreen kyselyn mukaan lähes joka toinen suomalainen on viimeisen vuoden aikana kohdannut tilanteen, jossa asumisen kuukausikustannukset ovat olleet suuremmat kuin mihin oli varautunut. Yli puolella suomalaisista on yli 1 000 euron säästöt yllättäviä asumismenoja varten.

