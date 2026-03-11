Kutsu mediatilaisuuteen: Suomen talous, kulutus ja säästäminen - mihin suomalaisten rahat nyt menevät?
12.3.2026 10:32:22 EET | S-Pankki Oyj | Kutsu
Maailmalla kuohuu ja Suomen talous on jo pitkään odottanut kasvuaan. Miltä Suomen talouden kasvuennusteet tällä hetkellä näyttävät ja miten suomalaiset arjessa kuluttavat ja säästävät?
Kutsumme teidät mediatilaisuuteen, jossa julkaisemme S-Pankin tuoreen Talouden suunta -ennusteen ja avaamme S-ryhmän ja S-Pankin datan pohjalta, miten taloustilanne näkyy suomalaisten kulutuksessa, säästämisessä ja sijoittamisessa.
Tilaisuudessa saat:
-
ajantasaisen näkymän Suomen talouskehitykseen ja kasvunäkymiin
-
konkreettista dataa suomalaisten arjen kulutuksesta haastavassa taloustilanteessa
-
näkemyksiä siitä, miksi säästäminen on kasvanut ja miten se näkyy käytännössä
Tilaisuuden avaa S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen, joka käy läpi samana päivänä julkaistavan talousennusteen keskeisen sisällön. S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström ja käyttötavarakaupan myyntijohtaja Niko Pesonen avaavat suomalaisten kulutusta haastavassa taloustilanteessa. S-Pankin kuluttaja-asiakkaista vastaava johtaja Sari Köykkä puolestaan kertoo, miten suomalaisten kasvanut säästöaste näkyy säästämisessä ja sijoittamisessa. Tilaisuuden päätteeksi on varattu aikaa kysymyksille ja haastatteluille.
Aika: tiistai 24.3. klo 9-10, aamiaistarjoilu alkaa jo klo 8.45
Paikka: Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki (tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä)
Tilaisuudessa on aamiaistarjoilu.
Ilmoittautumiset sekä tieto mahdollisesta erityisruokavalioista ma 23.3. mennessä osoitteeseen: viestinta@s-pankki.fi
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Linkit
S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
Tutkimus: kuusi kymmenestä on varautunut asumisen lisäkuluihin – lähes puolet kokee kustannusten yllättäneen11.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Suomalaisten asumiskustannukset pysyvät useimmilla hallinnassa, mutta arjen yllätykset ovat silti tavallisia. S-Pankin teettämän tuoreen kyselyn mukaan lähes joka toinen suomalainen on viimeisen vuoden aikana kohdannut tilanteen, jossa asumisen kuukausikustannukset ovat olleet suuremmat kuin mihin oli varautunut. Yli puolella suomalaisista on yli 1 000 euron säästöt yllättäviä asumismenoja varten.
Bankbedrägerier sker nu via telefonsamtal och WhatsApp – brottslingar söker nya metoder att nå finländare10.3.2026 08:23:52 EET | Pressmeddelande
Formen av bankbedrägerier har förändrats och brottslingar kontaktar finländare allt oftare direkt per telefon och meddelandetjänster. ”Bankerna och myndigheterna kan förhindra och identifiera bedrägerier, men systemet fungerar inte utan människors eget omdöme”, säger Leo Niemelä, datasäkerhetschef på S-Banken.
Pankkihuijaukset siirtyneet puheluihin ja WhatsAppiin – rikolliset etsivät uusia keinoja tavoittaa suomalaiset10.3.2026 08:23:52 EET | Tiedote
Pankkihuijaukset ovat muuttaneet muotoaan, ja rikolliset lähestyvät suomalaisia yhä useammin suoraan puhelimitse ja viestipalveluissa. ”Pankit ja viranomaiset voivat estää ja tunnistaa huijauksia, mutta järjestelmä ei toimi ilman ihmisten omaa harkintaa”, sanoo S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelä.
Tutkimus: S-Pankki on suomalaisten mielestä Suomen vastuullisin pankkibrändi9.3.2026 13:06:42 EET | Tiedote
Suomalaiset mieltävät S-Pankin jälleen Suomen vastuullisimmaksi pankkibrändiksi. Asia käy ilmi Sustainable Brand Index -tutkimuksesta, joka kartoittaa kuluttajien mielikuvia vastuullisuudesta.
S-Pankki: Alkuvuoden tuottokiri yllätti – kehittyvät markkinat ja Japani selvässä johdossa9.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Alkuvuoden sijoitusmarkkinat ovat tuottaneet poikkeuksellisen vahvasti, vaikka markkinoilla nähdään samanaikaisesti suuria arvonvaihteluita ja nopeaa rotaatiota eri toimialojen ja alueiden välillä. Päästrategi Tanja Wennonen-Kärnän mukaan sijoittajat hakevat nyt erilaisia vaihtoehtoja ja kotitalouksien luottamus vahvistuu etenkin Euroopassa ja Japanissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme