Kutsu mediatilaisuuteen: Suomen talous, kulutus ja säästäminen - mihin suomalaisten rahat nyt menevät?

Kutsumme teidät mediatilaisuuteen, jossa julkaisemme S-Pankin tuoreen Talouden suunta -ennusteen ja avaamme S-ryhmän ja S-Pankin datan pohjalta, miten taloustilanne näkyy suomalaisten kulutuksessa, säästämisessä ja sijoittamisessa.

Tilaisuudessa saat:

ajantasaisen näkymän Suomen talouskehitykseen ja kasvunäkymiin

konkreettista dataa suomalaisten arjen kulutuksesta haastavassa taloustilanteessa

näkemyksiä siitä, miksi säästäminen on kasvanut ja miten se näkyy käytännössä

Tilaisuuden avaa S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen, joka käy läpi samana päivänä julkaistavan talousennusteen keskeisen sisällön. S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström ja käyttötavarakaupan myyntijohtaja Niko Pesonen avaavat suomalaisten kulutusta haastavassa taloustilanteessa. S-Pankin kuluttaja-asiakkaista vastaava johtaja Sari Köykkä puolestaan kertoo, miten suomalaisten kasvanut säästöaste näkyy säästämisessä ja sijoittamisessa. Tilaisuuden päätteeksi on varattu aikaa kysymyksille ja haastatteluille.

Aika: tiistai 24.3. klo 9-10, aamiaistarjoilu alkaa jo klo 8.45

Paikka: Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki (tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä)

Tilaisuudessa on aamiaistarjoilu.

Ilmoittautumiset sekä tieto mahdollisesta erityisruokavalioista ma 23.3. mennessä osoitteeseen: viestinta@s-pankki.fi

Lämpimästi tervetuloa!