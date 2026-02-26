Turkin matkailun kysyntä vakaa
Turkin tasavallan kulttuuri- ja matkailuministeriö sekä Turkin valtion matkailuorganisaatio (TGA) tiedottavat, että matkailutoiminnot eri puolilla maata jatkuvat täysin normaalisti.
Lähi-Idän konfliktia koskevasta laajasta uutisoinnista huolimatta, ministeriö haluaa todeta, että Turkki on Välimeren maa eikä se ole osapuolena tässä konfliktissa. Maan matkakohteet, kuten Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir ja Kappadokia – jotka kuuluvat maailman vierailluimpiin – toivottavat edelleen kansainväliset kävijät tervetulleiksi ilman häiriötä.
Matkailutoiminnot jatkuvat normaalisti
Turkin hotellit operoivat normaalisti. Aktiviteetit ja retket järjestetään suunnitellusti. Maassa ei ole ollut sulkemisia, häiriöitä tai hallituksen asettamia matkailutoiminnan rajoituksia.
Kaikki lennot Turkin lentokentiltä lähtevät aikataulussa
İstanbul, Antalya, Bodrum, Izmir sekä kaikki muut Turkin kansainväliset lentoasemat operoivat normaalisti. Turkin lentokenttiä ei ole suljettu eikä lentoja uudelleenreititetty tilanteen johdosta. Turkissa operoivat lentoyhtiöt eivät ole raportoineet yhtään lentojen peruutusta konfliktin vuoksi.
Kesän 2026 matkat ovat varattavissa normaalisti
TGA kannustaa matkanjärjestäjiä, matkatoimistoja ja varauskumppaneita myymään Turkin matkakohteita aktiivisesti koko kesäkaudelle 2026. Kysyntä on edelleen vahvaa.
