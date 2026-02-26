Turkin matkailun kysyntä vakaa

Lähi-Idän konfliktia koskevasta laajasta uutisoinnista huolimatta, ministeriö haluaa todeta, että Turkki on Välimeren maa eikä se ole osapuolena tässä konfliktissa. Maan matkakohteet, kuten Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir ja Kappadokia – jotka kuuluvat maailman vierailluimpiin – toivottavat edelleen kansainväliset kävijät tervetulleiksi ilman häiriötä.

Matkailutoiminnot jatkuvat normaalisti

Turkin hotellit operoivat normaalisti. Aktiviteetit ja retket järjestetään suunnitellusti. Maassa ei ole ollut sulkemisia, häiriöitä tai hallituksen asettamia matkailutoiminnan rajoituksia.

Kaikki lennot Turkin lentokentiltä lähtevät aikataulussa

İstanbul, Antalya, Bodrum, Izmir sekä kaikki muut Turkin kansainväliset lentoasemat operoivat normaalisti. Turkin lentokenttiä ei ole suljettu eikä lentoja uudelleenreititetty tilanteen johdosta. Turkissa operoivat lentoyhtiöt eivät ole raportoineet yhtään lentojen peruutusta konfliktin vuoksi.

Kesän 2026 matkat ovat varattavissa normaalisti

TGA kannustaa matkanjärjestäjiä, matkatoimistoja ja varauskumppaneita myymään Turkin matkakohteita aktiivisesti koko kesäkaudelle 2026. Kysyntä on edelleen vahvaa.

Lisätietoja:

Go Türkiye

Arzu Emel Polat

Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö

+358 44 988 8196

emel.polat@go-turkiye.fi

