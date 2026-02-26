Ikkunapaikka PR & Events

Turkin matkailun kysyntä vakaa

12.3.2026 10:09:20 EET | Ikkunapaikka PR & Events | Tiedote

Turkin tasavallan kulttuuri- ja matkailuministeriö sekä Turkin valtion matkailuorganisaatio (TGA) tiedottavat, että matkailutoiminnot eri puolilla maata jatkuvat täysin normaalisti.

Rantamaisemaa Bodrumissa, Egeanmeren rannalla
Rantamaisemaa Bodrumissa, Egeanmeren rannalla TGA

Lähi-Idän konfliktia koskevasta laajasta uutisoinnista huolimatta, ministeriö haluaa todeta, että Turkki on Välimeren maa eikä se ole osapuolena tässä konfliktissa. Maan matkakohteet, kuten Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir ja Kappadokia – jotka kuuluvat maailman vierailluimpiin – toivottavat edelleen kansainväliset kävijät tervetulleiksi ilman häiriötä.

Matkailutoiminnot jatkuvat normaalisti

Turkin hotellit operoivat normaalisti. Aktiviteetit ja retket järjestetään suunnitellusti. Maassa ei ole ollut sulkemisia, häiriöitä tai hallituksen asettamia matkailutoiminnan rajoituksia.

Kaikki lennot Turkin lentokentiltä lähtevät aikataulussa

İstanbul, Antalya, Bodrum, Izmir sekä kaikki muut Turkin kansainväliset lentoasemat operoivat normaalisti. Turkin lentokenttiä ei ole suljettu eikä lentoja uudelleenreititetty tilanteen johdosta.  Turkissa operoivat lentoyhtiöt eivät ole raportoineet yhtään lentojen peruutusta konfliktin vuoksi.

Kesän 2026 matkat ovat varattavissa normaalisti 

TGA kannustaa matkanjärjestäjiä, matkatoimistoja ja varauskumppaneita myymään Turkin matkakohteita aktiivisesti koko kesäkaudelle 2026. Kysyntä on edelleen vahvaa.

