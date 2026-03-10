Energiansaatavuus, toimivat verkot ja huoltovarmuus ratkaisevat Hämeen kasvun
13.3.2026 09:30:00 EET | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Suomi voi kasvattaa bruttokansantuotettaan kymmenillä miljardeilla euroilla vuodessa, jos energiasiirtymään liittyvät teolliset investoinnit saadaan toteutumaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää Hämeessäkin ennustettavaa energia- ja teollisuuspolitiikkaa sekä ennakoivaa sähköverkkojen rakentamista. Tieto selviää Suomen kauppakamarien toteuttamasta teollisuus- ja energiaselvityksestä.
Suomen kauppakamarien ja Destian 13.3. julkaisema teollisuus- ja energiaselvitys varoittaa, että investoinnit eivät tule itsestään – pääomat hakeutuvat sinne, missä puhdasta sähköä ja siirtokapasiteettia on varmasti saatavilla.
“Hämeen monipuolinen ja vahva teollinen perusta, merkittävä puolustusteollisuus sekä uudet datakeskushankkeet rakentavat alueelle kestävää kasvupohjaa. Energiaa tarvitaan sekä olemassa olevan teollisuuden kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseen että uusien investointien ja alueelle sijoittautuvien toimijoiden mahdollistamiseen. Riittävä kapasiteetti, sujuvat verkkoratkaisut ja huoltovarmuus ovat ratkaisevia tekijöitä, jotta Häme voi kasvaa kestävästi ja vastata tulevaisuuden tarpeisiin”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala julkistamistilaisuuden yhteydessä.
Suomeen suunnitteilla olevat teolliset investoinnit kohdistuvat erityisesti data-, bio-, energia-, mineraali- ja vetytalouteen. Kaikkia yhdistää yksi tekijä: valtava puhtaan sähkön tarve. ”Pääomat menevät sinne, missä sähköä riittää ja verkot kestävät. Suomella on nyt tuhannen taalan paikka – mutta ikkuna ei ole auki ikuisesti. Pelissä on Suomen tulevaisuuden kilpailukyky”, sanoo selvityksen liikkeellepanija Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.
Etumatka voi kadota muutamassa vuodessa
Toistaiseksi Suomen energiajärjestelmä ja siirtoverkot ovat kilpailijamaita, kuten Ruotsia, Saksaa ja Alankomaita, paremmassa kunnossa. Näissä maissa verkkojen kapasiteetti on jo muodostunut investointien pullonkaulaksi.
Merkkejä vastaavista haasteista on kuitenkin jo Suomessa. Jos verkkojen rakentaminen ja lupaprosessit eivät pysy investointien tahdissa, etumatka voi kadota nopeasti. ”Suomen talouskasvulle on jo riittävästi rajoittavia tekijöitä – sähköpula ei enää saa tälle listalle nousta. Tarvitsemme pitkän aikavälin ennustettavan näkymän pääomien houkuttelemiseksi. Sähkön hyödyntämisessä on katsottava Suomen kokonaisetua osaoptimoinnin sijaan. Tavoitteena tulee olla korkean lisäarvon investointien houkuttelu Suomeen”, toteaa selvityksen projektipäällikkö Riku Huhta Destialta.
Mitä nyt pitäisi tehdä?
Selvitys esittää neljä keskeistä toimenpidettä:
- Sähkön kanta- ja jakeluverkkojen rakentaminen ennakoivasti
- Lupaprosessien sujuvoittaminen
- Energiajärjestelmän tasapainon varmistaminen
- Teollisten arvoketjujen vahvistaminen Suomessa
Ratkaisut on tehtävä nyt, jos Suomi haluaa hyödyntää energiasiirtymän täyden potentiaalin talouskasvulle. ”Energiasiirtymä ei ole kuluerä, vaan kasvustrategia. Mitä enemmän saamme investointeja ja vientiä Suomeen, sitä enemmän syntyy kotimaista arvonlisää, työpaikkoja ja verotuloja. Se vahvistaa julkista taloutta ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa. Nyt ratkaistaan, kasvatammeko Suomen taloutta vai katsommeko sivusta, kun kasvu syntyy muualla”, painottaa Erkkilä.
Katso Suomen teollisuus ja energiatarpeet – kasvunäkymien turvaaminen -selvitys >>>
Suomen teollisuus ja energiatarpeet – kasvunäkymien turvaaminen -selvitys on toteutettu laajoin sidosryhmähaastatteluin, siinä on otettu huomioon kansalliset, alaan liittyvät strategiat ja suunnitelmat kuten teollisuuspoliittinen strategia ja energia- ja ilmastostrategia, keskeisten toimijoiden, kuten Fingridin ja Energiateollisuuden visiotyöt sekä hyödynnetty energiasiirtymän tutkittua tietoa.
Selvityksen on toteuttanut Destia, ja sen ovat tilanneet Suomen kauppakamarit (Keskuskauppakamari, Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kuopion, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Rauman, Riihimäen-Hyvinkään, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit).
Selvitys julkaistiin 13.3.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne VanhalaToimitusjohtajaPuh:050 339 1625anne.vanhala@hamechamber.fi
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin Lahden toimisto muuttaa Crazy Townin tiloihin10.3.2026 12:37:16 EET | Tiedote
Hämeen kauppakamarin Lahden toimisto muuttaa nykyisistä Aleksanterinkatu 17 sijaitsevista tiloista maaliskuussa Crazy Townin tiloihin Kulmalan taloon osoitteeseen Aleksanterinkatu 16. ”Muutto mahdollistaa meille entistä paremmin erilaisten kohtaamisten, koulutusten ja tapahtumien järjestämisen ympäristössä, joka kannustaa yhteistyöhön ja verkostoitumiseen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Yritysten näkymät Hämeessä ailahtelevat hyvin lyhyellä aikavälillä4.2.2026 10:48:30 EET | Tiedote
Hämäläisyritysten suhdannenäkymät ovat alkuvuonna vaihdelleet hyvin lyhyellä aikavälillä, selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. Vielä edellisellä viikolla julkaistu kauppakamarin talouskysely antoi alueen yritysten näkymistä positiivisemman kuvan, kun taas EK:n suhdannebarometrikyselyn tuloksissa odotukset ovat varovaisempia. ”Uusimman Suhdannebarometrin mukaan lähikuukausien odotukset ovat aavistuksen vaimeat, ja alueemme yritykset suhtautuvat tulevaan hieman varovaisemmin kuin koko maassa keskimäärin. Nopeasti vaihtelevat näkymät kertovat siitä, että talouden kehityssuunta on tällä hetkellä vaikeasti ennustettavissa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen yritysten näkymät kirkastuvat – talousodotuksissa selvä parannus syksyyn22.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Hämeen yrityksissä on havaittavissa myönteinen käänne, kun näkymät liikevaihdon, tilauskantojen ja kannattavuuden osalta ovat selvästi syksyä paremmat. Tieto selviää Hämeen kauppakamarin tuoreimmasta talouskyselystä. ”Hämeen yritysten näkymät ovat kirkastuneet alkuvuonna, ja talousodotuksissa näkyy selvä parannus syksyyn verrattuna. Tilauskantojen vahvistuminen ja kannattavuuden vakaantuminen rakentavat luottamusta tulevaan. Selvää on, että viime päivien kauppapoliittiset jännitteet lisäävät epävarmuutta yritysten näkymiin. Olennaista on, että yrityksillä on edelleen keinoja sopeutua, hakea uusia markkinoita, fokusoida ja tehdä päätöksiä epävarmuudesta huolimatta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen kauppakamari myönsi Koulutuskeskus Salpaukselle Päijät-Hämeen ensimmäiset HTA-sertifikaatit16.1.2026 07:56:45 EET | Tiedote
Hämeen kauppakamari luovutti 15.1. Koulutuskeskus Salpaukselle Hyväksytysti työelämäauditoitu (HTA) -sertifikaatit prosessiteollisuuden, ajoneuvoalan ja liiketoiminnan koulutusaloille. ”Koulutuskeskus Salpaus on Päijät-Hämeessä ensimmäinen oppilaitos, joka on toteuttanut HTA-työelämäauditoinnit jopa kolmella koulutusalalla. Työelämäarvioinnin tavoitteena on vahvistaa yritysten ja oppilaitosten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat yritysten hallitustyöskentelyä ja kasvua8.12.2025 13:12:03 EET | Tiedote
Hallitustyöskentelyn osaamista mittaava Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin marraskuussa. Tällä kertaa Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-kurssin käyneistä 12 henkilöä suoritti tutkinnon hyväksytysti. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita. ”Osaavat hallitukset ovat yrityksissä tärkeitä kasvun moottoreita. HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat koko Hämeen elinvoimaa ja yritysten kehittymistä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme