Pia Lohikoski: Käymme kilpajuoksua tekoälyväärennöksiä vastaan
12.3.2026 09:59:08 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Tekoäly ja työn murros uhkaavat siirtää arvoa luovalta alalta teknologiayhtiöille ja kasvattaa tulo- ja varallisuuseroja. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaatii Suomea ja EU:ta vastaamaan muutokseen vahvistamalla tekijöiden oikeuksia, uudistamalla verotusta ja rakentamalla tietä kohti perustuloa.
Luovien alojen tekijöiden huoli toimeentulosta ja tekijänoikeuksista on kasvanut, kun generatiiviset tekoälymallit hyödyntävät olemassa olevia teoksia usein ilman lupaa tai korvausta.
– Luovan alan tuottamaa arvoa siirtyy yhä enemmän Yhdysvaltojen teknologiayhtiöille, jotka maksavat Eurooppaan käytännössä hiluja veroina. Sääntelyllä on varmistettava, että tekijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen, Lohikoski sanoo.
Eduskunta käy tänään torstaina sivistysvaliokunnan aloitteesta ajankohtaiskeskustelun luovien alojen asemasta tekoälyn ajassa. Lohikoski nostaa esiin muun muassa esiintyvien taiteilijoiden äänen ja kasvojen suojaamisen tekijänoikeuslainsäädännöllä.
Myös Euroopan parlamentti on tuoreessa kannanotossaan korostanut tekijöille maksettavaa korvausta generatiivisen tekoälyn markkinoilla.
– Teknologiajätit ovat päässeet jo niskan päälle. Kulttuuri- ja taidealan työtä ja tekijöitä on suojattava lainsäädännöllä nykyistä nopeammin. Kyseessä on kansainvälinen kilpajuoksu, johon on vastattava koko EU:n voimin.
Lohikosken mukaan teknologinen murros vaatii lisäksi sosiaaliturvan uudistamista. Vasemmistoliitto esittää teknologiaohjelmassaan kattavan perustulon asteittaista käyttöönottoa työn murroksessa.
Lohikoski painottaa myös verotuksen uudistamista. Vasemmistoliitto haluaa muun muassa EU:n laajuisen digiveron käyttöön.
– Digitalouden tuottama arvo tulisi ohjata oikeudenmukaisemmin yhteiskunnan käyttöön. Suomen tulee edistää yritysverotuksen päivittämistä EU- ja kansainvälisellä tasolla sekä kiristää suurten varallisuuksien ja omaisuustulojen verotusta myös kansallisesti, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Johannes Yrttiaho: Kotirauhan suojan murtaminen on tyypillistä totalitaarisille valtioille12.3.2026 09:39:35 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho varoittaa, että Petteri Orpon hallituksen esittämä perustuslain 10 §:n muutos uhkaa johtaa kotirauhan ja yksityiselämän suojan radikaaliin heikkenemiseen.
Jessi Jokelainen: Suomen ei piä olla maa, jossa nuorten on pakko paeta maaseuvulta11.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen arvostelee Orpon hallitusta maaseudun sivuuttamisesta. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli maaseutupoliittisesta selonteosta.
Minja Koskela: Hallituksella tuli niin kiire, ettei edes kokoomuksessa tunneta omaa ydinase-esitystä6.3.2026 15:00:19 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kummeksuu kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran esittämiä väitteitä ydinaserajoitusten purkua koskevasta esitysluonnoksesta.
Lakialoite: Uskonnon ja ET:n tilalle katsomusoppi6.3.2026 09:28:13 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustajat Hanna Sarkkinen, Pia Lohikoski ja Mai Kivelä jättivät torstaina lakialoitteen peruskoulun ja lukion uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen korvaamisesta kaikille oppilaille yhteisellä katsomusopilla. Yhteistä katsomusainetta arvioitiin muun muassa viimevuotisessa Opetushallituksen katsomusaineiden uudistamista koskevan kehittämisryhmän raportissa, ja opetusministeri Anders Adlercreutz kertoi loppuvuodesta opetus- ja kulttuuriministeriön selvittävän asiaa. Tällä viikolla kerrottiin myös Helsingin suunnitelmista siirtyä osittain yhteiseen katsomusopetukseen.
Minja Koskela ja Aino-Kaisa Pekonen: Suomen on oltava ydinaseeton6.3.2026 08:54:52 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekosen mielestä ydinaserajoitusten purkaminen ei lisää Suomen turvallisuutta ja se antaa aivan väärän signaalin tässä maailmantilanteessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme