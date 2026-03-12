Keski-Suomen hyvinvointialue hakee rahoitusta hoidon jatkuvuuden vahvistamiseen – tavoitteena pysyvä toimintamalli Keski-Suomeen

Hoidon jatkuvuus on tunnistettu haasteeksi

Hoidon jatkuvuus on tunnistettu Keski-Suomen hyvinvointialueella keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Hyvinvointialueella on ollut useita rinnakkaisia toimintamalleja eri terveysasemilla ja omahoitaja–omalääkärimalli on toistaiseksi toteutunut vain osalla alueen asukkaista.

-Tutkimusten mukaan hoidon jatkuvuus parantaa hoidon vaikuttavuutta, lisää potilaiden turvallisuudentunnetta ja luottamusta palveluihin sekä vähentää raskaampien palveluiden tarvetta. Omahoitaja ja omalääkärin työtä onkin syytä kohdentaa erityisesti niihin potilaisiin ja hoitoihin, joista saavutetaan suurin terveyshyöty yksilöllisen hyötyarvion perusteella, toteaa avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl.

Hankkeen tavoitteena on pysyvä toimintamalli Keski-Suomeen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hoidon jatkuvuutta ja parantaa hoidon vaikuttavuutta. Hankkeessa laajennetaan omahoitaja-omalääkärimalli koko väestölle siten, että kaikille keskisuomalaisille nimetään omahoitaja ja omalääkäri.

- Samalla kehitetään työparityöskentelyä, moniammatillista yhteistyötä sekä digitaalisia asiointi- ja tietojärjestelmäratkaisuja, jotka tukevat potilaan ohjautumista omalle hoitajalle tai lääkärille. Hankkeessa vakiinnutetaan lääkärien ammatinharjoittajamalli hyvinvointialueelle, ja pilotoidaan uutena vastaavaa mallia hoitajille henkilöstön saatavuuden vahvistamiseksi. Malli tuo hoitajille uuden tavan toteuttaa ammattiaan ja vahvistaa omahoitajan roolia potilaan hoidon jatkuvuuden varmistamisessa, toteaa avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl.

Hankkeen avulla Keski-Suomeen on mahdollista rakentaa pysyvä toimintamalli, jossa hoito on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja kohdennettua samalla, kun resursseja käytetään kustannusvaikuttavasti. Hoidon jatkuvuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta seurataan systemaattisesti muun muassa SLICC- ja COCI- mittareilla, jotka kuvaavat hoidon jatkuvuutta ja hoitosuhteen pysyvyyttä.

- Kehittämistyön tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja, jotka parantavat hoidon jatkuvuutta ja lisäävät hoidon vaikuttavuutta koko Keski-Suomen hyvinvointialueella. Hankkeessa syntyvät käytännöt vakiintuvat osaksi hyvinvointialueen palvelujärjestelmää. Hankkeen tavoitteet tukevat myös kansallisen valtionavustushaun tavoitteita, joissa korostetaan hoidon jatkuvuuden toimintamallien kehittämistä ja laajentamista, väestön jakamista omalääkäreille ja omahoitajille sekä hoidon jatkuvuuden vaikutusten systemaattista seurantaa, kertoo terveydenhuollon vastuualuejohtaja Titta Frantsila.