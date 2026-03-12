Keski-Suomen hyvinvointialue hakee rahoitusta hoidon jatkuvuuden vahvistamiseen – tavoitteena pysyvä toimintamalli Keski-Suomeen
12.3.2026 10:02:01 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on hakenut valtionavustusta Sosiaali- ja terveysministeriön hoidon jatkuvuuden kehittämisen haussa. Suunnitellun hankkeen tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta, lisätä hoidon vaikuttavuutta ja tuottaa enemmän terveyshyötyä keskisuomalaisille. Haettava rahoitus on 2 605 150 euroa ajalle 1.6.2026–31.12.2027.
Hanke pohjautuu Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategiaan, joka hyväksyttiin 9.12.2025. Palvelustrategiassa korostetaan hoidon jatkuvuuden parantamista laajentamalla omahoitaja-omalääkärimallia koko Keski-Suomeen sekä vahvistamalla hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaille saatavaa terveyshyötyä. Nämä tavoitteet tukevat myös syyskuussa 2025 päivitettyä hyvinvointialueen strategiaa, jossa toiminnan kustannusvaikuttavuus nostettiin keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi.
Hoidon jatkuvuus on tunnistettu haasteeksi
Hoidon jatkuvuus on tunnistettu Keski-Suomen hyvinvointialueella keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Hyvinvointialueella on ollut useita rinnakkaisia toimintamalleja eri terveysasemilla ja omahoitaja–omalääkärimalli on toistaiseksi toteutunut vain osalla alueen asukkaista.
-Tutkimusten mukaan hoidon jatkuvuus parantaa hoidon vaikuttavuutta, lisää potilaiden turvallisuudentunnetta ja luottamusta palveluihin sekä vähentää raskaampien palveluiden tarvetta. Omahoitaja ja omalääkärin työtä onkin syytä kohdentaa erityisesti niihin potilaisiin ja hoitoihin, joista saavutetaan suurin terveyshyöty yksilöllisen hyötyarvion perusteella, toteaa avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl.
Hankkeen tavoitteena on pysyvä toimintamalli Keski-Suomeen
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hoidon jatkuvuutta ja parantaa hoidon vaikuttavuutta. Hankkeessa laajennetaan omahoitaja-omalääkärimalli koko väestölle siten, että kaikille keskisuomalaisille nimetään omahoitaja ja omalääkäri.
- Samalla kehitetään työparityöskentelyä, moniammatillista yhteistyötä sekä digitaalisia asiointi- ja tietojärjestelmäratkaisuja, jotka tukevat potilaan ohjautumista omalle hoitajalle tai lääkärille. Hankkeessa vakiinnutetaan lääkärien ammatinharjoittajamalli hyvinvointialueelle, ja pilotoidaan uutena vastaavaa mallia hoitajille henkilöstön saatavuuden vahvistamiseksi. Malli tuo hoitajille uuden tavan toteuttaa ammattiaan ja vahvistaa omahoitajan roolia potilaan hoidon jatkuvuuden varmistamisessa, toteaa avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl.
Hankkeen avulla Keski-Suomeen on mahdollista rakentaa pysyvä toimintamalli, jossa hoito on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja kohdennettua samalla, kun resursseja käytetään kustannusvaikuttavasti. Hoidon jatkuvuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta seurataan systemaattisesti muun muassa SLICC- ja COCI- mittareilla, jotka kuvaavat hoidon jatkuvuutta ja hoitosuhteen pysyvyyttä.
- Kehittämistyön tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja, jotka parantavat hoidon jatkuvuutta ja lisäävät hoidon vaikuttavuutta koko Keski-Suomen hyvinvointialueella. Hankkeessa syntyvät käytännöt vakiintuvat osaksi hyvinvointialueen palvelujärjestelmää. Hankkeen tavoitteet tukevat myös kansallisen valtionavustushaun tavoitteita, joissa korostetaan hoidon jatkuvuuden toimintamallien kehittämistä ja laajentamista, väestön jakamista omalääkäreille ja omahoitajille sekä hoidon jatkuvuuden vaikutusten systemaattista seurantaa, kertoo terveydenhuollon vastuualuejohtaja Titta Frantsila.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anne Pihl, avoterveydenhuollon palvelujohtaja, puh. 050 591 9008, anne.pihl@hyvaks.fi
Titta Frantsila, terveydenhuollon vastuualuejohtaja, puh. 040 139 6261, titta.frantsila@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
