Futsal-Liigojen pudotuspelit käynnistyvät
12.3.2026 13:45:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Miesten Futsal-Liigan pudotuspelit pyörähtävät käyntiin lauantaina. Naisten Futsal-Liigan puolivälierät alkavat maaliskuun lopussa.
Liigakaudet huipentuvat kevään aikana, kun Miesten ja Naisten Futsal-Liigan pudotuspelit käynnistyvät runkosarjan päätyttyä maaliskuussa. Molemmissa sarjoissa kahdeksan parasta joukkuetta jatkaa kauttaan pudotuspeleissä, joissa ratkotaan kauden 2025–2026 Suomen mestarit.
Miesten Futsal-Liigan puolivälierät (14.3.–22.3.)
FC Kemi – VehU
Mad Max – Vieska Futsal
ToPV – TPK
Akaa Futsal – SoVo
Miesten Futsal-Liiga Tulospalvelussa:https://tulospalvelu.palloliitto.fi/category/FML!splfs2526/tables
Naisten Futsal-Liigan puolivälierät (28.3.–5.4.)
RaiFu – FC Nokia
HIFK FS – FC Halikko
PaRi – Ilves FS
PU-62 – Mad Max
Naisten Futsal-Liiga Tulospalvelussa:https://tulospalvelu.palloliitto.fi/category/FNL!splfs2526/tables
Puolivälierät pelataan paras kolmesta -järjestelmällä, eli välieriin edetään kahdella voitolla. Välierät ja finaalit pelataan paras viidestä -järjestelmällä.
Miesten liigakarsinnassa kohtaavat EBK Futsal-Liigasta ja AS Moon Miesten Futsal-Ykkösestä. Naisissa Riemun vastustaja liigakarsinnoissa ratkeaa Naisten Futsal-Ykkösen jatkosarjassa.
Kaikki Naisten ja Miesten Futsal-Liigojen ottelut osoitteesta futsalliiga.tv.
Lisätiedot:
Elna Rikkinen, Futsal-Liigojen sisällöntuottaja
elna.rikkinen@palloliitto.fi
044 990 9674
Kuvat
