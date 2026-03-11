Suomen Palloliitto

Futsal-Liigojen pudotuspelit käynnistyvät

12.3.2026 13:45:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Miesten Futsal-Liigan pudotuspelit pyörähtävät käyntiin lauantaina. Naisten Futsal-Liigan puolivälierät alkavat maaliskuun lopussa.

Miesten Futsal-liigan ottelu EBK - FC Kemi Opinmäen Liikuntahallissa 21.2.2026. Kuva: Jyri Sulander / Palloliitto.
Miesten Futsal-liigan ottelu EBK - FC Kemi Opinmäen Liikuntahallissa 21.2.2026. Kuva: Jyri Sulander / Palloliitto.

Liigakaudet huipentuvat kevään aikana, kun Miesten ja Naisten Futsal-Liigan pudotuspelit käynnistyvät runkosarjan päätyttyä maaliskuussa. Molemmissa sarjoissa kahdeksan parasta joukkuetta jatkaa kauttaan pudotuspeleissä, joissa ratkotaan kauden 2025–2026 Suomen mestarit.

Miesten Futsal-Liigan puolivälierät (14.3.–22.3.)
FC Kemi – VehU
Mad Max – Vieska Futsal
ToPV – TPK
Akaa Futsal – SoVo

Miesten Futsal-Liiga Tulospalvelussa:https://tulospalvelu.palloliitto.fi/category/FML!splfs2526/tables

Naisten Futsal-Liigan puolivälierät (28.3.–5.4.)
RaiFu – FC Nokia
HIFK FS – FC Halikko
PaRi – Ilves FS
PU-62 – Mad Max

Naisten Futsal-Liiga Tulospalvelussa:https://tulospalvelu.palloliitto.fi/category/FNL!splfs2526/tables

Puolivälierät pelataan paras kolmesta -järjestelmällä, eli välieriin edetään kahdella voitolla. Välierät ja finaalit pelataan paras viidestä -järjestelmällä.

Miesten liigakarsinnassa kohtaavat EBK Futsal-Liigasta ja AS Moon Miesten Futsal-Ykkösestä. Naisissa Riemun vastustaja liigakarsinnoissa ratkeaa Naisten Futsal-Ykkösen jatkosarjassa.

Kaikki Naisten ja Miesten Futsal-Liigojen ottelut osoitteesta futsalliiga.tv.

Lisätiedot:
Elna Rikkinen, Futsal-Liigojen sisällöntuottaja
elna.rikkinen@palloliitto.fi
044 990 9674

Kuvat

Miesten Futsal-liigan ottelu EBK - FC Kemi Opinmäen Liikuntahallissa 21.2.2026. Kuva: Jyri Sulander / Palloliitto.
Miesten Futsal-liigan ottelu EBK - FC Kemi Opinmäen Liikuntahallissa 21.2.2026. Kuva: Jyri Sulander / Palloliitto.
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye