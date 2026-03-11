SDP:n Pia Viitanen: Lounasedun heikennys korjattava

Verohallinnon uuden ohjeistuksen mukaan lounasedulla voi ostaa enää kauppojen itse valmistamia ruoka-annoksia tai kokoamia salaatteja, mutta ei enää esimerkiksi valmisruokia tai paistopistetuotteita.

-Tiukentunut ohjeistus asettaa esimerkiksi monet epäsäännöllistä vuorotyötä tekevät hankalaan asemaan, kun kauppojen lounastiskit ovat kiinni tai ruoka niissä on myyty usein loppuun, Viitanen jatkaa.

Samalla järjestelmä ei esimerkiksi kannusta terveelliseen syömiseen, kun kauppojen valmissalaatit eivät enää kuulu lounasedun piiriin tai edulla ei voi ostaa esimerkiksi hedelmiä mukaan. Tämä on kansanterveyden näkökulmastakin nurinkurista.

-Heikennys lounasetuun on korjattava, nyt mennään väärään suuntaan, Viitanen painottaa.

-Lounasetu-lainsäädäntö tuleekin nyt käydä läpi ja varmistaa, että se paitsi huomioi epäsäännölliset työajat, myös mahdollistaa terveelliseen vaihtoehdon. Tästä syystä olekin jättämässä hallitukselle kirjallista kysymystä, kuinka se aikoo asiaan viipymättä puuttua, Viitanen päättää.