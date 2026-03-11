SDP:n Pia Viitanen: Lounasedun heikennys korjattava
12.3.2026 10:16:48 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Verohallinnon uusi tiukentunut ohjeistus lounasedusta asettaa esimerkiksi monet vuorotyötä tekevät nyt kohtuuttomaan tilanteeseen, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
Verohallinnon uuden ohjeistuksen mukaan lounasedulla voi ostaa enää kauppojen itse valmistamia ruoka-annoksia tai kokoamia salaatteja, mutta ei enää esimerkiksi valmisruokia tai paistopistetuotteita.
-Tiukentunut ohjeistus asettaa esimerkiksi monet epäsäännöllistä vuorotyötä tekevät hankalaan asemaan, kun kauppojen lounastiskit ovat kiinni tai ruoka niissä on myyty usein loppuun, Viitanen jatkaa.
Samalla järjestelmä ei esimerkiksi kannusta terveelliseen syömiseen, kun kauppojen valmissalaatit eivät enää kuulu lounasedun piiriin tai edulla ei voi ostaa esimerkiksi hedelmiä mukaan. Tämä on kansanterveyden näkökulmastakin nurinkurista.
-Heikennys lounasetuun on korjattava, nyt mennään väärään suuntaan, Viitanen painottaa.
-Lounasetu-lainsäädäntö tuleekin nyt käydä läpi ja varmistaa, että se paitsi huomioi epäsäännölliset työajat, myös mahdollistaa terveelliseen vaihtoehdon. Tästä syystä olekin jättämässä hallitukselle kirjallista kysymystä, kuinka se aikoo asiaan viipymättä puuttua, Viitanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Niina Malm ja Demarinuorten Emilia Kangaskolkka: Nuorten tulevaisuus ei kestä lisää työelämän epävarmuutta11.3.2026 17:23:17 EET | Tiedote
Nuorisobarometri 2025 kertoo selvästi, mistä nuoret ovat juuri nyt huolissaan: työelämästä. Julkaistun nuorisobarometrin mukaan eniten maailmanpoliittisen tilanteen ohella huolta kannetaan työllistymisestä. Samalla kuitenkin nuorten tyytyväisyys omaan elämään on romahtanut. Barometrin mukaan töiden tekeminen on edelleen nuorille tärkeä tapa kiinnittyä yhteiskuntaan.
SDP:n Piritta Rantanen: Maaseutu ei tarvitse kauniita juhlapuheita vaan konkretiaa11.3.2026 15:06:31 EET | Tiedote
Maaseutualueilla 15–64-vuotiaiden määrä vähenee tulevan vuosikymmenen aikana 20 prosentilla nykytilanteesta, mikäli vallitseva kehitys jatkuu. Tällä on vaikutusta kansalliseen huoltovarmuuteen ja etenkin alkutuotannosta juontaviin moniin arvoketjuihin, toteaa SDP:n ryhmäpuheen maaseutupoliittisen selonteon lähetekeskustelussa pitänyt Piritta Rantanen.
SDP:n ryhmäpuhe maaseutupoliittisen selonteon lähetekeskustelussa 11.3.202611.3.2026 15:01:52 EET | Tiedote
SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon lähetekeskustelussa 11.3.2026. Puhujana maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Piritta Rantanen. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
Kansanedustaja Viitala: Satakunnan meri- ja elintarviketeollisuuden menestys palvelee koko maan huoltovarmuutta11.3.2026 14:23:47 EET | Tiedote
Raumalainen kansanedustaja ja eduskunnan meriryhmän puheenjohtaja Juha Viitala korostaa Satakunnan meri- ja elintarviketeollisuuden merkitystä koko maan huoltovarmuudelle. Rauman telakalla valmistettavat korvetit ja maakunnan vahva ruokaketju ovat esimerkkejä siitä, miten Satakunta tuottaa turvallisuutta, työtä ja elinvoimaa koko Suomelle. Viitala keskusteli tänään (11.3.) Rauman kaupungin järjestämässä tilaisuudessa eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajan Mika Niemisen kanssa meriteollisuuden merkityksestä Suomelle.
SDP:n Eskelinen ja Suhonen: Itä-Suomen elinvoiman vahvistamista ei saa unohtaa11.3.2026 13:48:15 EET | Tiedote
– Itä-Suomeen tarvitaan nyt pikaisesti pito- ja vetovoimaa vahvistavia toimia, joilla varmistetaan yritysten toimintamahdollisuudet sekä tarjotaan myös opiskelunsa päättäville nuorille mahdollisuus jäädä kotiseudulleen asumaan ja työskentelemään, toteavat itäsuomalaiset kansanedustajat Seppo Eskelinen ja Timo Suhonen (sd.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme