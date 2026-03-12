Kempower ja DCB Energy kehittävät Benelux-alueen suurinta julkista kuorma-autojen latausverkostoa

DC-pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower on solminut yhteistyösopimuksen hollantilaisen polttoaineyhtiön DCB Energyn kanssa Benelux-alueen suurimman julkisen kuorma-autojen latausverkoston kehittämiseksi. Yhteistyön puitteissa Kempowerin latausinfrastruktuuri asennetaan yhteensä kahdeksaan DCB Energyn toimipisteeseen, joista seitsemän sijaitsee Alankomaissa.

DCB Energyn lippulaivamyymälä Transportzone Meerissä, Belgiassa, lähellä Alankomaiden rajaa, oli ensimmäinen toimipaikka, johon asennettiin Kempowerin latausinfrastruktuuri – viime kesänä asennettiin 10 kuorma-auton ja kaksi henkilöauton latauspistettä. Neljä muuta asennusta on saatu valmiiksi Alankomaissa Aalsmeerissa, Assenissa, Waalwijkissa ja Bredassa. Toistaiseksi avaamatta ovat Schiphol Amsterdamin yksi ja Rotterdamin kaksi uutta toimipistettä.

Kahden yrityksen pyrkimys tukea logistiikkayrityksiä ja muuta ajoneuvokalustoa luotettavasti siirtymässä sähköajoneuvoihin tuottaa yhteensä 12,8 MW uutta latauskapasiteettia.

Kempower on toimittanut kahdeksaan toimipaikkaan 17 lataussatellittia ja 24 Kempower Station Charger-latausjärjestelmää, mikä on mahdollistanut 64 uutta latauspistettä eri puolille maata. Lataussatelliitit saavat tehon Kempowerin tehoyksiöistä, jotka voidaan sijoittaa jopa 80 metrin päähän latauspisteistä. Kempower Station Charger -latausjärjestelmä on all-in-one-ratkaisu, jossa tehoyksiköt on integroitu satelliiteista tuttuun käyttöliittymään.

Kukin laturi pystyy hajautetusti jakamaan ladattaville ajoneuvoille jopa 400 kW tehon, joka mukautuu dynaamisesti latauksessa olevien sähköautojen reaaliaikaisen lataustarpeen mukaan. Tämä optimoi latausajan ja minimoi jonot ruuhkaisilla julkisilla latausasemilla.

Projektia hallinnoi Contrall ja asennuksia johtaa TSG Energy, joka on tehnyt useasti yhteistyötä Kempowerin kanssa eri projekteissa ympäri Eurooppaa. DCB Energyn tavoitteena on monipuolistaa palveluitaan vastaamaan sähköautojen lataamisen kasvavaan kysyntään Alankomaissa.

”Olemme erittäin ylpeitä voidessamme tukea DCB Energyä sen kunnianhimoisessa ja tärkeässä pyrkimyksessä vahvistaa julkista kuorma-autojen latausta Alankomaissa. Kuorma-autojen suuren lataustarpeen vuoksi logistiikka-ala on yksi vaikeimmin sähköistettävistä aloista, joten laajat julkiset latausverkostot ovat erittäin tärkeitä onnistuneen sähköisen siirtymän varmistamiseksi”, sanoo Kempowerin Benelux-maiden johtaja Han Dix.

”Tämän projektin ansiosta meistä tulee tänä vuonna Alankomaiden suurin kuorma-autojen latauspalvelujen tarjoaja. Meille oli tärkeää löytää kumppani, jolla on luotettava maine kuorma-autojen latausmarkkinoilla ja tarvittava paikallinen asiantuntemus vahvan kumppaniverkoston rakentamiseksi. Kempower on osoittanut olevansa alan arvostuksen arvoinen, ja sen tiimi on tukenut meitä jo nyt menestyksekkään projektin toteuttamisessa”, sanoo DCB Energyn omistaja Carola Berkel.

