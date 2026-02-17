Haaga-Helian Porvoon kampuksella käynnistyy uusi logistiikan ja kestävän liiketoiminnan koulutus

Logistiikka on keskeinen osa Suomen taloutta ja yhteiskuntaa. Digitalisaatio, verkkokaupan kasvu ja vastuullisuusvaatimukset muokkaavat alaa nopeasti, ja yritykset tarvitsevat osaajia, jotka hallitsevat toimitusketjun kokonaisuuden. Porvoon kampuksella käynnistyvä koulutus vastaa näihin tarpeisiin tarjoamalla käytännönläheistä ja työelämälähtöistä opetusta.



Opinnoissa perehdytään kansainväliseen ja vastuulliseen toimitusketjujen hallintaan, toiminnanohjausjärjestelmiin sekä tekoälyn mahdollisuuksiin logistiikassa. Valmistuneet voivat työllistyä esimerkiksi logistiikkakoordinaattoreiksi, hankinnan tai tuotannon suunnittelijoiksi tai supply chain -asiantuntijoiksi.



Itä-Uudenmaan logistiikka uudistuu – yritykset mukaan kehitystyöhön



Koulutuksen yhteydessä tavoitteena on kehittää Itä-Uudenmaan logistiikan ekosysteemiä sekä käynnistää teemaa tukevia TKI-hankkeita. Mukaan toivotaan alueen yrityksiä ja muita toimijoita, joille logistiikan kehittäminen on ajankohtaista. Tarpeet voivat liittyä esimerkiksi digitalisaatioon, tekoälyn ja datan hyödyntämiseen sekä kestävään kehitykseen.



Haaga-Helian Porvoon kampuksen digitaalisten palveluiden lehtori Pierantonio Silvanin mukaan logistiikka-alan opiskelu kannattaa, sillä se tarjoaa laajan osaamispohjan, jota tarvitaan monilla eri toimialoilla. Logistiikan ja tuotantoketjujen, ja niistä syntyvän datan hallinta sekä toimijoiden keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtäminen auttavat hänen mukaansa varmistamaan keskeisten materiaalien ja palvelujen saatavuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden.



Haku tutkintoon on käynnissä 10.–24.3.2026 kevään toisessa yhteishaussa, ja opinnot toteutetaan päiväopintoina. Katso hakuohjeet ja hae: Tradenomi (AMK), liiketalous Porvoo, päivätoteutus, www.opintopolku.fi



