Kotiopetuksessa olevien lasten tilanne on selvitettävä

Lapsiasiavaltuutettu luovuttaa torstaina 19.3. vuosikertomuksensa valtioneuvostolle. Vuosikertomuksen kannanotossa lapsiasiavaltuutettu ehdottaa kotiopetuksen tilan ja kotiopetuksessa olevien lasten tilanteen selvittämistä. Valtuutettu on jättänyt selvityksen toteuttamisesta aloitteen opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Suomessa on mahdollisuus ottaa lapsi kotiopetukseen pelkästään huoltajan ilmoituksella. Tätä mahdollisuutta käytetään Suomessa paljon enemmän kuin ennen: kymmenen vuoden aikana kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kolminkertaistunut, vaikka ikäluokat ovat pienentyneet.

Suomen viranomaisilta puuttuu tarkka kokonaiskäsitys siitä, miksi kotiopetukseen siirrytään, miten opetus toteutetaan, miten kotiopetusta valvotaan tai miten kotiopetuksessa olevat lapset voivat.

”Kotiopetus saattaa vaarantaa lapsen oikeuksien toteutumisen”, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen huomauttaa. ”Olen huolissani myös siitä, että kotiopetukseen siirtymisen taustalla on toisinaan ongelmia, jotka olisi ratkaistava lapsen koulussa muilla keinoilla kuin lapsen siirtämisellä kotiopetukseen.”

Kotiopetusta voidaan antaa myös pienryhmissä, joiden opetuksesta vastaavalla taholla ei ole virallista koulutuksen järjestämislupaa. Lapsiasiavaltuutetun tietoon on saatettu, että kotiopetukseen ilmoitettuja lapsia osallistuu myös esimerkiksi radikaaleja ideologisia tai katsomuksellisia liikkeitä edustaviin kotikouluihin, mutta yksityiskohtaista tietoa näistä kouluista ei ole. Myös Supo on ilmaissut huoltaan siitä, että kotikouluissa lapset voivat altistua esimerkiksi uskonnolliselle tai ideologiselle radikalisoitumiselle.

Kotiopetusta valvoo lapsen kotikunta, mutta valvontakäytännöt vaihtelevat. Ammattilaiset ovat pitäneet kunnan valvontavelvollisuuden toteuttamista hankalana. Kotiopetusta on pidetty ammattilaisten näkökulmasta toimivana silloin, kun huoltajat ovat yhteistyökykyisiä tai kotiopetus on väliaikaista.

Jokaisella lapsella on oikeus opetukseen

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus opetukseen. Opetus on tunnustettu oikeudeksi, jonka turvaaminen on välttämätöntä myös muiden ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea sääntelemään ja valvomaan kotiopetusta, jotta koulutusjärjestelmän epäyhdenvertaisuuteen voidaan puuttua.

”Lapsiasiavaltuutetun toiminnan painopisteenä oli vuonna 2025 koulutuksen yhdenvertaisuus. Teema on laaja ja sisältää niin köyhyyden, opetuksen järjestämisen kuin koulutuksen rahoituksen kaltaisia isoja aiheita. Kotiopetus on tässä kokonaisuudessa pieni mutta yksittäisten lasten kannalta merkittävä ilmiö. Siksi näiden lasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista täytyy selvittää”, Pekkarinen toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle aloitteen kotiopetuksen tilaa koskevasta selvityksestä. Keskeistä on selvittää, miten kotiopetuksessa oleminen vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseen. Selvityksen tulee sisältää kotiopetukseen osallistuvien lasten aseman ja hyvinvoinnin arviointia, ja siinä tulee nostaa esiin kotiopetukseen päätymisen syitä ja taustoja, kotiopetuksen haittoja ja hyötyjä sekä hyviä ja haitallisia käytäntöjä.

”Kotiopetuksessa opiskelevien lasten näkemyksiä on tärkeää kuulla osana selvitystä”, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen muistuttaa.

Barnombudsmannen överlämnar sin årsberättelse till statsrådet torsdagen den 19 mars I ställningstagandet i årsberättelsen föreslår barnombudsmannen att situationen för hemundervisningen och för barn i hemundervisning utreds. Ombudsmannen har lämnat ett initiativ om genomförande av en utredning till undervisnings- och kulturministeriet.

I Finland kan ett barn flyttas till hemundervisning enbart genom vårdnadshavarens anmälan. Denna möjlighet utnyttjas i Finland mycket mer än tidigare: antalet barn i hemundervisning har tredubblats under tio års tid, även om åldersklasserna har minskat.

Myndigheterna i Finland saknar en exakt helhetsuppfattning om varför man övergår till hemundervisning, hur undervisningen genomförs, hur hemundervisningen övervakas eller hur barnen i hemundervisning mår.

"Hemundervisningen kan äventyra tillgodoseendet av barnets rättigheter", påpekar barnombudsmannen Elina Pekkarinen. ”Jag är också orolig över att det bakom övergången till hemundervisning ibland kan finnas problem som borde lösas i barnets skola på andra sätt än genom att flytta barnet till hemundervisning.”

Hemundervisning kan också ges i smågrupper där den som ansvarar för undervisningen inte har ett officiellt tillstånd att ordna utbildning. Barnombudsmannen har informerats om att barn som anmälts till hemundervisning också deltar till exempel i hemskolor som representerar radikala ideologiska rörelser eller livsåskådningsrörelser, men det finns ingen detaljerad information om dessa skolor. Även Skyddspolisen har uttryckt oro över att barn kan utsättas för exempelvis religiös eller ideologisk radikalisering i hemskolorna.

Hemundervisningen övervakas av barnets hemkommun, men tillsynspraxisen varierar. Yrkespersoner har ansett det vara svårt att genomföra kommunens tillsynsskyldighet. Ur yrkespersonernas perspektiv har hemundervisningen ansetts fungera bra när vårdnadshavarna har samarbetsförmåga eller om hemundervisningen är tillfällig.

Varje barn har rätt till undervisning

Enligt konventionen om barnets rättigheter har varje barn rätt till undervisning. Undervisningen har erkänts som en rättighet som måste tryggas också med tanke på tillgodoseendet av de övriga mänskliga rättigheterna. FN:s kommitté för barnets rättigheter har uppmanat Finland att reglera och övervaka hemundervisningen så att man kan ingripa i ojämlikheten i utbildningssystemet.

”Utbildningens jämlikhet var tyngdpunktsområdet för barnombudsmannens verksamhet år 2025. Temat är omfattande och innehåller stora teman såsom fattigdom, ordnande av undervisning och finansiering av utbildning. I denna helhet är hemundervisningen ett litet fenomen, som dock är viktigt för enskilda barn. Därför måste dessa barns välbefinnande och tillgodoseendet av deras rättigheter utredas", konstaterar Pekkarinen.

Barnombudsmannen har lämnat in ett initiativ till undervisnings- och kulturministeriet om en utredning om tillståndet för hemundervisningen. Det centrala är att utreda hur hemundervisningen påverkar tillgodoseendet av barnets rättigheter. Utredningen ska innehålla en bedömning av ställningen och välbefinnandet hos de barn som deltar i hemundervisningen, och den ska lyfta fram orsakerna och bakgrunden till att de deltar i hemundervisningen, olägenheterna och fördelarna med hemundervisningen samt god och skadlig praxis.

”Som en del av utredningen är det viktigt att höra åsikterna hos barn som deltar i hemundervisning”, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen.