Kun työ on enemmän kuin virka – Suojelusenkeli-konsertti muistaa niitä, jotka antoivat kaikkensa

Kunnianosoitus palveluksessa menehtyneille ja loukkaantuneille

Vastavalmistuneet poliisit lausuvat eettisessä valassaan: “Olen valmis kohtaamaan poliisin ammattiin liittyvät vaarat.” Tämän eettisen sitoumuksen merkitys korostuu, kun otamme huomioon, että Suomessa on itsenäisyytemme aikana 131 poliisia saanut väkivaltaisesti surmansa palvelustehtävässä, ja vuosittain kymmenet loukkaantuvat työssään – osa pysyvästi. (Lähde: Poliisimuseo, Poliisihallitus, Poliisin Tuki ry)



– Meillä on Suomessa poliisi, joka suorittaa uskollisesti tehtäväänsä oman henkensäkin uhalla. Toivon, että kansalaiset arvostavat korkealle yhteiskuntamme sisäistä turvallisuutta, etenkin näinä aikoina, kun maailma ympärillä on epävakaa, sanoo Helsingin poliisipäällikkö Jari Liukku. – Toivotan jokaisen sydämellisesti tervetulleeksi Suojelusenkeli -konsertteihin nauttimaan laadukkaasta musiikkielämyksestä ja pysähtymään hetkeksi tämän uhrauksen eteen, minkä palveluksessa vammautuneet ja menehtyneet poliisimme ovat antaneet.

Suojelusenkeli -konsertit järjestetään 27.3. Tampereella Aleksanterin kirkossa ja 31.1. Vantaalla Pyhän Laurin kirkossa ja niiden tuotto ohjataan työssä vammautuneiden poliisien kuntoutumisen tukemiseen.

Solistina esiintyy kansainvälisesti arvostettu saksofonisti Jukka Perko



Konserttien solistina esiintyy yksi Euroopan arvostetuimmista jazztaiteilijoista, saksofonisti Jukka Perko, joka tulkitsee rakastettuja virsisävelmiä Kaanaanmaa-albumiltaan yhdessä suuren sinfonisen puhallinorkesterin kanssa. Musiikki välittää lohtua ja yhteisöllisyyttä – samoja arvoja, jotka ohjaavat poliisin työtä joka päivä.



Konsertit ovat väliajattomia ja kestävät noin tunnin. Niihin on vapaa pääsy, ja 10 euron hintaisen käsiohjelman tuotot käytetään täysimääräisesti vammautuneiden poliisien tukitoimiin.

Tapahtumat toteutetaan yhteistyössä Sisä-Suomen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitosten, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n ja Poliisin Tuki ry:n kanssa, joka vastaa keräysvarojen koordinoinnista.

Poliisi on yhteiskunnan luottamuksen symboli



Ei ole itsestäänselvyys, että jotkut ovat valmiita asettamaan itsensä vaaraan yhteisen hyvän puolesta. Poliisin ammattiin hakeutuvat ihmiset ovat usein syvästi motivoituneita palvelemaan muita ja puolustamaan oikeudenmukaisuutta. Heitä yhdistävät vahva vastuuntunto, inhimillisyys ja halu suojella toisia – myös silloin, kun se edellyttää oman turvallisuuden vaarantamista. Juuri nämä ominaisuudet tekevät poliisista enemmän kuin viranhaltijan: he ovat yhteiskuntamme vakauden ja luottamuksen symboleita.



Suomessa poliisin arvostus on poikkeuksellisen korkealla tasolla. Eurobarometrin (2024) ja Luottamus instituutioihin -tutkimusten mukaan yli 90 % suomalaisista pitää poliisia rehellisenä ja uskottavana organisaationa – lukema, joka on EU:n kärkitasoa. Tämä luottamus on seurausta ammattitaitoisesta ja ihmisläheisestä työstä, jota poliisit tekevät joka päivä yhteisen turvallisuuden eteen.



“Suojelusenkeli-konsertit muistuttavat työn vaativuudesta ja arvosta”



SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne korostaa, että poliisin työ on vaativaa ja riskialtista.



– Poliisiin kohdistuva uhkailu ja väkivalta on lisääntynyt Euroopassa, eikä Suomikaan ole tässä lintukoto. Suojelusenkeli-konsertit ovat erinomainen tapa tukea työtehtävissä vammautuneita poliiseja, ja olemme täydestä sydämestä mukana tässä toiminnassa, Rinne toteaa.



Hän kertoo, että SPJL otti vuoden alusta käyttöön kuolemantapauskorvauksen, joka tarjoaa turvaa poliisin lähiomaisille työ- tai virkatehtävissä tai niiden vuoksi tapahtuneen, toisen henkilön aiheuttaman kuoleman varalta.



– Suojelusenkeli-konsertit muistuttavat meitä siitä, kuinka vaativaa, vaarallista ja arvokasta poliisin työ on. Kanssaihmistensä elämää suojellessaan poliisit joutuvat kohtaamaan riskejä ja elämän haurauden – ja nämä hetket koskettavat syvästi myös poliisien perheitä ja läheisiä, Rinne sanoo.