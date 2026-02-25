Hartela

Hartelan vuosiraportti 2025 on julkaistu

12.3.2026 12:15:19 EET | Hartela | Tiedote

Raportti kokoaa yhteen vuoden keskeiset tapahtumat, tulokset ja kehitysaskeleet strategiassa, liiketoiminnassa ja vastuullisuudessa.

Hartelan toteuttama Astra valittiin Turun vuoden rakennuskohteeksi.
Vuosi 2025 oli Hartelalle kehityksen vuosi haastavassa markkinassa. Toimintaympäristö rajoitti kasvua ja tulosparannusta, mutta liiketoiminta kehittyi suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi maltillisesti, ja yhtiön taloudellinen asema säilyi vahvana. Toimintaa vietiin eteenpäin määrätietoisesti kohti entistä tehokkaampaa tuotantoa ja vahvempaa henkilöstö- ja asiakaskokemusta.

Tahtituotanto vauhditti tekemistä

Hartela keskittyi vuoden aikana erityisesti suorituskyvyn parantamiseen ja liiketoiminnan suunnitelmalliseen kehittämiseen. Keskeisiä toimenpiteitä olivat Hartelan tahtiin -tahtituotannon laajentaminen sekä toiminnan yhtenäistäminen yhden rakentavan yhtiön alle. Vuoden aikana toteutettiin yli tuhat asuntoa Hartelan tahtiin -mallilla.

Asiakas- ja henkilöstökokemus vahvistuivat

Hartelan asiakaskokemus sai vahvaa tunnustusta, kun yhtiö sijoittui ykköseksi EPSI Rating Talonrakennusurakointi 2024 -tutkimuksessa. Erityistä kiitosta Hartela sai luotettavuudesta ja yhteistyöstä.

Myös henkilöstökokemus kehittyi myönteisesti. Henkilöstön suositteluindeksi (eNPS) nousi arvoon 53, mikä on Hartelan historian korkein tulos. Tulokset kertovat vahvasta sitoutumisesta ja siitä, että pitkäjänteinen työ henkilöstön hyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseksi tuottaa tulosta.

Hiilijalanjäljen laskenta ja päästövähennykset etenivät

Vastuullisuustyössä keskeinen painopiste oli ilmastovaikutusten vähentäminen.

Hartela saavutti omaperusteisille asuinkerrostaloille asetetun vuoden 2025 välitavoitteen: keskimääräinen hiilijalanjälki laski 12,7 kgCO₂e/m²/a, mikä alittaa tavoiterajan ja on yli 24 % vähemmän kuin vertailuvuonna. Päästövähennyksiä saavutettiin erityisesti vähähiilisen betonin käytöllä, tarkemmalla materiaalivalinnalla, uusiutuvilla energiaratkaisuilla ja rakennusten energiatehokkuuden parantamisella.

Tutustu Hartelan vuosiraporttiin 2025 ja vuoden keskeisiin teemoihin kokonaisuudessaan.

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.

