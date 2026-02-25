Hartelan vuosiraportti 2025 on julkaistu
12.3.2026 12:15:19 EET | Hartela | Tiedote
Raportti kokoaa yhteen vuoden keskeiset tapahtumat, tulokset ja kehitysaskeleet strategiassa, liiketoiminnassa ja vastuullisuudessa.
Vuosi 2025 oli Hartelalle kehityksen vuosi haastavassa markkinassa. Toimintaympäristö rajoitti kasvua ja tulosparannusta, mutta liiketoiminta kehittyi suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi maltillisesti, ja yhtiön taloudellinen asema säilyi vahvana. Toimintaa vietiin eteenpäin määrätietoisesti kohti entistä tehokkaampaa tuotantoa ja vahvempaa henkilöstö- ja asiakaskokemusta.
Tahtituotanto vauhditti tekemistä
Hartela keskittyi vuoden aikana erityisesti suorituskyvyn parantamiseen ja liiketoiminnan suunnitelmalliseen kehittämiseen. Keskeisiä toimenpiteitä olivat Hartelan tahtiin -tahtituotannon laajentaminen sekä toiminnan yhtenäistäminen yhden rakentavan yhtiön alle. Vuoden aikana toteutettiin yli tuhat asuntoa Hartelan tahtiin -mallilla.
Asiakas- ja henkilöstökokemus vahvistuivat
Hartelan asiakaskokemus sai vahvaa tunnustusta, kun yhtiö sijoittui ykköseksi EPSI Rating Talonrakennusurakointi 2024 -tutkimuksessa. Erityistä kiitosta Hartela sai luotettavuudesta ja yhteistyöstä.
Myös henkilöstökokemus kehittyi myönteisesti. Henkilöstön suositteluindeksi (eNPS) nousi arvoon 53, mikä on Hartelan historian korkein tulos. Tulokset kertovat vahvasta sitoutumisesta ja siitä, että pitkäjänteinen työ henkilöstön hyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseksi tuottaa tulosta.
Hiilijalanjäljen laskenta ja päästövähennykset etenivät
Vastuullisuustyössä keskeinen painopiste oli ilmastovaikutusten vähentäminen.
Hartela saavutti omaperusteisille asuinkerrostaloille asetetun vuoden 2025 välitavoitteen: keskimääräinen hiilijalanjälki laski 12,7 kgCO₂e/m²/a, mikä alittaa tavoiterajan ja on yli 24 % vähemmän kuin vertailuvuonna. Päästövähennyksiä saavutettiin erityisesti vähähiilisen betonin käytöllä, tarkemmalla materiaalivalinnalla, uusiutuvilla energiaratkaisuilla ja rakennusten energiatehokkuuden parantamisella.
Tutustu Hartelan vuosiraporttiin 2025 ja vuoden keskeisiin teemoihin kokonaisuudessaan.
Yhteyshenkilöt
Elina TompuriViestintä- ja vastuullisuusjohtajaPuh:0503316608elina.tompuri@hartela.fi
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hartela
Hartela: muutos hallituksen kokoonpanossa25.2.2026 09:22:10 EET | Tiedote
Hartelan omistajaperheen ensimmäinen neljännen sukupolven edustaja tulee mukaan hallitustyöhön.
Hartelan rakentamisen volyymi säilyi ja taloudellinen asema pysyi vahvana vuonna 202529.1.2026 13:30:00 EET | Tiedote
Hartela teki vuonna 2025 285 M€ liikevaihdon. Liiketulos oli 3,6 M€ ja yhtiön omavaraisuusaste 42 %. Vahva likviditeetti ja korkea omavaraisuusaste sekä uusi operatiivinen toimintamalli luovat hyvät lähtökohdat vuodelle 2026. Toimintaympäristö jatkuu haastavana erityisesti asuntomarkkinan osalta.
Hartela toteuttaa Sinilähteen palvelutalon Heinolaan16.1.2026 09:51:46 EET | Tiedote
Hartela toteuttaa Sinilähteen palvelutalon Heinolaan KVR-urakkana. Rakentaminen käynnistyy kesällä 2026, ja kohde valmistuu syksyllä 2027.
Hartela rakentaa Tokmannille uuden myymälärakennuksen Vantaan Kivistöön19.12.2025 13:10:00 EET | Tiedote
Hartela on myynyt omaperusteisesti kehittämänsä toimitilahankkeen kokonaisuudessaan kiinteistöyhtiö Cibus Nordic Real Estate AB:lle. Kohteen pääkäyttäjäksi tulee Tokmanni, ja Hartela vastaa hankkeen toteutuksesta.
Hartela toteuttaa asuinkerrostalon Eden Asunnoille Espoon Niittykumpuun3.12.2025 11:54:11 EET | Tiedote
Hartela rakentaa Eden Asunnot Ky:lle EU-taksonomian mukaisen asuinkerrostalon Espoon Niittykumpuun. Osoitteeseen Kotitontuntie 5 nouseva kohde toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana (KVR).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme