Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Energia- ja ilmastostrategia on ilmastolain vastainen

12.3.2026 15:15:52 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Energia- ja ilmastostrategian tarkoitus on yhdessä teollisuuspoliittisen selonteon kanssa muodostaa toimintaohjelma, jolla edetään hiilineutraaliin ja myöhemmin hiilinegatiiviseen yhteiskuntaan. Strategiaa voidaan pitää suorastaan ilmastolain vastaisena, koska siinä linjatut toimenpiteet ovat riittämättömät eikä niillä saavuteta Suomen ilmastotavoitteita, moittivat ympäristövaliokunnan sd-jäsenet, kansanedustajat Pinja Perholehto, Eveliina Heinäluoma, Marko Asell ja Johan Kvarnström.

Valiokuntaryhmä jätti ympäristövaliokunnan tänään valmistuneeseen lausuntoon energia- ja ilmastostrategiasta eriävän mielipiteen, koska katsoo lausunnon olevan epätasapainoinen ja sivuuttavan tärkeitä näkökohtia.

– Päästövähennykset ovat edenneet hyvin esimerkiksi päästökauppasektorilla, mutta on selvää, että nettopäästöt eivät ole Suomessa kuitenkaan vähentyneet ja lisätoimia tarvitaan sekä kaikkien sektorien päästöjen vähentämisessä että maankäyttösektorilla. Maatalouden päästöjen vähentäminen on hankalaa, mutta näitä päästövähennystoimia ei pidä asettaa vastakkain ruoantuotannon kanssa, sillä nämä tavoitteet tosiasiassa tukevat toisiaan. Maataloustuotannon kannattavuutta ja kestävyyttä ei voida parantaa huomioimatta ilmasto- ja luontokriisiä, fossiilitaloudesta irtautumista ja huoltovarmuuden turvaamista, Kvarnström sanoo.

– Ympäristövaliokunnan olisi ollut syytä käsitellä metsien käyttöä lausunnossaan monipuolisemmin. Nyt lausunnossa nähdään metsät vain taloudellisen hyödyntämisen näkökulmasta, vaikka tähän olisi tarpeen sovittaa yhteen niiden merkittävä ilmastopoliittinen rooli. SDP pitää tärkeänä metsälain uudistamista, kiertoaikojen pidentämistä sekä puuperäisen energian polton rajaamista, Asell toteaa.  

– Tekniset hiilinielut ja hiilidioksidin talteenoton mahdollisuudet ovat tärkeitä nostoja sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että talouden näkökulmasta. Hallituksen panostukset uusiin teknisiin ratkaisuihin ovat kuitenkin varsin vaatimattomalla tasolla ja riskinä on, että muut maat kirivät kauas edelle. Samalla on tietenkin huomioitava, että rinnalle tarvitaan joka tapauksessa myös riittävät luonnonnielut, huomauttaa Perholehto.

– Valiokunta sivuutti myös täysin ilmastotoimien sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tärkeyden ja vihreän siirtymän ja fossiilitaloudesta irtautumisen vaikutukset työpaikkoihin ja työntekijöihin. Ilmastotoimien onnistumiseen tarvitaan kansalaisten tukea. Siksi työntekijöiden kouluttautumista on tuettava ja yrityksiä kannustettava siirtymään kohti kestäviä toimintatapoja, Heinäluoma toteaa.

Yhteyshenkilöt

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Puh:050 514 4080

