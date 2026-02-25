Edward Vesterinen esiintyi vahvasti NFL-scouteille West Virginian Pro Dayssa

Pro Day -tapahtumat ovat keskeinen osa ammattilaissarja NFL:ään pyrkivien college-pelaajien polkua. Niissä yliopistopelaajat esittelevät fyysisiä ominaisuuksiaan ja lajitaitojaan suoraan NFL-seurojen scouttien, valmentajien ja henkilöstön edessä – usein tutussa yliopistoympäristössä.

West Virginia University järjesti ensimmäisen Pro Daynsa sitten vuoden 2023. Tilaisuus pidettiin Milan Puskar Centerin voimailusalissa sekä Capertonin sisäharjoitushallissa. Mukana oli yhteensä 26 entistä ja nykyistä Mountaineers-pelaajaa, joita tarkkaili 16 NFL-seuran edustajaa.

Pelaajat suorittivat NFL:n standarditestit: penkkipunnerrus (225 lbs), 40 jaardin juoksu, vertikaali- ja broad jump, 20 jaardin shuttle sekä 3-cone-ketteryystesti. Lisäksi tehtiin lajikohtaisia harjoitteita, joissa mitattiin suunnanmuutoksia, pallon käsittelyä ja pelipaikkakohtaisia taitoja.

West Virginian pelaajista tukimies Chase Wilson, laitahyökkääjä Jeff Weimer sekä puolustuslinjan Devin Grant ja Edward Vesterinen nousivat päivän puheenaiheiksi. Nelikko teki vaikutuksen fyysisyydellään, liikkeellään ja suoritustensa tasaisuudella.

Edward Vesterisen Pro Day -tulokset (191 cm / 129 kg):

40 jaardin juoksu: 5.10 s (yksi NFL-scoutti mittaisi 4.98 s)

Penkkipunnerrus (225 lbs / 102 kg): 25 toistoa

20 jaardin shuttle: 4.39 s

3-cone drill: 7.19 s

Broad jump: 274 cm (9'0")

Vertical jump: 80 cm (31.5")

Vesterisen ketteryystulokset erottuivat edukseen.

Helmikuun lopussa Indianapolissa järjestettyyn NFL Combineen – ammattilaissarjan keskitettyyn kutsutapahtumaan, jossa esiintyy noin 300–350 parasta draft-kelpoista college-pelaajaa - kutsuttiin 63 puolustuslinjan tackle-pelaajaa. Vesterisen shuttle-aika (4.39 s) ja 3-cone (7.19 s) olisivat olleet Combinen nopeimmat tackle-pelaajilla – Combinen paras shuttle oli Baylorin Jackie Marshallilla 4.68 s ja 3-cone Texas A&M:n Albert Regisillä 7.77 s.

-Harjoittelin pelikavereiden kanssa pari kuukautta tätä testiä varten. Katsoin paljon Aaron McDonaldin suorituksia Combinessa. Itse testitilanteessa tein tasaista jälkeä. Tulokset West Virginian Pro Dayssa saatiin aina yhden NFL scoutin mittauksesta. Yksi scoutti, jonka aikaa ei otettu tuloksiin, sanoi 40 jaardin juoksuni tulokseksi 4.98 s, kertoo Vesterinen tiistain suorituksistaan.

-NFL scoutit eivät testitilaisuuksissa tule juttelemaan urheilijoille, koska sillä tapaa he ilmaisisivat mahdollisen kiinnostuksen muille joukkueille. Agenttini kertoo minulle sitten näistä asioista, mutta NFL-ammattilaisuuteen liittyy paljon asioita ja testaus on niistä yksi, Vesterinen jatkaa.

Onnistuneet testit nostavat 23-vuotiaan helsinkiläispelaajan osakkeita NFL-värväreiden silmissä. Pro Day oli Vesteriselle keskeinen näyttöpaikka, joka lisää todennäköisyyttä kutsuihin yksityisiin testitilaisuuksiin ja minicampeille.

NFL Draft huhtikuun lopulla

NFL Draft järjestetään 23.–25.4.2026 Pittsburghissa, Pennsylvaniassa. Draftissa 32 NFL-joukkuetta varaavat yhteensä 257 pelaajan oikeudet seitsemällä varauskierroksella. NFL:n draftiin kelpoisten yliopistopelaajien määrä vaihtelee vuosittain noin 15 000–16 000 pelaajan välillä, joten vain noin 1,5–2 % kelpoisista yliopistopelaajista pääsee varatuksi

Nykyisten ennusteiden mukaan Vesteristä ei todennäköisesti valita suoraan NFL-draftissa. Välittömästi Draftin päätyttyä hän voi kuitenkin siirtyä ammattilaiseksi undrafted free agentina (UDFA), jolloin hän voi neuvotella ja allekirjoittaa sopimuksen minkä tahansa NFL-seuran kanssa. Vesterinen suhtautuu tilanteeseen suomalaisittain realistisesti ja on hahmottanut uralleen jo useampia vaihtoehtoisia etenemispolkuja.

– Periaatteessa olisi mahdollista nousta vielä CFL (Canadian Football League) ja UFL (United Football League) ammattilaisliigoista ylös jos en pääse NFL joukkueen mukaan heti tänä vuonna.

-Olen myös hakemassa vuoden työlupaa ja minulla on työpaikka valmiina West Virginia footballin parissa graduate assistant coachina tai värväyspuolella. Valmistun maisteriksi toukokuussa ja kiinnostaa myös pelaaja agentuurina ja toimiminen. CFL on ollut myös yhteydessä.

-Katsotaan asiat uusiksi kuukauden päästä, kun tiedän miltä NFL mahdollisuudet näyttävät. CFL leirit alkavat NFL mini rookie campien jälkeen toukokuussa.

Ensimmäinen suomalainen Academic All-American

Tammikuussa 2026 Vesterinen valittiin ensimmäisenä suomalaisena CSC Academic All-American Second Teamiin – kunniakkaaseen joukkoon mahtui vain 50 Division I -jalkapalloilijaa koko Yhdysvalloista. Hänen opintomenestyksensä on huippuluokkaa: perustutkinto liiketaloudessa keskiarvolla 3.72 ja jatkotutkinto urheilujohtamisessa täydellä 4.0:lla. Korkea akateeminen profiili on etu myös NFL-tryouteissa, sillä se kertoo kurinalaisuudesta ja älykkyydestä.

Vuonna 2004 Suomen Michael Quarshie (Columbia University) valittiin District 1 Academic All-America -joukkueeseen ja sai National Football Foundationin stipendin. District-tunnustus on alueellinen, kun taas kansallinen CSC Academic All-American on koko Yhdysvallat kattava huippukunnianosoitus.

Vesterisen Pro Day -suoritus vahvistaa hänen asemaansa yhtenä lupaavimmista kansainvälisistä pelaajista kohti NFL:ää.