Naantalin Kylpylä panostaa elämyksellisyyteen ja avaa viisi uutta teemasaunaa

Naantalin Kylpylä on saanut päätökseen mittavan investoinnin, kun alkuvuoden kestänyt saunauudistus on valmistunut. Uudistuksen yhteydessä on uusittu myös puolet kylpylän puku- ja suihkutiloista. Loput pukutilat ja niissä sijaitsevat saunat uudistetaan myöhemmässä vaiheessa. Uudistusten jälkeen kylpylässä on yhteensä kahdeksan saunatilaa.

– Uudistukset nostavat kylpyläkokemuksen uudelle tasolle. Uudet saunamme yhdistävät perinteisen suomalaisen saunakulttuurin ja kylpyläperinteet moderniin elämyksellisyyteen. Jokaisella saunalla on oma teemansa, joka tarjoaa kävijöille erilaisia tunnelmia ja saunakokemuksia, kuvailee hotellinjohtaja Eerika Rinne.

Saunatrendi vahvassa nosteessa

Kylpyläkulttuuri on muuttanut muotoaan vuosien varrella, mutta saunominen on tällä hetkellä erityisen suosittua niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

– Voidaan puhua selkeästä hyvinvointitrendistä. Ihmiset hakevat yhä enemmän kokemuksia, jotka tukevat rentoutumista, stressinhallintaa ja terveyttä. Saunomisessa yhdistyvät lämpö, rauhoittuminen ja sosiaalinen yhdessäolo. Myös tieteellinen tutkimus on lisännyt tietoisuutta saunomisen terveysvaikutuksista, mikä on osaltaan kasvattanut kiinnostusta saunomista kohtaan. Ja onhan suomalainen saunaperinne tunnustettu osaksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa, Rinne huomauttaa.

Perinteet ja nykypäivän elämyksellisyys lyövät kättä

Uudistuksen suunnitteluvaiheessa kylpylän operatiivinen johto perehtyi erilaisiin saunakonsepteihin ja saunamaailmoihin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Naantalin uusiin saunoihin valitut teemat liittyvät osin suomalaiseen saunaperinteeseen: uusista saunoista Päre-, Kataja- ja Savu ovat perinteisiä löylysaunoja, jotka tuovat esiin perinteisen suomalaisen saunomisen aistikokemuksia. Lisäksi kokonaisuutta täydentävät vuosisatoja vanhoista kylpyläperinteistä inspiroituneet Aroma- ja Suola-sauna.

– Halusimme luoda kokonaisuuden, joka kunnioittaa suomalaista saunakulttuuria ja tuo siihen uusia elämyksellisiä elementtejä. Samalla olemme halunneet säilyttää Naantalin Kylpylän spa-osaston klassisen ilmeen. Emme lähteneet rakentamaan trendien varaan, vaan ratkaisut on tehty pitkäkestoisuus ja Naantalin Kylpylän brändi edellä, Rinne korostaa.

Yhdessä saunominen ja aikuisten allasvuorot

Kolme uusista saunoista on unisex-saunoja, mikä mahdollistaa yhteisen saunomisen. Näin esimerkiksi perheet ja pariskunnat voivat nauttia saunakokemuksesta yhdessä.

– Tämä on uudistus, jota asiakkaamme ovat toivoneet pitkään. Uskomme, että jo se parantaa merkittävästi kylpyläelämyksen kokonaisvaltaisuutta ja viihtyvyyttä.

Yhtenä uutuutena kylpylä lanseeraa myös K18-saunavuorot, jotka on suunnattu aikuisille. Vuorot järjestetään perjantai- ja lauantai-iltaisin klo 20 alkaen.

Uudet saunat:

Kataja | 80 °C

Kataja-sauna on perinteinen löylysauna, joka sijaitsee naisten suihkutilassa. Lauteet ja seinät on valmistettu ekologisesta keisaripuusta, ja katajakiekoista tehty kattopaneeli tuoksuu raikkaalle katajalle. Kataja on osa suomalaista saunaperinnettä, sillä sen oksia on perinteisesti käytetty saunoissa tuomaan tuoksua ja lempeää aromia. Saunan lämpö ja katajasta huokuva öljy yhdessä virkistävät ja rauhoittavat. Katajaöljyn aromaattiset yhdisteet voivat myös lievästi helpottaa hengitystä ja tukea verenkiertoa, antaen keholle ja mielelle kokonaisvaltaisen hyvinvointikokemuksen.

Päre | 80 °C

Päre-sauna on perinteinen löylysauna, joka sijaitsee miesten suihkutilassa. Saunan seinissä ja lauteissa käytetty pärepaneeli korostaa suomalaista saunaperinnettä ja luonnonläheistä tunnelmaa. Puun tuoksu ja kiukaan lämpö ovat kautta aikojen tuoneet suomalaisille rentoutumisen hetkiä. Päre-saunan tutussa ja rauhoittavassa ympäristössä voi nauttia perinteisestä saunakokemuksesta, jossa lempeät löylyt auttavat kehoa rentoutumaan sekä palautumaan.

Savu | 80 °C

Savu-sauna on unisex-sauna, jossa voi kokea alkukantaisen savusaunan tunnelman ilman nokea. Hiilenmustat seinäpaneelit ja mustasta tuppilankusta valmistetut lauteet luovat tyylikkään ja seesteisen ympäristön, ja höyryannostelijan tuoksut muistuttavat perinteisen savusaunan aromia. Savusauna on osa suomalaista saunaperinnettä, jonka juuret ulottuvat vuosisatojen taakse. Spa-ympäristöön tuodussa Savu-saunassa voi nauttia samoista hyödyistä kuin alkuperäisessä savusaunassa: lempeät löylyt auttavat kehoa rentoutumaan ja lievittävät lihasjännityksiä, samalla kun saunan lämpö ja aromit luovat kokonaisvaltaisen ja aistikkaan elämyksen.

Aroma | 70 °C

Aroma-sauna on unisex-sauna, jossa saunan miellyttävä lämpö yhdistyy eukalyptusöljyn virkistävään ja rauhoittavaan tuoksuun. Aroma-saunojen perinne juontaa yli sadan vuoden taakse, jolloin kylpylöissä höyryyn lisättiin tuoksuvia eteerisiä öljyjä rentoutumisen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Naantalin Aroma-saunassa rauhallinen tunnelma tarjoaa kokonaisvaltaisen ja elvyttävän kokemuksen keholle ja mielelle. Eukalyptusöljyn tuoksu ja lämmön yhdistelmä voivat virkistää nuutunutta oloa, vähentää stressiä, lievittää tukkoisuutta ja helpottaa lieviä flunssaoireita. Pehmeät löylyt tukevat myös verenkiertoa ja antavat keholle energiaa, mikä voi auttaa vähentämään väsymystä ja parantamaan keskittymiskykyä.

Suola | 50 °C

Suola-sauna on unisex-sauna, joka tarjoaa lempeän lämmön keskellä rentouttavan ja ihon hyvinvointia tukevan saunakokemuksen. Suolaa on käytetty ihon hoitoon ja kuorintaan jo vuosituhansien ajan, ja perinne jatkuu nykypäivän spa-hoidoissa. Suola-saunassa lämmitellään ensin rauhassa kymmenisen minuuttia, jonka jälkeen omaa ihoa voi halutessaan kuoria kämmenellisellä hienojakoisia suolakiteitä. Suolan annettua vaikuttaa hetken iholla, se huuhdellaan pois. Suolakuorinta virkistää pintaverenkiertoa ja tekee ihosta sileämmän ja kirkkaamman. Kuorinta yhdessä saunan lämmön kanssa muodostaa rentouttavan ja hemmottelevan rituaalin koko keholle.