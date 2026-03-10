Ilmanlaatu on heikentynyt laajoilla alueilla Suomessa
12.3.2026 11:44:44 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Erityisesti pienhiukkasten pitoisuudet ovat tällä hetkellä korkeita, ja eilen mitattiin tämän vuoden korkeimmat pienhiukkaspitoisuudet Suomessa. Ilmanlaatua heikentää kaukokulkeuma Keski-Euroopasta – myös alkava katupölykausi näkyy jo pitoisuuksien nousuna.
Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmanlaatu on ollut Suomessa monin paikoin välttävä tällä viikolla.
"Meillä on nyt monta samanaikaista ilmiötä käynnissä: Keski-Euroopasta kulkeutuu Suomeen pienhiukkasia, ja se vaikuttaa eniten heikentyneeseen ilmanlaatuun. Lisäksi katupölykausi on käynnistymässä, ja siitepölyjäkin kulkeutuu jo Suomeen", sanoo tutkija Katriina Kyllönen Ilmatieteen laitokselta.
Korkeimmat mitatut pienhiukkaspitoisuuksien vuorokausikeskiarvot olivat keskiviikkona Lounais-Suomessa lähes 50 mikrogrammaa kuutiometrissä. Euroopassa on astumassa tänä vuonna voimaan uusi kansalaisten tiedotus- ja varoitusvelvollisuus, mikäli pitoisuudet ovat haitallisen korkeita terveydelle. Pienhiukkasten osalta kyseinen vuorokausitaso on 50 mikrogrammaa kuutiometrissä, eli raja ei nyt aivan ylittynyt Suomessa.
Ilmakehän pienhiukkaspitoisuudet ovat koholla Suomessa Keski-Euroopan teollisuusalueilta saapuneen laaja-alaisen kaukokulkeuman takia. Näillä alueilla korkeat pienhiukkaspitoisuudet ovat yleisempiä kuin meillä.
Heikentyneen ilmanlaatutilanteen odotetaan pienhiukkasten osalta paranevan tämän päivän jälkeen. Ennusteen mukaan lähipäivinä voi kuitenkin esiintyä alueellisesti kohonneita pienhiukkaspitoisuuksia. Katupölykausi on vasta alkamassa, joten tulevat sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi pölyn muodostumiseen. Poutainen, kuiva ja tuulinen sää pahentaa katupölytilannetta, ja sateet puolestaan puhdistavat ilmaa tehokkaasti.
Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan etelämpää Euroopasta kulkeutuu koko maahan lepän siitepölyä, ja sen määrät voivat nousta korkeiksi maan etelä- ja keskiosissa. Lisäksi pähkinäpensaan siitepölyä saattaa kulkeutua maan etelä- ja keskiosiin.
Heikko ilmanlaatu voi aiheuttaa terveyshaittoja
Heikentynyt ilmanlaatu voi aiheuttaa terveyshaittoja etenkin ilmansaasteille herkille ihmisille. Astmaatikot ja yleensä iäkkäät, sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat henkilöt voivat saada hengitystie- ja sydänoireita; lisäksi keuhkojen ja sydämen toimintakyky voi heiketä. Pienhiukkaset lisäävät lasten hengitystieoireita ja -infektioita.
Myös terveet ihmiset voivat kokea silmien, nenän ja kurkun ärsytystä tai lievää hengenahdistusta. Oireilevien henkilöiden kannattaa välttää rasitusta aiheuttavaa liikuntaa ulkona ja pysytellä pääosin sisätiloissa.
Lisätietoja ajantasaisesta ilmanlaadusta saa Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelusta.
Loppuviikko on tuulinen ja monin paikoin sateinen
Ilmatieteen laitoksen 12. maaliskuuta tekemän sääennusteen mukaan suuressa osassa maata sataa tänään vettä tai tihkua, Lapissa myös lunta. Perjantaina tuuli yltyy, ja perjantaina iltapäivällä puuskat voivat yltyä jopa myrskypuuskiksi maan länsi- ja lounaisosassa, erityisesti Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Myös läntisillä merialueilla lounaistuuli nousee myrskylukemiin tai lähelle niitä.
Puuskien ennustetaan heikkenevän perjantai-iltaa kohden auringon laskettua. Myöhäisillaksi voimakkaimman tuulen alue siirtyy Pohjois-Suomeen, missä kovimmat, paikoin noin 20 m/s puhaltavat puuskat osuvat Lapin lounaisosaan. Lauantaiaamupäivään mennessä puuskat hiipuvat myös Lapissa.
Matalapaine tuo mukanaan sateita Pohjanmaalle ja siitä pohjoiseen sekä Lappiin. Osa sateista tulee Keski-ja Pohjois-Lapissa myös lumena, mikä heikentää ajokeliä. Lauantaina erityisesti Varsinais-Suomesta koilliseen kohti Kainuuta ulottuvalla alueella on odotettavissa vesisateita. Sateita yltää todennäköisesti myös Uudenmaan länsiosaan. Sunnuntaina sateet painottuvat todennäköisesti länteen ja pohjoiseen.
Poutaisimmat alueet ovat viikonloppuna idässä, missä aurinkoisimmilla alueilla lämpötila kohonnee kymmenen asteen tuntumaan.
Tutkija Katriina Kyllönen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 352 6722, katriina.kyllonen@fmi.fi
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
