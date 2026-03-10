Yrittäjät: Koronasta tehtävä jälkiselvitys – yritysten kokemukset jäivät raportissa sivuun
12.3.2026 12:30:00 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Valtioneuvoston kanslia julkaisi perjantaina 6.3.2026 raportin korona-ajan rajoituksista. Raportti on yritysten näkökulmasta puutteellinen. Siksi tarvitaan erillinen, riippumaton selvitys siitä, miten rajoitukset vaikuttivat elinkeinovapauteen, yrityksiin ja yrittäjiin, Suomen Yrittäjät esittää.
– Tarvitaan läpinäkyvä ja perusteellinen selvitys siitä, olivatko perusoikeuksia eli elinkeinovapautta rajoittaneet toimet todella tarpeellisia ja hyödyllisiä. Pidettiinkö rajoituksia voimassa varmuuden vuoksi? asiantuntija Sanna Lempiäinen Suomen Yrittäjistä toteaa.
– On otettava opit talteen. Se on välttämätöntä sekä yritysten että koko yhteiskunnan kriisinkestävyyden kannalta, Lempiäinen sanoo.
Elinkeinovapautta rajoitettiin merkittävästi – jälkipyykki selvittämättä
Korona-aikana elinkeinovapautta rajoitettiin poikkeuksellisen laajasti ja pitkään. Moni yrittäjä ajautui suuriin vaikeuksiin. Esimerkiksi ravintolat ja liikuntakeskukset määrättiin suljettaviksi ja tapahtumat kiellettiin.
Valtioneuvoston raportissa viitataan myös mielivaltaisiin tilanteisiin, joissa sama tai samankaltainen toiminta oli yhdessä paikassa kiellettyä ja toisessa sallittua.
– Yritysten näkökulmasta tämä oli kestämätöntä. Rajoitusten johdonmukaisuutta ja oikeasuhtaisuutta ei ole vieläkään arvioitu kunnolla, Lempiäinen sanoo.
Suositukset tukevat yrityksiä koskevan selvityksen tarvetta
Valtioneuvoston kanslian raportissa on myös ansiokkaita suosituksia, joita voidaan hyödyntää yrityksiä käsittelevässä selvityksessä.
Raportissa esimerkiksi esitetään suositus, jonka mukaan kriisitilanteissa viranomaisten ei-sitova ohjeistus tulee selkeästi todeta sitomattomaksi. Korona-aikana ministereiden ohjeistuksella oli kuitenkin käytännössä rajoittava vaikutus.
– Ohjeistettiin, ettei ole oikein juhlia, matkustaa kotimaassa tai kokoontua. Vaikka ohjeet eivät olleet juridisesti sitovia, ne vaikuttivat voimakkaasti yritysten toimintaan.
Suomen Yrittäjät vaatii: Riippumaton selvitys käynnistettävä
Yrittäjät esittää, että valtioneuvosto käynnistää viipymättä riippumattoman jälkiselvityksen, joka keskittyy:
- elinkeinovapauden rajoituksiin ja niiden oikeasuhtaisuuteen ja välttämättömyyteen
- rajoitusten vaikutuksiin yrityksiin ja yrittäjiin
- päätöksenteon johdonmukaisuuteen ja perusteluihin
- siihen, miten vastaavat tilanteet tulee jatkossa hoitaa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna LempiäinenasiantuntijaPuh:09 229 22 889Puh:040 9693 112sanna.lempiainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjägallup: Kesätyöpaikkoja tarjolla viime vuotta vähemmän10.3.2026 08:25:00 EET | Tiedote
Pk-yritykset tarjoavat tänä kesänä aiempaa vähemmän kesätöitä, kertoo Yrittäjägallup. Pk-yrityksistä 21 prosenttia aikoo palkata kesätyöntekijöitä, kun viime vuonna osuus oli 23 prosenttia ja vuonna 2024 vielä 26 prosenttia. – Moni yrittäjä epäröi vielä, voiko kesätyöntekijöitä palkata. Usein tarve hahmottuu vasta kesälomien sijoittelun jälkeen. Nuorten kannattaa hakea ja tiedustella kesätöitä aktiivisesti kesään asti, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät: Pakettiralliin on luvassa tolkkua - ”Tilanne on yrityksille kestämätön”9.3.2026 13:53:49 EET | Tiedote
”On erittäin tärkeää, että hallitus laajentaa Tullin mahdollisuuksia ja pyrkii velvoittamaan kiinalaisyhtiöt maksamaan lähetysten tuottajavastuumaksut eli kierrätyskulut Suomessa. Halpatuonnin hillitseminen vaatii lisäksi määrätietoisia toimia EU:ssa”, asiantuntija Sanna Lempiäinen Suomen Yrittäjistä sanoo. Ministerit Matias Marttinen ja Sari Multala esittelivät tänään hallituksen ratkaisuja ”temutuksen” kitkemiseksi.
Yrittäjägallup: Verotuksen taso vähentää kasvuhaluja – Nato-jäsenyys lisää investointihaluja7.3.2026 09:45:00 EET | Tiedote
Peräti 66 prosenttia pk-yrityksistä arvioi, että verotuksen taso vähentää niiden kasvuhaluja, selviää tuoreesta Yrittäjägallupista. Talouden näkymät (52 %) ja julkinen velka (44 %) seuraavat perässä. Myös presidentti Donald Trumpin politiikka (42 %) nähdään merkittävänä kasvua heikentävänä tekijänä. Nato-jäsenyys puolestaan kasvattaa investointihaluja.
Pk-yritysten taloustilanne notkahti alkuvuonna – näkymät varovaisesti paranemassa28.2.2026 06:55:00 EET | Tiedote
Pk-yritysten taloustilanne heikkeni alkuvuonna, kertoo tuore Yrittäjägallup. Pienimmät yritykset ovat ahtaimmalla, sillä yksinyrittäjät ja alle viiden hengen yritykset kokevat tilanteensa selvästi muita heikommaksi. - Alkuvuosi on ollut monelle yrittäjälle vaikea, kun epävarmuus jatkuu eikä talouden käänteestä ole ollut selkeitä merkkejä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. Yritysten näkymät ovat nyt kuitenkin hieman valoisampaan päin.
Yrittäjägallup: Trumpin politiikka vaikuttaa laajalti ja kielteisesti yrityksiin23.2.2026 12:45:00 EET | Tiedote
Presidentti Donald Trumpin politiikalla on selviä vaikutuksia suomalaisiin pk-yrityksiin, osoittaa Yrittäjägallup. Joka toinen pk-yritys arvioi, että Trumpin toimilla on vaikutusta omaan liiketoimintaan. Neljä prosenttia yrityksistä kokee vaikutukset suuriksi, 20 prosenttia jonkin verran ja 26 prosenttia vähäisiksi. Sen sijaan 45 prosenttia arvioi, ettei vaikutuksia ole.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme