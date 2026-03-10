Yrittäjät: Koronasta tehtävä jälkiselvitys – yritysten kokemukset jäivät raportissa sivuun

– Tarvitaan läpinäkyvä ja perusteellinen selvitys siitä, olivatko perusoikeuksia eli elinkeinovapautta rajoittaneet toimet todella tarpeellisia ja hyödyllisiä. Pidettiinkö rajoituksia voimassa varmuuden vuoksi? asiantuntija Sanna Lempiäinen Suomen Yrittäjistä toteaa.

– On otettava opit talteen. Se on välttämätöntä sekä yritysten että koko yhteiskunnan kriisinkestävyyden kannalta, Lempiäinen sanoo.

Elinkeinovapautta rajoitettiin merkittävästi – jälkipyykki selvittämättä

Korona-aikana elinkeinovapautta rajoitettiin poikkeuksellisen laajasti ja pitkään. Moni yrittäjä ajautui suuriin vaikeuksiin. Esimerkiksi ravintolat ja liikuntakeskukset määrättiin suljettaviksi ja tapahtumat kiellettiin.

Valtioneuvoston raportissa viitataan myös mielivaltaisiin tilanteisiin, joissa sama tai samankaltainen toiminta oli yhdessä paikassa kiellettyä ja toisessa sallittua.

– Yritysten näkökulmasta tämä oli kestämätöntä. Rajoitusten johdonmukaisuutta ja oikeasuhtaisuutta ei ole vieläkään arvioitu kunnolla, Lempiäinen sanoo.

Suositukset tukevat yrityksiä koskevan selvityksen tarvetta

Valtioneuvoston kanslian raportissa on myös ansiokkaita suosituksia, joita voidaan hyödyntää yrityksiä käsittelevässä selvityksessä.

Raportissa esimerkiksi esitetään suositus, jonka mukaan kriisitilanteissa viranomaisten ei-sitova ohjeistus tulee selkeästi todeta sitomattomaksi. Korona-aikana ministereiden ohjeistuksella oli kuitenkin käytännössä rajoittava vaikutus.

– Ohjeistettiin, ettei ole oikein juhlia, matkustaa kotimaassa tai kokoontua. Vaikka ohjeet eivät olleet juridisesti sitovia, ne vaikuttivat voimakkaasti yritysten toimintaan.

Suomen Yrittäjät vaatii: Riippumaton selvitys käynnistettävä

Yrittäjät esittää, että valtioneuvosto käynnistää viipymättä riippumattoman jälkiselvityksen, joka keskittyy: