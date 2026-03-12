NouHätä!-aluekilpailu kisataan Krossin pelastus- ja ensihoitoasemalla keskiviikkona 18.3.2026

Varha selvittää itsenäistymisvarojen tilannetta 6.3.2026 14:37:33 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialue selvittää yhdessä alueen kuntien kanssa nuorten itsenäistymisvarojen kertymistä. Selvitystyöllä huolehditaan jokaisen huostaanotetun lapsen ja nuoren oikeudesta itsenäistymisvaroihinsa. Selvitystyö on jo osoittanut, että vanhempien elatussopimuksia ei valitettavasti ole kaikissa tapauksissa tehty. Käytännössä tämä tarkoittaa, että näiltä nuorilta puuttuu itsenäistymisvaroja.