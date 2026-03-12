NouHätä!-aluekilpailu kisataan Krossin pelastus- ja ensihoitoasemalla keskiviikkona 18.3.2026
13.3.2026 09:23:26 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
NouHätä!-pelastustaitokampanjaan liittyvä aluekilpailu järjestetään Krossin pelastus- ja ensihoitoasemalla keskiviikkona 18.3.2026 klo 10–15. Kisoissa kolmen hengen joukkueet taistelevat koko Varsinais-Suomen parhaimman joukkueen tittelistä. Ennen aluekilpailua järjestettiin digitaalinen alkukarsinta, johon osallistui kaiken kaikkiaan 224 joukkuetta ympäri Varsinais-Suomen. Alkukarsintojen pisteiden perusteella valittiin parisenkymmentä joukkuetta kisaamaan aluemestaruudesta.
Aluekilpailu alkaa kirjallisella pelastustietokokeella, jonka jälkeen joukkueet siirtyvät käytännön tehtäviin. Kilpailijoille on järjestetty neljä erilaista taitorastia, joissa joukkueet joutuvat selviytymään todentuntuisista pelastustehtävistä. Rastivalvoja pisteyttää tehtävän ja antaa lopuksi palautteen joukkueen suorituksesta.
Aluekilpailujen voittajat osallistuvat loppukilpailuun Kuopiossa
Aluekilpailun voittajaksi selviää joukkue, jolla on paras yhteenlaskettu pistemäärä teoriakokeesta ja käytännön tehtävistä. Voittajakolmikko edustaa Varsinais-Suomea Kuopion Pelastusopistolla 23.4.2026 järjestettävässä loppukilpailussa. Valtakunnalliseen NouHätä!-kilpailuun osallistuu yksi kolmen hengen joukkue maan jokaisen pelastuslaitoksen alueelta, yhteensä 22 joukkuetta. Pääpalkintona voittajat saavat 2 000 euron turvallisuuspalkinnon. Kärkijoukkueet palkitaan myös henkilökohtaisilla palkinnoilla.
Aluekilpailun aikataulu:
Klo 10.00–10.45 Tervetuloa ja teoriatehtävät
Klo 10.45–14.30 Rastitehtävät
Klo 15.00 Palkintojen jako
Media on tervetullut seuraamaan aluekilpailua.
NouHätä!-kampanja on yläluokkien valtakunnallinen pelastustaitokampanja. Kampanja lisää nuorten valmiuksia ennakoida ja estää vaaratilanteita. Kampanjassa nuori oppii taitoja toimia onnettomuustilanteissa oikein. NouHätä!-kampanja tavoittaa vuosittain yli 45 000 nuorta ympäri Suomen.
Kuluvana lukuvuonna on käynnissä jo kampanjan 30. kausi. Lisäksi kampanja ylittää lukuvuoden aikana miljoonan oppilaan rajapyykin. NouHätä!-kampanjaa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja rahoittaa Palosuojelurahasto.
Yhteyshenkilöt
Tanja Uusitalo
Viestintäsuunnittelija, pelastus- ja ensihoitopalvelut
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Puh:050 433 0283
tanja.uusitalo@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
