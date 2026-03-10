Marjaniemen uimarannalla parannetaan hulevesien käsittelyä

Hankkeessa parannetaan Kivalontien ja Punapaadentien sekä katujen yhteisen kääntöpaikan tasausta. Puistoraitin tasausta muutetaan, jotta vedet eivät ylitä raittia ja päädy uimarannalle.

Urakan aikana kadut päällystetään ja tasataan niin, että Kivalontie purkaa vetensä pientareen kautta maastoon. Punapaadentielle rakennetaan hulevesikaivoja, jotka imeyttävät hulevettä. Lisäksi kääntöpaikan alle toteutetaan imeytysrakenteinen putkisto ja alue tasataan niin, että sinne kertyvä hulevesi ei tulvatilanteessa pääse uimarannalle.

Hulevesien ylivuodot heikentävät uimaveden laatua erityisesti hiekkarannan matalassa rantavedessä. Vuonna 2025 vedenpuhtautta saatiin kohennettua huonosta uimavesilaadusta tyydyttävään. Nyt tehtävillä toimenpiteillä pyritään pitämään laatu hyvänä jatkossakin.

Työ valmistuu kesäkuussa

Urakka alkaa puiden kaadolla maaliskuussa, minkä jälkeen aloitetaan heti rakennustyöt. Työn on tarkoitus valmistua kesäkuussa.

Lähialueella on käynnissä myös Mustapuron alueen tulvasuojauksen rakennustyöt, joiden tarkoituksena on varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tulviin ja suojella puroluontoa. Rakentaminen alkaa toukokuussa 2026 ja päättyy syyskuussa 2027.