SOOL kannattaa kaikille yhteiseen katsomusaineeseen siirtymistä

12.3.2026 12:35:18 EET | Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry | Tiedote

Yhteinen katsomusaine olisi tänä päivänä merkityksellinen opetuksen järjestämisen ja oppilaiden yhdenvertaisuuden kannalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön väestönkehityksen vaikutuksia perusopetukseen tarkastelleen työryhmän loppuraportti julkaistiin tänään. Yhtenä toimenpide-ehdotuksena työryhmä nostaa erillisten katsomusaineiden opetuksesta yhteiseen katsomusaineeseen siirtymisen, etenkin erillisten oppimäärien yhdenvertaisuushaasteiden vuoksi. Opettajaksi Opiskelevien Liitto kannattaa ehdotusta.

Nykymuodossaan jokainen oppilas osallistuu joko uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Nykyisin eri katsomusaineiden oppimääriin kuuluu tutustumista ja perehtymistä muihin uskontoihin ja elämänkatsomuksiin. 

– Nykymuotoinen, opetussuunnitelmien mukaisesti toteutettu katsomusopetus on jo monikatsomuksellista, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin puheenjohtaja Jani Siirilä nostaa.

Eri oppiaineiden opetuksen järjestämiseen liittyy useita haasteita sekä käytännön tasolla että yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi tietyn uskonnon opetuksen velvoittavuus toteutuu vasta, jos koulussa on vähintään kolme kyseiseen uskontokuntaan kuuluvaa oppilasta, kelpoisia opettajia on haastavaa löytää ja katsomusopetusta joudutaan järjestämään koulujen ulkopuolella, kuten etänä.

Myöskään kaikkiin uskontokuntiin kuuluvilla oppilailla ei ole oikeutta valita uskonnon opetuksen ja elämänkatsomustiedon välillä. Suurissa kaupungeissa käytännöt tarkoittavat sitä, että jopa 14 eri uskonnon opetuksen haasteet heijastuvat vaikeuksina löytää katsomusaineisiin kelpoisia opettajia ja siten järjestää laadukasta, opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilaille.

SOOLin mielestä yhteinen katsomusaine olisi tänä päivänä merkityksellinen erityisesti oppilaiden yhdistämisen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

– On tärkeää tuoda oppilaita yhteen tärkeiden teemojen äärelle ja lisätä keskustelua eri näkökulmista, sen sijaan että heitä erotellaan katsomuksensa perusteella, Siirilä tiivistää.

– Yhteisen keskustelun avulla voimme laajemmin ymmärtää toisiamme.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, johon kuuluu noin 6 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Liitto edistää ja valvoo jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä sekä parantaa opettajaksi opiskelevien opiskeluedellytyksiä vaikuttamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen.

