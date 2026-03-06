Kulmuni ja Kyllönen: EU:n komissiolta vihreää valoa AdBlue-ongelman ratkomiseksi pohjoisessa

Komission varapuheenjohtaja Stéphane Séjourné toteaa vastauksessaan, että EU:n lainsäädäntö ei edellytä nimenomaan AdBluen käyttöä, vaan mahdollistaa myös muiden reagenssien hyödyntämisen. Komissio katsoo lisäksi, että Pohjoismaiden markkinavalvontaviranomaiset voisivat harkita kohdennettuja toimia, joilla varmistetaan, että järjestelmät toimivat myös erittäin kylmissä olosuhteissa.

Kulmunin ja Kyllösen mukaan tämä avaa mahdollisuuden ottaa käyttöön paremmin pakkasta kestäviä ratkaisuja.

– On tärkeää, että komissio tunnistaa ongelman ja viestii nyt mahdollisuudesta käyttää myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta työ ei ole vielä valmis, Kulmuni ja Kyllönen toteavat.

Mepit ovat nostaneet esiin AdBlue-järjestelmän ongelmia erityisesti pohjoisilla alueilla, joissa kovilla pakkasilla jäätyvä neste voi rikkoa ajoneuvojen laitteistoja ja estää liikennöinnin.

– Ei voi olla niin, että pakkasen myötä bussit jäävät tien varteen, tavara ei liiku kauppaan tai karjalle ei saada ruokaa. Eurooppalaisia ihmisiä ja yrityksiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Sääntelyn on toimittava koko EU:n alueella, myös arktisissa oloissa, Kulmuni ja Kyllönen korostavat.

Mepit aikovat jatkaa asian edistämistä EU-tasolla, jotta käytännössä toimivat ratkaisut voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Kulmuni ja Kyllönen ovat nostaneet AdBlue-järjestelmän ongelmia esiin komission suuntaan aktiivisesti ja järjestivät viime kuussa Euroopan parlamentissa aiheesta keskustelutilaisuuden yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Työ jatkuu ensi viikolla Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan koordinaattoreiden järjestämässä kuulemisessa, jossa komissiolta odotetaan tarkempia linjauksia siitä, miten AdBlue-järjestelmän ongelmiin aiotaan löytää käytännön ratkaisuja.

Vastaus kokonaisuudessaan

FI P-000520/2026

E-000615/2026

Johtavan varapuheenjohtajan Stéphane Séjournén

Euroopan komission puolesta antama vastaus

(12.3.2026)

Kuten vastauksessa kirjalliseen kysymykseen P-001106/2024 mainittiin, ajoneuvojen päästöjä koskevat EU:n tyyppihyväksyntävaatimukset1 ovat käytössä sen varmistamiseksi, että reagenssiliuosta on saatavilla myös kylmissä lämpötiloissa.

Reagenssin aktiivinen aine on tavallisesti urea tiettynä pitoisuutena deionisoidussa vedessä. AdBluessa urean nimellispitoisuus on 32,5 painoprosenttia2 , ja sen jäätymispiste on noin -11 °C. Kyseinen lämpötila on seoksen alhaisin mahdollinen jäätymispiste, jolloin se voi vielä vähentää päästöjä tehokkaasti.

EU:n lainsäädännössä ei edellytetä, että reagenssina käytetään AdBlueta. Kuten kirjalliseen kysymykseen E-002846/2024 annetussa vastauksessa mainittiin, EU:n päästölainsäädäntö mahdollistaisi sellaisten parannettujen reagenssien markkinoille saattamisen, joiden jäätymispisteet ovat alhaisemmat. Komissio on tietoinen käytännön esteistä ja uudelleensertifioinnin tarpeesta. Komissio käy keskusteluja kansallisten tyyppihyväksyntäviranomaisten kanssa mahdollisista tavoista yksinkertaistaa hyväksyntämenettelyjä.

On olemassa useita muita toimenpiteitä, kuten lämmitysjärjestelmät ja eristys, joilla voidaan varmistaa, että reagenssia on saatavilla ja että se on tehokas matalissa lämpötiloissa.

Jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta reagenssiliuosten jäätymisestä joidenkin jäsenvaltioiden äärimmäisen kylmissä sääolosuhteissa, voitaisiin harkita, että kansalliset (Pohjoismaiden) markkinavalvontaviranomaiset toteuttavat kohdennettuja täytäntöönpanotoimia, joilla todennetaan voimassa olevien tyyppihyväksyntävaatimusten noudattaminen tältä osin.

1 Komission asetus (EU) N:o 582/2011 (http://data.europa.eu/eli/reg/2011/582/2026-01-01) ja komission asetus (EU) 2017/1151 (http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1151/oj).

2 Määritelty standardissa ISO 22241.