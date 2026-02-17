RadioGaalan ehdokkaat julki
Kaupallisen radioalan vuotuisen päätapahtuman RadioGaalan shortlistan ehdokkaat on julkaistu tänään. Ehdokkaat kilpailevat RadioAwards-palkinnoista sekä RadioGaalan yleisöäänestyksen voitoista.
Vuoden 2026 RadioGaala järjestetään perjantai-iltana 10. huhtikuuta Espoossa Hydridiarena Hypessä. Tilaisuus kokoaa yhteen radio-, media- ja musiikkialan tekijät juhlistamaan vuoden merkittävimpiä saavutuksia kaupallisessa radiossa.
RadioGaalan juontavat Katja Ståhl ja Paula Noronen. Illan esiintyjiä ovat Tommi Läntinen, emma & matilda, Sara Siipola, Ahti sekä Neon 2. Tapahtuma striimataan suorana ISTV:n kautta.
Ehdokkuuksissa tuttuja nimiä ja uusia nousijoita
RadioGaalan yleisöäänestyksessä annettiin tänä vuonna yhteensä 100 000 ääntä. Shortlistalle pääsivät yleisöäänestyksessä kymmenen eniten ääniä saanutta radiojuontajaa ja radio-ohjelmaa valtakunnallisista ja paikallisista radioista. Yleisöäänestyksen voittajat julkistetaan RadioGaalassa.
Kolmena edellisenä vuotena vuoden radiojuontajaksi valittu Niko Saarinen on jälleen ehdolla vuoden radiojuontajaksi. Viime vuonna lanseerattu NRJ Aamu Saarinen Shöy kilpailee myös vuoden radio-ohjelman palkinnosta. Samasta aamuohjelmasta tuttu Mari-Prinsessa on puolestaan ensimmäistä kertaa noussut yleisöäänestyksessä kymmenen suosituimman radiojuontajan joukkoon.
Yleisöäänestyksessä nähtiin myös harvinainen yllätys: ensimmäistä kertaa RadioGaalan historiassa shortlistalle nousi radiojuontaja, joka ei ollut alkuperäisten ehdokkaiden joukossa. Radio Ramonan jääkiekko-ohjelmasta tuttu Risto Leino äänestettiin vuoden paikallinen radiojuontaja -kategoriaan yleisön ehdotusten kautta.
Useamman ehdokkuuden keränneisiin tekijöihin kuuluu myös Hector, joka palasi radioon viime vuonna. Hän on ehdolla tuomariston valitsemaksi vuoden sisällöntekijäksi sekä yleisöäänestyksessä vuoden paikalliseksi radiojuontajaksi. Lisäksi hänen ohjelmansa Pop eilen toissapäivänä kilpailee vuoden paikallisen radio-ohjelman kategoriassa.
Radiokanavista eniten shortlistasijoituksia keräsivät Radio Nova, Radio Rock, Radio Suomipop ja NRJ. Uutena tulokkaana mukana on viime vuonna lanseerattu valtakunnallinen radio POPfm, joka on ehdolla RadioAwards-kilpailussa muun muassa vuoden radio -kategoriassa. Vuoden radio -tittelistä kilpailevat POPfm:n lisäksi Jouluradio, Radio City, Radio Helsinki, Radio Nova, Radio Rock ja SuomiRäp.
RadioAwards palkitsee alan parhaat teot
RadioAwards on kaupallisten radioiden vuosittainen kilpailu, jossa palkitaan alan parhaat teot, ilmiöt ja tekijät. Kilpailu on suunnattu radioyhtiöille, ja sen tavoitteena on nostaa esiin onnistumisia, kannustaa alan kehitystä ja vahvistaa kaupallisen radion arvostusta.
RadioAwards-kilpailun ehdokkaita arvioi 20 hengen tuomaristo, joka koostuu media- ja markkinointialan ammattilaisista. Tuomariston puheenjohtajana toimi Tommi Laiho (Folk Finland).
”Olipa kerran leirinuotio ja jo kohta radio. Sen äärelle tullaan, lämmitellään käsiä ja sydämiä, kuunnellaan tarinaniskijöitä sekä jaetaan yhteisiä kertomuksia. Aina väliin joku virittelee laulua mikä saa meidät keinumaan pimeän keskellä. Radion on sosiaalinen media paljon ennen somea, ja nyt sen kera. Viime vuosi oli hakemusten mukaan alalle koetteleva ja muutosten sävyttämä, ei kuitenkaan epätoivoinen. Tämä sai radion ammattilaiset luomaan nahkansa tai vähintäänkin uutta. Kisatöihin perehtyneen tuomariston oli kunnia tutustua laadukkaisiin ehdokkaisiin. Useat olisivat ansainneet palkinnon, siitä huolimatta vain harva saa. Jo maininta shortilla on kova suoritus Radio Awards on yksi todiste siitä miten kiinteä tiimityö ja omalaatuiset persoonat saavat houkuteltua koko kansan nuotion ääreen. Tuomaristo kiittää teitä jokaista. Nähdään ja kuullaan gaalassa”, kertoo Tommi Laiho tuomaroinnista.
RadioGaalan järjestää RadioMedia ry.
Stefan MöllerRadioMedia, toimitusjohtajaPuh:0400508877stefan.moller@radiomedia.fi
Inka ForssRadioMediaPuh:0401657010Puh:0401657010inka.forss@radiomedia.fi
RadioMedia
RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan ja Kaiku-audiomainoskilpailun. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,4 miljoonaa suomalaista.
