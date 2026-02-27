Uutta tietoa työkyvyttömyydestä: Isot erot määräaikaisissa ja pysyvissä työkyvyttömyyseläkkeissä

Ilmarinen julkaisee ensimmäisenä Suomessa määräaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden syyt ikäryhmittäin ja toimialoittain.

– Lisäsimme indekseihin ennen julkaisematonta tietoa määräaikaisista työkyvyttömyyseläkkeistä. Työkyvyttömyys on vaihteleva ja moniulotteinen ongelma, kun sitä tarkastellaan etuuslajeittain ja ikäryhmittäin, Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund sanoo.

Ilmarisen työkyvyttömyyseläkeindeksi (ilmarinen.fi) on aiemmin kertonut, miten pysyvien työkyvyttömyyseläkkeiden lääketieteelliset diagnoosit vaihtelevat toimialoittain.

– Asiantuntija-aloilla mielenterveyden häiriöt ovat yleisin pysyvän työkyvyttömyyden syy. Fyysisesti kuormittavilla aloilla ongelmat keskittyvät tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin. Henkilöstömäärään suhteutettuna mielenterveyden häiriöt vievät kuitenkin pysyvästi työkyvyn yhtä usein alasta riippumatta.

Mielenterveyden häiriöt koostuvat määräaikaisissa työkyvyttömyyseläkkeissä

Nyt julkaistut tilastot osoittavat, että mielenterveyden häiriöt korostuvat määräaikaisissa etuuksissa lähes kaikilla toimialoilla verrattuna pysyviin etuuksiin. Poikkeus on kuitenkin rakentamisen toimiala, jossa myös määräaikaisissa etuuksissa korostuvat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Ammatillisen kuntoutuksen syissä korostuvat useimmilla toimialoilla tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Kun työkyvyttömyyden syitä tarkastellaan etuuslajeittain ja ikäryhmittäin, nähdään, että nuorilla mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy sekä määräaikaisissa että pysyvissä etuuksissa. Yli 55-vuotiailla työkyvyttömyyden syy on useimmiten tuki- ja liikuntaelinten sairaus.

– Nuorilla mielenterveyden häiriöiden suuri suhteellinen osuus johtuu siitä, että muita sairauksia on vähemmän kuin vanhemmilla ihmisillä. Työuran loppupäässä tuki- ja liikuntaelinten nousevaa osuutta selittää puolestaan se, että vanhuuseläkeikä on noussut asteittain, Smedlund taustoittaa.

– Kun vanhuuseläkeikä nousee, yhä suurempi osa työntekijöistä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle nimenomaan tuki- ja liikuntaelinten sairauksien takia, hän sanoo.

Kolme kiinnostavaa indeksiä

Ilmarinen julkaisee talouden, työn ja työkyvyttömyyden kannalta tärkeitä tilastoja indekseissään. Indeksejä on kolme (ilmarinen.fi): suhdanneindeksi, työkyvyttömyyseläkeindeksi ja työuraindeksi.

Indeksit sisältävät useita eri tilastoja, jotka kootaan ja päivitetään Ilmarisen kattavasta yksityisen sektorin datasta.