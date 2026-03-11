GRK käynnistää sähköasemaprojektin Rovaniemellä

Rovaniemelle rakennettava sähköasema on osa Neve Oy:n ja Merus Powerin energiavarastohanketta, jossa Rovaniemelle toimitetaan 30 MW / 80 MWh sähkövarasto. Merus Power vastaa energiavaraston valmistuksesta, asennuksesta ja testauksesta, kun taas GRK toteuttaa sähköaseman suunnittelun, asennustyöt ja käyttöönoton. Kokonaisuus muodostaa arktisiin olosuhteisiin mitoitetun ja sähköverkon toimintavarmuutta vahvistavan järjestelmän.

”Olemme käynnistäneet hanketta koskevat valmistelevat työt. Sähköasema otetaan käyttöön vuoden 2026 aikana. Projektin aikataulu on poikkeuksellisen nopea, mikä korostaa kokeneen toteuttajaorganisaation merkitystä”, GRK:n projektipäällikkö Kalle Mäkelä sanoo.

GRK laajentaa toimintaansa sähköverkkorakentamiseen

GRK:n päivitetyn strategian tavoitteena on kasvaa vihreän siirtymän ja teollisuuden hankkeissa sekä kriittisen infrastruktuurin rakentamisessa. Suomessa siirtymä kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa edellyttää merkittäviä investointeja sähköverkkojen kapasiteettiin, joustavuuteen ja säätökykyyn. Sähköasemien ja siirtoverkkojen rakentaminen on olennainen osa tätä murrosta. Vuonna 2025 GRK perusti sähköverkkorakentamiseen keskittyvän Power-nimisen liiketoiminta-alueen.

”Sähköverkkorakentamisessa on merkittäviä synergioita GRK:n nykyiseen toimintaan. Järeät siirtolinjat edellyttävät vahvaa perustus- ja tieinfrarakentamisen osaamista, ja sähköasemaprojekteissa hyödynnämme pitkää kokemustamme ratasähköasemista. Olemme myös rekrytoineet uusia sähköverkkorakentamisen asiantuntijoita. Tämä projekti toimii ensimmäisenä konkreettisena näyttönä uuden liiketoiminta-alueen rakentumisesta”, sähköverkkorakentamisen liiketoimintajohtaja Juhani Leino kertoo.

Hanke vahvistaa energiajärjestelmän toimintavarmuutta Lapissa

Sähköasema ja Merus Powerin toimittama energiavarasto parantavat sähköjärjestelmän joustavuutta ja toimitusvarmuutta Lapin vaativissa olosuhteissa. Neve Oy vastaa alueen sähkönsiirrosta, energiantuotannosta ja lämpöverkosta. Pohjoisen sääolosuhteet ja kulutuspiikit edellyttävät erityisen luotettavaa sähköinfrastruktuuria.

Hankkeen myötä Neve voi osallistua useille sähkömarkkinoille ja vahvistaa energiajärjestelmän varmuutta alueella, jossa olosuhteet vaativat poikkeuksellista suorituskykyä ja teknistä kestävyyttä.



