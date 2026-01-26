Kansainvälisen Alvar Aalto -tutkijaseminaarin ohjelma ja puhujat on nyt julkistettu

Kansainvälisen tutkijaseminaarin esitykset inspiroivat rohkean ajattelun ja uusien tulkintojen kautta tarkastelemaan, kuinka Alvar Aallon perintöä – sekä laajemmin modernia arkkitehtuuria ja rakennettua ympäristöä – ajatellaan, kontekstualisoidaan ja hahmotetaan uudelleen nykypäivänä. Seminaarin alateemat ovat Concepts (Käsitteet), Buildings (Rakennukset) ja People (Ihmiset).

“Concepts” -teeman esitykset syventyvät Aallon arkkitehtuurin teoreettisiin perusteisiin – pyhän tilan typologiasta ja materiaalikokeiluista luontoperustaiseen muotoiluun, funktionalistiseen kritiikkiin ja modernismin globaaleihin uudelleentulkintoihin. Puheenvuorot tuovat esiin, kuinka Aallon ajatuksista muotoutuu jatkuvasti uusia, käsitteellisiä viitekehyksiä, jotka pyrkivät arkkitehtuurin inhimillisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten roolien ymmärtämiseen. Samalla ne inspiroivat yhä uusiin tulkintoihin, jotka ulottuvat filosofisesta antropologiasta postmodernismiin ja edelleen orgaanisiin suunnitteluperinteisiin. Concepts -session pääpuhujana on arkkitehtuurihistorioitsija, kriitikko ja valokuvaaja William J.R. Curtis.



“Buildings” -teema tuo yhteen monipuolisen joukon tutkimusnäkökulmia arkkitehtuuriviestinnän, kokemisen ja tulkinnan konteksteissa. Esitykset käsittelevät arkkitehtuurijulkaisujen poliittista viitekehystä ja pohjoismaisia sodanjälkeisen yhteisöllisen tilan lähestymistapoja. Luupin alla ovat myös Viipurin kirjaston muuttuvat narratiivit, Louis Carrén arkistojen uudet tulkinnat sekä Aallon asuntosuunnittelun ympäristöanalyysit. Osiossa tarkastellaan myös Aalto-kohteiden vierailijakokemuksia ja jäljitetään Aallon vaikutusta moderniin asuinrakentamiseen Skotlannissa. Buidings -osioon johdattelee professori Henriette Steiner Kööpenhaminan yliopiston maisema-arkkitehtuurin ja -suunnittelun osastolta.



”People” teeman puheenvuoroissa pohditaan, kuinka ihmisen kokemukset, sosiaaliset yhteydet ja henkilökohtaiset kertomukset muokkaavat käsitystämme Aallon arkkitehtuurista. Esitysten aiheet vaihtelevat Paimion parantolan potilaan näkökulmasta Säynätsalon kunnantalon herättämiin yhteisöllisyyden kokemuksiin. Ne tuovat esiin G.E. Kidder Smithin ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, Aallon pohjalaisia juuria ja Kropotkinin kaltaisten ajattelijoiden vaikutusta. Esityksissä korostuu, kuinka Aallon työ – ja sen perintö – avautuu elettyjen kokemusten, yhteistyön, kulttuurisen vuoropuhelun ja Aallon arkkitehtuuriin liittyvien arkipäiväisten yhteisöjen kautta. People -osion avaa arkkitehti, kirjailija ja arkkitehtuurin professori Scott Wall Tenneesseen yliopistosta.



SEMINAARIN OHEISOHJELMASSA KAIKILLE AVOIN YLEISÖLUENTO JA KIINNOSTAVIA ARKKITEHTUURIEKSKURSIOITA

Ohjelmaan kuuluu keskiviikkona 6.5.2026 18.00–18.30 kaikille avoin suomenkielinen Studia Generalia -luento Aalto2:ssa, jossa arkkitehti ja Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön työelämäprofessori Teemu Hirvilammi luennoi aiheesta 'Aallon arkkitehtuurin kokeminen'.

Seminaariin liittyy kaksi arkkitehtuuriekskursiota: vierailu 5.5. Säynätsalon kunnantalolla (1949–52) ja opastettu kierros 6.5. Jyväskylän yliopiston kampusalueella (1952–1971). Ekskursioille on rajoitettu määrä lippuja.



Alvar Aalto -akatemian järjestämä englanninkielinen seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtuman pääkumppani on Jyväskylän kaupunki.



Alvar Aalto -tutkijaseminaari on kansainvälinen, monitieteinen tapahtuma, joka kokoaa yhteen arkkitehtuurin, muotoilun, taiteen ja kulttuurihistorian tutkijoita, asiantuntijoita ja ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Seminaarin tarkoituksena on edistää tieteellistä keskustelua Alvar Aallon elämäntyöstä, suunnittelufilosofiasta ja vaikutuksesta sekä laajemmin modernista arkkitehtuurista ja sen tutkimuksesta. Seminaari tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitumiseen ja keskusteluun eri alojen asiantuntijoiden kesken.



Alvar Aalto -tutkijaverkosto palvelee keskustelukanavana ja yhteyksien rakentajana kansainvälisten Alvar Aalto -tutkijoiden välillä. Verkoston avulla tuodaan esiin Aalto-tutkimuksen kannalta kiinnostavia tutkimusaiheita. Verkoston tapahtumista vastaa Alvar Aalto -akatemia, joka on osa Alvar Aalto -säätiötä.



Seminaaripaikka, Aalto2-museokeskus on arkkitehtuurin, muotoilun ja kulttuuriperinnön kohtaamispaikka, jossa yhdistyy kaksi Alvar Aallon suunnittelemaa rakennusta, Alvar Aalto -museo (1971–73, 2023) ja Keski-Suomen museo (1956–61, 1991, 2019) sekä näiden välille vuonna 2023 valmistunut uudisosa (A-Konsultit Oy).





6. Alvar Aalto -tutkijaseminaari – Reinterpretation

Aika: 6.–7.5.2026

Paikka: Aalto2, Alvar Aallon katu 7, Jyväskylä