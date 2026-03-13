Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Valtakunnallinen ACWA LIFE -hanke polkaistiin käyntiin Vaasassa

13.3.2026 12:50:44 EET | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Suomen vesien tilaa parannetaan uudessa EU-rahoitteisessa ACWA LIFE -hankkeessa, joka kokoaa yhteen maa- ja vesialueiden omistajia, viranomaisia, säätiöitä sekä muita toimijoita eri puolilta maata. Kahdeksanvuotisen hankkeen aloitustilaisuus järjestettiin tiistaina 10. maaliskuuta Vaasassa.

Kuvassa henkilö seisoo auditoriossa ja puhuu mikkiin. Taustalle auditorion seinälle on heijastettu hankkeen kuvituskuva.
Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoro muun muassa maakuntajohtaja Mats Brandtilta, joka nosti esiin vesien tilan ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen yhtymäkohtia. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Vaasan yliopistolla järjestetty aloitustilaisuus kokosi yhteen moninaisen joukon vesien tilasta kiinnostuneita keskustelemaan keinoista parantaa Suomen vesien tilaa. Tilaisuudessa esiteltiin vuoden 2026 alussa käynnistyneen hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä sekä kuultiin puheenvuoroja muun muassa ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Pohjanmaan liitolta.

ACWA LIFE -hankkeessa kehitetään ja vakiinnutetaan valuma-aluelähtöistä ja luonnonmukaista vesienhallintaa sekä toteutetaan konkreettisia toimia vesien tilan parantamiseksi. Lähestymistapana on niin sanottu maalta merelle -periaate, jossa vesien tilaan vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan koko valuma-alueen tasolla.  

Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jonka rajojen sisään satanut vesi päätyy tiettyyn vesistöön kuten jokeen, järveen tai mereen. Valuma-alueen rajat määräytyvät maaston korkeussuhteiden mukaan eli sen perusteella, mihin suuntaan maasto ohjaa valumavesiä.

– Kaikki valuma-alueella tapahtuva toiminta vaikuttaa vesistöihin, ja siksi tarvitaan eri alojen ja toimijoiden yhteistyötä. Vesistöt ovat suomalaisille tärkeitä, ja hanke onkin herättänyt jo runsaasti kiinnostusta, kertoo hankkeen projektipäällikkö Helena Puro Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksesta.

Yksi Suomen suurimmista vesienhoidon hankkeista

ACWA LIFE (Actions for Waters from Source to Sea) on lähes 28 miljoonan euron budjetillaan yksi Suomen vesienhoidon historian merkittävimmistä hankkeista. Hanke toteutetaan vuosina 2026–2033, ja sitä rahoittaa Euroopan unionin LIFE-ohjelma. Hanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus, ja siihen osallistuu laaja joukko julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

Hankkeessa kehitetään valuma-aluesuunnittelua ja toteutetaan käytännön toimia viidellä demoalueella: Laihianjoen ja Sulvanjoen, Porvoonjoen, Mynälahden ja Temmesjoen valuma-alueilla sekä Virtasalmi-Joroisten kalatalousalueella. Näillä alueilla kehitettäviä toimintamalleja voidaan myöhemmin hyödyntää laajasti myös muualla Suomessa.

– Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan konkreettisia toimia, joilla ehkäistään ja vähennetään vesistöihin päätyvää kuormitusta. Kaikki toimenpiteet perustuvat maanomistajien ja toimijoiden vapaaehtoisuuteen, Puro kertoo.

Laihianjoen alueella tällaisia toimia ovat esimerkiksi kosteikot, kaksitasouomat ja vesien pidättäminen ojaverkostossa. Lisäksi hankkeessa panostetaan koulutukseen ja osaamisen levittämiseen, jotta vesien tilan parantamisen parhaat ja kustannustehokkaimmat käytännöt saadaan laajempaan käyttöön.

Toimenpiteiden kartoitus on parhaillaan käynnissä Laihianjoella. Valuma-aluesuunnittelussa on pidetty tärkeänä, että sidosryhmät ja paikalliset ovat päässeet aidosti mukaan suunnitteluprosessiin jo hankkeen valmisteluvaiheesta lähtien. Paikallisten tuntemus maastosta on arvokasta käytännön suunnittelun ja toteutuksen kannalta.

Avainsanat

acwa lifelife-hankeeuroopan unionin osarahoittama

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa henkilö seisoo auditoriossa ja puhuu mikkiin. Taustalle auditorion seinälle on heijastettu hankkeen kuvituskuva.
Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoro muun muassa maakuntajohtaja Mats Brandtilta, joka nosti esiin vesien tilan ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen yhtymäkohtia.
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
Lataa
Kuvassa henkilö seisoo auditoriossa ja puhuu mikkiin. Taustalle auditorion seinälle on heijastettu hankkeen kuvituskuva.
Lataa
Euroopan unionin osarahoittama logo
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Logo: Elinvoimakeskus, Livskraftscentralen.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Tjällossningsperioden börjar på grusvägarna i de österbottniska landskapen13.3.2026 13:10:33 EET | Pressmeddelande

Den milda början av mars har smält snö och landsvägsytor i de österbottniska landskapen. På grusvägarna kan man observera begynnande ytlig tjällossning särskilt vid öppna åkerområden. Vid ytlig tjällossning förlorar grusvägens ytskikt sin bärighet och kan i värsta fall bli gyttjigt, vilket försvårar trafiken. Skadligare djupgående tjällossning kan förekomma senare när våren framskrider.

​​Kelirikkokausi on alkamassa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan soratiestöllä​13.3.2026 13:10:33 EET | Tiedote

Leuto maaliskuun alku on sulattanut lumia ja maanteiden pintoja pohjalaismaakunnissa. Sorateillä on havaittavissa alkavaa pintakelirikkoa erityisesti peltoaukeilla. Pintakelirikossa soratien pintakerros menettää kantavuutensa ja voi pahimmillaan velliintyä, mikä vaikeuttaa liikennöintiä. Haitallisempaa runkokelirikkoa voi esiintyä myöhemmin kevään edetessä.

I de österbottniska landskapen beläggs cirka 230 kilometer landsväg under den kommande sommaren11.3.2026 15:31:35 EET | Pressmeddelande

Finansiering på sammanlagt cirka 22,50 miljoner euro är tillgänglig för beläggningsarbeten på landsvägarna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 2026. Av finansieringen är 12,06 miljoner euro separat tilläggsfinansiering för att åtgärda reparationsskulden för beläggningarna. Detta möjliggör ett cirka 230 kilometer långt beläggningsprogram, förutsatt att oljepriset inte stiger märkbart före sommaren. En del av beläggningsobjekten kommer att preciseras ännu under den innevarande perioden och små förändringar är också möjliga.

Pohjalaismaakunnissa maanteitä päällystetään tulevana kesänä noin 230 kilometriä11.3.2026 15:31:35 EET | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen maanteille päällystystöihin on käytettävissä rahoitusta vuodelle 2026 yhteensä noin 22,50 miljoonaa euroa, josta 12,06 miljoonaa euroa on erillistä lisärahoitusta päällysteiden korjausvelan taittamiseen. Tämä mahdollistaa noin 230 kilometrin pituisen päällystysohjelman, edellyttäen, ettei öljyn hinta nouse merkittävästi kesään mennessä. Osa päällystyskohteista tulee vielä kuluvan kauden aikana täsmentymään, ja pienet muutokset ovat myös mahdollisia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye