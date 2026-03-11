Ruokatoimittajien Ideasipuli Gustus PR-tapahtumalle
12.3.2026 14:45:00 EET | Messukeskus | Tiedote
Gustus PR-tapahtuma on muutamassa vuodessa kasvanut vuoden hienoimmaksi ruokatapahtumaksi, joka kokoaa toimittajat, vaikuttajat ja ruoka-alan toimijat yhteen. Ruokatoimittajat ry palkitsti Gustuksen tekijät vuoden 2026 Ideasipulilla tänään Gastro-messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Gustus PR-tapahtuma on kahden naisen ruoka-alan uroteko. Gustus PR-tapahtuman tekijät ovat ruokatoimittaja Kaisa Nieminen ja sisustustoimittaja Seija Killström.
Kuten sipulin kerrokset, Gustus on onnistunut kietomaan yhteen ruoka-alan yrityksiä ja ruokatoimittajat sekä -vaikuttajat. Tapahtuma on toiminut merkittävänä alustana uusille yhteistyökuvioille ja verkostoitumiselle.
"Gustus-tapahtumasta heijastuu innovatiivisuus ja rohkeus – ominaisuuksia, joita tapahtuman takana olevat Kaisa Nieminen ja Seija Killström ovat osoittaneet. Ideasipuli luovutetaan tunnustuksena poikkeuksellisesta rohkeudesta, kekseliäisyydestä ja suomalaisen ruokakulttuurin edistämisestä", Ruokatoimittajat ry perustelee.
Tapahtuma on loistavasti järjestetty ja kuratoitu juuri ruokatoimittajille. Gustus tarjoaa mahdollisuuden kohdata tuottajia ajan kanssa ja tapahtumassa syntyy aitoja keskusteluja ruokatoimijoiden kesken. Tämä on ollut järjestäjien alkuperäinen tavoite, ja se on toteutunut likimain täydellisesti.
"Haluamme tarjota yhden päivän aikana mahdollisuuden kontaktoitua jopa yli 30 näytteilleasettajan kanssa. Aika on arvokasta, ja toimittajataustaisina pidämme tärkeänä, että voimme tarjota paljon vastinetta päivälle. Suurinta onnistumisen tunnetta on tarjonnut vieraidemme into saapua joka vuosi paikalle ja näytteilleasettajien upea määrä tilaisuudessa 'haasteellisista ajoista' huolimatta", Kaisa Nieminen ja Seija Killström toteavat ja jatkavat: "Erityistä iloa meille on tuottanut se, että Gustuksen sanotaan olevan ruokatoimittajille ja -vaikuttajille vuoden tärkein pr-päivä. Siihen me olemme hyväntuulisen kesätapahtumamme kanssa pyrkineetkin!"
Ajankohta on taidokkaasti valittu: kesän alussa kaikilla on paljon viestittävää. Vuonna 2023 alkunsa saanut Gustus on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa alan vuosikalenterissa, ja elintarviketeollisuuden toimijat ja muut näytteilleasettajat ovat oppineet tuomaan sinne uutuuksia ensiesittelyyn. Paikka Gustuksessa on tavoiteltu myös näytteilleasettajien puolesta.
Päivä on täynnä mielenkiintoisia innovaatioita, laadukkaita kotimaisia tuotteita, ajankohtaisia puheenvuoroja, uusia makuja, ystävien ja tuttujen kohtaamisia.
"Gustus on todellinen hyvän mielen päivä, jonka anti kantaa ideoina ja kontakteina läpi vuoden", ruokatoimittajat perustelevat palkintoa.
Innovatiivinen, ruokakulttuuria uudistava tapahtuma
Gustus on rikkonut perinteisten ruokatapahtumien rajoja yhdistämällä korkealaatuisen estetiikan, herkulliset maut ja aidon kohtaamisen. Killström ja Nieminen ovat luoneet konseptin, joka ei ainoastaan esittele tuotteita, vaan kertoo tarinoita niiden takana, nostaen suomalaisen ruokakulttuurin arvostusta.
"Gustus ei ole vain messutapahtuma, vaan se on elämyksellinen alusta, jossa ruoka, juoma ja kulttuuri kohtaavat", ruokatoimittajat toteavat.
Tapahtuman takana oleva kaksikko on osoittanut visiointikykyä ja tuonut tuoretta näkökulmaa ruokatapahtumakentälle. He ovat rakentaneet tyhjästä ilmiön, joka on vakiinnuttanut paikkansa kesän kynnyksellä ainutlaatuisessa miljöössä Fiskarsin Puimalassa. Heidän tapansa toimia on esimerkki siitä, miten intohimo ja ammattitaito muuttuvat konkreettiseksi lisäarvoksi kaikille osallistujille.
Tapahtuman ”äidit” Seija Killström ja Kaisa Nieminen ovat kuorineet esiin jotain uutta ja raikasta ruokatapahtumakentässä ja osoittaneet, että hyvät ideat kasvavat suuriksi, kun niitä hoidetaan asiantuntemuksella ja sydämellä. He ovat "sipulin ytimessä" siinä, miten hyödyntävät luovuutta liiketoiminnan ja kulttuurin edistämisessä.
Palkinto on heille tervetullut tunnustus.
"Tuntuu hienolta saada julkista kiitosta ja tukea. Teemme tätä kahden hengen tiimillä ja palkinto on meille todella merkityksellinen. Koemme sen upeana kannusteena jatkaa hyvin alkanutta Gustus-matkaamme. Yhdessä uusien sekä aiemmilta vuosilta tuttujen näytteilleasettajien kanssa haluamme tarjota jälleen tänä keväänä ruokatoimittajille ja -vaikuttajille antoisan pr-päivän. Haluamme kiittää Ruokatoimittajat ry:tä huomiosta ja kollegiaalisuudesta", Seija Killström ja Kaisa Nieminen toteavat ja paljastavat vielä: "Totta kai haaveilemme kasvusta. Meillä on koko Puimalan toinen kerros vielä avaamatta, ja tavoitteemme on jonakin vuonna avata myös se kerros näytteilleasettajille."
Ideasipuli on Ruokatoimittajat ry:n vuodesta 1991 jakama palkinto ruokakulttuuria edistävälle taholle. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi henkilölle tai yhteisölle, joka on antanut tuoreen ja idearikkaan panoksen ruokakulttuurin hyväksi. Palkintoon kuuluvan keraamisen sipulin on suunnitellut ja valmistanut keramiikkataiteilija Sirpa Vapaavuori. Tänä vuonna Ideasipuli ojennettiin Gastro Helsinki 2026 -messuilla torstaina 12. maaliskuuta.
Lisätiedot
Mariaana Nelimarkka, puheenjohtaja, Ruokatoimittajat ry
mariaana.nelimarkka@gmail.com
050 548 9999
Kaisa Nieminen, tapahtumatuottaja, Gustus
pr.gustus@gmail.com
050 594 0160
Kuvia palkintojenjaosta Messukeskuksen kuvapankissa https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/Gastro+Helsinki/ to 12.3. noin klo 16.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti KarjunenBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Markus Rydenfelt on Pizzamestari 2026 – friteerattu pizza yllätti tuomariston11.3.2026 18:23:09 EET | Tiedote
Markus Rydenfeltin frittipizza vei voiton, kun Suomen parhaat pizzantekijät kohtasivat Pizzamestari-kilpailussa Gastro Helsinki 2026 -messuilla.
Natural Indigo Finland Oy on uusi Kestävät innovaatiot -kilpailun voittaja11.3.2026 16:55:29 EET | Tiedote
Natural Indigo Finland Oy on voittanut PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic -tapahtuman yhteydessä järjestetyn Kestävät innovaatiot -kilpailun. Yrityksen kehittämä teknologia muuntaa kahvipaahtimoiden hukkakahvin bioväreiksi. Voittaja palkittiin PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 2026 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 11.3.2026.
Ravintola Palace yhä ykkönen Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listalla11.3.2026 14:17:17 EET | Tiedote
Helsinkiläinen Ravintola Palace on edelleen maan paras ravintola. Palace vei nimiinsä Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen jo seitsemännen kerran peräkkäin. Ravintola-alan ammattilaisten äänestyksessä toiseksi tuli BasBas ja kolmanneksi Grön. Molemmat ovat Helsingistä. Ammattilaisten ammattilainen on Jari Vesivalo ravintola Jasonista. Paras muutoksentekijä on Backaksen Kartanon ravintolanyrittäjä Lauri Kaivoluoto. Tulokset julkistettiin tänään Gastro Helsinki -messuilla.
Helsingin Kirjamessujen 2026 teema on kieli / språk / language11.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Helsingin Kirjamessut järjestetään 22. – 25.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Ohjelman teema on tänä vuonna kieli. “Helsingin Kirjamessut juhlii vuonna 2026 kieltä, pohtii sen kehitystä ja merkitystä. Näytämme, mihin suomen kieli on menossa ja mihin se kirjailijan käsissä taipuu. Uusi monikielinen ohjelma tuo Helsingin Kirjamessuille koko nykysuomalaisen kielten kirjon”, kertoo ohjelmajohtaja Ville Blåfield.
Kevätmessujen Sisusta-alue kutsuu inspiroitumaan: Elämyksellinen Trendikoti ja suomalaiset pop up -kaupat alueen keskiössä10.3.2026 08:07:04 EET | Tiedote
Suomen suurin puutarhanhoidon, rakentamisen ja sisustamisen tapahtumakokonaisuus Kevätmessut täyttää Helsingin Messukeskuksen 26.–29.3.2026. Tämän vuoden vetonaulana Sisusta-alueella nähdään uudistunut Trendikoti, jossa kolme tunnettua suomalaista kohtaa sisustussuunnittelija Malla Tapion luomat visiot.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme