Ruokatoimittajien Ideasipuli Gustus PR-tapahtumalle

Gustus PR-tapahtuma on kahden naisen ruoka-alan uroteko. Gustus PR-tapahtuman tekijät ovat ruokatoimittaja Kaisa Nieminen ja sisustustoimittaja Seija Killström.

Kuten sipulin kerrokset, Gustus on onnistunut kietomaan yhteen ruoka-alan yrityksiä ja ruokatoimittajat sekä -vaikuttajat. Tapahtuma on toiminut merkittävänä alustana uusille yhteistyökuvioille ja verkostoitumiselle.

"Gustus-tapahtumasta heijastuu innovatiivisuus ja rohkeus – ominaisuuksia, joita tapahtuman takana olevat Kaisa Nieminen ja Seija Killström ovat osoittaneet. Ideasipuli luovutetaan tunnustuksena poikkeuksellisesta rohkeudesta, kekseliäisyydestä ja suomalaisen ruokakulttuurin edistämisestä", Ruokatoimittajat ry perustelee.

Tapahtuma on loistavasti järjestetty ja kuratoitu juuri ruokatoimittajille. Gustus tarjoaa mahdollisuuden kohdata tuottajia ajan kanssa ja tapahtumassa syntyy aitoja keskusteluja ruokatoimijoiden kesken. Tämä on ollut järjestäjien alkuperäinen tavoite, ja se on toteutunut likimain täydellisesti.

"Haluamme tarjota yhden päivän aikana mahdollisuuden kontaktoitua jopa yli 30 näytteilleasettajan kanssa. Aika on arvokasta, ja toimittajataustaisina pidämme tärkeänä, että voimme tarjota paljon vastinetta päivälle. Suurinta onnistumisen tunnetta on tarjonnut vieraidemme into saapua joka vuosi paikalle ja näytteilleasettajien upea määrä tilaisuudessa 'haasteellisista ajoista' huolimatta", Kaisa Nieminen ja Seija Killström toteavat ja jatkavat: "Erityistä iloa meille on tuottanut se, että Gustuksen sanotaan olevan ruokatoimittajille ja -vaikuttajille vuoden tärkein pr-päivä. Siihen me olemme hyväntuulisen kesätapahtumamme kanssa pyrkineetkin!"

Ajankohta on taidokkaasti valittu: kesän alussa kaikilla on paljon viestittävää. Vuonna 2023 alkunsa saanut Gustus on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa alan vuosikalenterissa, ja elintarviketeollisuuden toimijat ja muut näytteilleasettajat ovat oppineet tuomaan sinne uutuuksia ensiesittelyyn. Paikka Gustuksessa on tavoiteltu myös näytteilleasettajien puolesta.

Päivä on täynnä mielenkiintoisia innovaatioita, laadukkaita kotimaisia tuotteita, ajankohtaisia puheenvuoroja, uusia makuja, ystävien ja tuttujen kohtaamisia.

"Gustus on todellinen hyvän mielen päivä, jonka anti kantaa ideoina ja kontakteina läpi vuoden", ruokatoimittajat perustelevat palkintoa.

Innovatiivinen, ruokakulttuuria uudistava tapahtuma

Gustus on rikkonut perinteisten ruokatapahtumien rajoja yhdistämällä korkealaatuisen estetiikan, herkulliset maut ja aidon kohtaamisen. Killström ja Nieminen ovat luoneet konseptin, joka ei ainoastaan esittele tuotteita, vaan kertoo tarinoita niiden takana, nostaen suomalaisen ruokakulttuurin arvostusta.

"Gustus ei ole vain messutapahtuma, vaan se on elämyksellinen alusta, jossa ruoka, juoma ja kulttuuri kohtaavat", ruokatoimittajat toteavat.

Tapahtuman takana oleva kaksikko on osoittanut visiointikykyä ja tuonut tuoretta näkökulmaa ruokatapahtumakentälle. He ovat rakentaneet tyhjästä ilmiön, joka on vakiinnuttanut paikkansa kesän kynnyksellä ainutlaatuisessa miljöössä Fiskarsin Puimalassa. Heidän tapansa toimia on esimerkki siitä, miten intohimo ja ammattitaito muuttuvat konkreettiseksi lisäarvoksi kaikille osallistujille.

Tapahtuman ”äidit” Seija Killström ja Kaisa Nieminen ovat kuorineet esiin jotain uutta ja raikasta ruokatapahtumakentässä ja osoittaneet, että hyvät ideat kasvavat suuriksi, kun niitä hoidetaan asiantuntemuksella ja sydämellä. He ovat "sipulin ytimessä" siinä, miten hyödyntävät luovuutta liiketoiminnan ja kulttuurin edistämisessä.

Palkinto on heille tervetullut tunnustus.

"Tuntuu hienolta saada julkista kiitosta ja tukea. Teemme tätä kahden hengen tiimillä ja palkinto on meille todella merkityksellinen. Koemme sen upeana kannusteena jatkaa hyvin alkanutta Gustus-matkaamme. Yhdessä uusien sekä aiemmilta vuosilta tuttujen näytteilleasettajien kanssa haluamme tarjota jälleen tänä keväänä ruokatoimittajille ja -vaikuttajille antoisan pr-päivän. Haluamme kiittää Ruokatoimittajat ry:tä huomiosta ja kollegiaalisuudesta", Seija Killström ja Kaisa Nieminen toteavat ja paljastavat vielä: "Totta kai haaveilemme kasvusta. Meillä on koko Puimalan toinen kerros vielä avaamatta, ja tavoitteemme on jonakin vuonna avata myös se kerros näytteilleasettajille."

Ideasipuli on Ruokatoimittajat ry:n vuodesta 1991 jakama palkinto ruokakulttuuria edistävälle taholle. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi henkilölle tai yhteisölle, joka on antanut tuoreen ja idearikkaan panoksen ruokakulttuurin hyväksi. Palkintoon kuuluvan keraamisen sipulin on suunnitellut ja valmistanut keramiikkataiteilija Sirpa Vapaavuori. Tänä vuonna Ideasipuli ojennettiin Gastro Helsinki 2026 -messuilla torstaina 12. maaliskuuta.

Lisätiedot

Mariaana Nelimarkka, puheenjohtaja, Ruokatoimittajat ry

Kaisa Nieminen, tapahtumatuottaja, Gustus

