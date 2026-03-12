Mai Kivelä: Orpon EU-vaikuttaminen jatkuu - Suomi suunnannäyttäjästä ilmastosabotööriksi
12.3.2026 13:38:37 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo on lähettänyt EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille tuoreen kirjeen, jossa kannustaa komissiota purkamaan EU-sääntelyä erityisesti ilmaston ja ympäristön osalta. Kirjeessä käsitellään myös muun muassa digi- ja puolustushankintasääntelyä. Käytännössä Orpo tavoittelee jo asetettujen tavoitteiden vesittämistä.
– Pääministeri Orpo pyrkii profiloitumaan maailmalla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan suunnannäyttäjänä, mutta tosiasiassa hallituksen toimet ovat räikeässä ristiriidassa niin kansallisten kuin EU-tason ilmasto- ja ympäristövelvoitteidemme kanssa, Kivelä sanoo.
Orpon lähettämän sääntelynpurkukirjeen 43-kohtaiselle listalle ovat päätyneet muun muassa ennallistamisasetus, energiatehokkuusdirektiivi ja pakkausjäteasetus.
– EU-vaikuttamisessaan hallitus on ennen kaikkea pyrkinyt madaltamaan EU:n yhteisen ilmastopolitiikan tavoitetasoa ja asettamaan pelisäännöt, kuten Suomea sitovat hiilinielutavoitteet, uusiksi. Nyt lähetetty kirje on jatkumoa tälle vastuuttomalle agendalle, Kivelä jatkaa.
Samaan aikaan uusi EU-komissio on alkanut ryminällä purkaa EU:n ilmasto-, ympäristö- ja vastuullisuussääntelyä, minkä Euroopan parlamentin oikeistoryhmät ovat ottaneet ilolla vastaan, Kivelä muistuttaa. Myös keskieurooppalainen teollisuus ja useat EU-jäsenmaat ovat alkaneet lobata ilmastopolitiikan keskeisimmän ohjausvälineen, päästökaupan, vesittämisen puolesta.
– Orpon tulee osoittaa selkärankaa ja asettua tiukasti vastustamaan päästökaupan avaamista, sen sijaan että keskittää energiansa näiden erinäisten heikennysten ajamiseen. Vastuullisten suomalaisyritysten ja suomalaisen teollisuuden etu on, että päästökaupasta, samoin kuin muustakin ilmastosääntelystä, pidetään kiinni, Kivelä sanoo.
– EU-sääntely on olemassa syystä. Sääntelyä purettaessa ilmasto- ja luonnonsuojelutyö sekä sosiaalinen vastuu kärsivät, ja maksajiksi joutuvat lopulta jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevat, Kivelä sanoo.
– Valitettavasti todistamme tällä hetkellä erittäin taantumuksellista käännettä EU:ssa. Suomen on oltava selkeä vastavoima kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden puolesta, mutta Orpon toiminta syöttää suoraan tähän taantumukseen, Kivelä kiteyttää.
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
