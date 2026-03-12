Tampereen yliopisto

Miten käyttää tekoälyä reilun rekrytoinnin tukena? Uusi käsikirja neuvoo

12.3.2026 13:58:09 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote

Uusi tekoälyn käyttöä rekrytoinnissa käsittelevä maksuton verkkokäsikirja julkaistaan tiistaina 17.3.2026. Käsikirja on suunnattu käytännönläheiseksi perusoppaaksi rekrytoijille, HR-asiantuntijoille, esihenkilöille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kaksi pukupukuista henkilöä kävelemässä suojatiellä kaupunkialueella.
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto

– Tutkitulle tiedolle on nyt suuri tarve, sillä tekoäly ja sitä koskeva sääntely ovat kehittyneet nopeasti. Tekoäly on sisäänrakennettuna monissa rekrytoinnissa käytettävissä työkaluissa, sanoo rekrytointitutkija Sami Koivunen.

– EU:n tekoälyasetus luokittelee useita rekrytoinnissa käytettäviä tekoälyjärjestelmiä korkeaan riskiluokkaan, koska rekrytointiprosessin aikana tehtävät valinnat vaikuttavat suoraan ihmisten työhön ja tulevaisuuteen. Valintojen on oltava läpinäkyviä, yhdenvertaisia ja hakijoiden oikeuksia kunnioittavia myös tekoälyaikakaudella. Siksi organisaatioilta ja rekrytoijilta edellytetään vahvaa tekoälylukutaitoa, Koivunen jatkaa.

Koska tekoäly ei ole rekrytoinnissa yksittäinen työkalu vaan moninainen joukko toimintoja, sen riskit on arvioitava aina tapauskohtaisesti. Käsikirja avaa käytännönläheisesti tekoälyn toimintaperiaatteita, mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä tarjoaa käytännön työkaluja tekoälylukutaidon edistämiseen organisaatioissa.

Käsikirja perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon, alan asiantuntijoiden näkemyksiin ja rekrytoijien arjen kokemuksiin. 

Kun uusi teknologia on osa rekrytoinnissa tehtäviä valintoja ja hakijaviestintää, rekrytoijien on ymmärrettävä, miten tekoäly toimii, mitä se osaa ja mitä se ei osaa. Tekoälylukutaito auttaa tulkitsemaan tuloksia kriittisesti ja varmistamaan, että teknologia tukee yhdenvertaisuutta eikä heikennä sitä. Samalla se antaa valmiuksia hyödyntää uusia työkaluja rohkeasti ja tarkoituksenmukaisesti tavalla, joka vahvistaa rekrytoijien asiantuntemusta ja roolia työmarkkinoiden vastuullisina rakentajina.

Käsikirja on tuotettu osana Reilu Rekrytointi-hanketta (2025–2026), jota koordinoi Tampereen yliopisto ja rahoittaa Ami-säätiö. Käsikirja julkaistaan 17. maaliskuuta 2026 klo 9 hankkeen päätöstilaisuudessa, johon on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki tapahtumaan löytyy hankkeen sivuilta. 

Käsikirjan ovat kirjoittaneet postdoc-tutkija Sami Koivunen, erikoistutkija Matti Laukkarinen, väitöskirjatutkija Heidi Lehtovaara ja psykologi ja rekrytoija Päivi Montgomery. 

Lisätietoa:

Lisätietoa:
Rekrytointitutkija Sami Koivunen, sami.koivunen@tuni.fi

