Kokoomuksen Vestman: Ydinenergialain kokonaisuudistus on vuosikymmenen merkittävin yksittäinen energiapoliittinen päätös
12.3.2026 13:50:52 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Heikki Vestman pitää tänään eduskunnalle lähetettyä ydinenergialain kokonaisuudistusta Orpon hallituksen ja kuluneen vuosikymmenen tärkeimpänä energiapoliittisena toimena. Lakiuudistus sujuvoittaa ydinvoimaan liittyvää luvitusta, luo edellytykset pienydinreaktorien rakentamiselle ja tekee Suomesta näin entistä houkuttelevamman maan ydinvoimalle.
Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsenen, Heikki Vestmanin mukaan hallituksen linja on, että Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa. Tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta on välttämätöntä uudistaa ydinvoiman luvitusta ja käyttöä koskeva lainsäädäntöä.
”Nykyinen ydinenergialaki on 35 vuotta vanha ja sitä on muutettu lukuisia kertoja. Nyt laitamme koko lain remonttiin ja päivitämme sen vastaamaan nykypäivän teknologiaa ja suomalaisen yhteiskunnan tarpeita. Tein viime vaalikaudella ensimmäisenä valtiopäivätoimenani kollega Atte Harjanteen kanssa aloitteen ydinenergialain uudistamisesta ja SMR-teknologian edistämisestä. Upeaa, että tämä eduskunnassa yli hallitus- ja oppositiorajan jakama tavoite on nyt, kiitos Orpon hallituksen, toteutumassa”, Vestman aloittaa.
Lakiuudistuksen keskeiset muutokset liittyvät ydinenergiahankkeiden luvitukseen. Uudistuksen päätavoitteena on pitää ydinenergian käyttö yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena sekä huolehtia toiminnan turvallisuudesta ja Suomessa syntyvästä ydinjätteestä.
”Jatkossa eduskunta ei enää tekisi päätöksiä uusista ydinenergiahankkeista, vaan päätöksen ratkaisisi valtioneuvosto, ja kaikkein pienimpien ydinlaitoshankkeiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Tämä nopeuttaa lupaprosesseja. Eduskunta saisi lisäksi selonteon hankepäätöksistä. Suomen huipputasolla olevasta ydinturvallisuudesta ei tingitä. Uusi malli mahdollistaa esimerkiksi useamman modulaarisen pienydinvoimalan periaatepäätöksen samalla kertaa. Pidän tärkeänä myös sitä, että rakentamislainsäädännön vaatimuksista voidaan ydinvoimaloiden kohdalla poiketa silloin, kun voimala on saanut turvallisuuden osalta STUK:n hyväksynnän. Muun muassa näillä muutoksilla paitsi sujuvoitetaan, myös alennetaan kustannuksia uuden ydinvoiman rakentamisessa”, Vestman jatkaa.
Vestmanin mukaan standardointiin perustuva luvittaminen tulisi mahdollistaa Euroopan tasolla.
”Seuraavaksi tulisi tehdä jatkoselvitystä ja edistää EU:n laajuista ydinvoimaloiden luvituksen standardointia. Tällöin yhdessä EU-maassa hyväksytty reaktori voitaisiin ottaa helpommin käyttöön myös muissa jäsenmaissa, ydinturvallisuudesta tinkimättä. Kustannukset alenisivat sarjatuotannon edellytysten parannuttua. Kattava ja tarkka standardointi on ollut mahdollista muillakin turvallisuusintensiivisillä aloilla kuten lentokoneteollisuudessa – miksei siis myös ydinvoimassa”, Vestman jatkaa.
Vestmanin mukaan lakiesityksen tuoma luvituksen sujuvoittaminen luo edellytykset lisäydinvoiman syntymiselle Suomessa.
”Tarvitsemme Suomeen lisää puhdasta, kohtuuhintaista ja sääriippumatonta perusvoimaa, eli ydinvoimaa. Tämä kävi suomalaisille selväksi viimeistään alkuvuodesta, kun sähkön hinta kohosi kohtuuttoman korkealle Suomeen talveen kuuluvan tuulettoman pakkasjakson pysäytettyä tuulivoimalat. Kylmässä ja pimeässä maassa emme voi nojata vain tuulen ja auringon varaan. Lisäydinvoima sekä sääriippumattoman säätövoiman lisääminen ovat ratkaisevan tärkeitä sekä suomalaisille kodeille että yritysten kilpailukyvylle. Sähkön pitää riittää ja sen pitää olla aina kohtuuhintaista”, Vestman päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki VestmanKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Fagerström: Startup-rahoituksen kasvu osoittaa, että Suomi voi nousta taas kasvun maaksi12.3.2026 15:30:35 EET | Tiedote
Suomalaiset startup-yritykset keräsivät rahoitusta yli 1,5 miljardia euroa vuonna 2025. Startup-yhteisö Maria01:n tuoreen vaikuttavuusraportin mukaan Suomi on noussut Euroopan kärkeen, kun startup-rahoitusta tarkastellaan suhteessa väestöön.
Kokoomuksen Paasi: Työeläkkeiden rahastointi tulisi kohdistaa nuorille ikäluokille10.3.2026 15:25:11 EET | Tiedote
Kansanedustaja Martin Paasin mukaan eläkejärjestelmän pitkän aikavälin sijoitushorisonttia pitäisi hyödyntää nykyistä paremmin erityisesti nuorten tulevien eläkkeiden vahvistamiseksi.
Kokoomuksen Kaunisto: Halpakrääsä vyöryy Suomeen miljoonina paketteina - “Tähän on pakko puuttua”9.3.2026 15:13:45 EET | Tiedote
Suomeen saapuu vuosittain kymmeniä miljoonia halpoja verkkokauppapaketteja, joista suuri osa sisältää vaarallisia tai sääntöjen vastaisia tuotteita. Karut luvut paljastuvat työ- ja elinkeinoministeriön halpatuontia selvittäneen työryhmän tuoreesta raportista. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kauniston mukaan tilanteeseen on pakko puuttua. Suomi ei voi hyväksyä nykytilannetta, jossa halvin voittaa turvallisuuden, kestävyyden ja reiluuden kustannuksella.
Varapuhemies Risikko: Naisten terveyteen panostaminen parantaa elämänlaatua ja vahvistaa taloutta7.3.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kansanedustaja Paula Risikko puhui kansainvälisen Naistenpäivän aattona, lauantaina 7.3.2026 Lapualla pidetyssä tilaisuudessa naisten terveyden edistämisen merkityksestä koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Puheessaan Risikko käsitteli myös naisten asemaa Suomessa, tasa-arvon lainsäädännöllisiä virstanpylväitä ja nosti esiin hallituksen toimia tasa-arvon edistämiseksi.
Kokoomuksen Sarkomaa: Ehdoton ei maakuntaverolle – kyllä paremmille palveluille7.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Maakuntavero on opposition toimesta noussut esiin ratkaisuna hyvinvointialueiden ongelmiin. Kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa torjuu ehdotuksen maakuntaverosta jyrkästi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme