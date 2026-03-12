Presidentti Stubb vierailulle Raaseporiin

President Stubb på arbetsbesök till London 10.3.2026 17:08:35 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 12/2026 10.3.2026 Republikens president Alexander Stubb reser på arbetsbesök till London 16–17 mars 2026. Måndagen den 16 mars träffar president Stubb utrikespolitiska experter och besöker London School of Economics and Political Science (LSE). Vid LSE håller presidenten en föreläsning om ombalanseringen av den nya världsordningen i en tid av fragmentering. Efter föreläsningen kommer han att samtala med studenter. Tisdagen den 17 mars besöker republikens president tankesmedjan Chatham House, även känd som The Royal Institute of International Affairs, där han diskuterar ett intensifierat europeiskt samarbete. Dessutom kommer president Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb att se utställningen Uusi puu – New Wood som visar träbaserade bioekonomiska innovationer från Finland. Utställningen är ett samarbete mellan Finska Forstföreningen samt Circular Bioeconomy Alliance och The King’s Foundation. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah komm