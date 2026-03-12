Presidentti Stubb vierailulle Raaseporiin
12.3.2026 14:10:50 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 13/2026
12.3.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Raaseporissa torstaina 19. maaliskuuta 2026.
Vierailu käynnistyy Uudenmaan prikaatin tarkastuskäynnillä Dragsvikissä. Presidentin ohjelmassa on tutustumista muun muassa normaali- ja poikkeusolojen toimintaan sekä varusmieskoulutukseen kuten huollon kurssiin sekä kuljettajakurssiin. Tarkastuskäynnin päätteeksi presidentti tapaa varuskunnan henkilöstöä.
Iltapäivällä presidentti Stubb vierailee Tammisaaren ruotsinkielisessä lukiossa Ekenäs gymnasiumissa, jossa presidentti tapaa lukion oppilaita ja keskustelee heidän kanssaan yhteisessä tilaisuudessa.
Lukiolta presidentti jatkaa kuorma- ja sotilasajoneuvoja valmistavan Sisu Auton Karjaan tehtaalle. Presidentti kuulee yrityksen toiminnasta sekä tutustuu tehtaan tuotantoon.
Vierailu päättyy Billnäsin ruukissa järjestettävään avoimeen yleisötilaisuuteen, jossa presidentti tapaa paikallisia klo 15.15 alkaen.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
President Stubb to visit Raasepori12.3.2026 14:21:52 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 13/2026 12 March 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will make a visit to Raasepori on Thursday 19 March 2026. The day will begin with an inspection of the Nyland Brigade in Dragsvik. The programme includes an introduction to the brigade’s activities in both normal and exceptional circumstances, as well as to the conscript training, such as the logistics course and the driver training course. At the end of the inspection, the President will meet with the brigade’s personnel. In the afternoon, President Stubb will visit Ekenäs gymnasium, the Swedish-speaking upper secondary school in Tammisaari. He will be interviewed by students and engage in discussions with them at a school-wide event. Next, the President will visit the vehicle manufacturer Sisu Auto in Karjaa. At the factory, he will be introduced to the company and its production of heavy-duty trucks and military vehicles. The visit will conclude
President Stubb på arbetsbesök till London10.3.2026 17:08:35 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 12/2026 10.3.2026 Republikens president Alexander Stubb reser på arbetsbesök till London 16–17 mars 2026. Måndagen den 16 mars träffar president Stubb utrikespolitiska experter och besöker London School of Economics and Political Science (LSE). Vid LSE håller presidenten en föreläsning om ombalanseringen av den nya världsordningen i en tid av fragmentering. Efter föreläsningen kommer han att samtala med studenter. Tisdagen den 17 mars besöker republikens president tankesmedjan Chatham House, även känd som The Royal Institute of International Affairs, där han diskuterar ett intensifierat europeiskt samarbete. Dessutom kommer president Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb att se utställningen Uusi puu – New Wood som visar träbaserade bioekonomiska innovationer från Finland. Utställningen är ett samarbete mellan Finska Forstföreningen samt Circular Bioeconomy Alliance och The King’s Foundation. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah komm
Presidentti Stubb työvierailulle Lontooseen10.3.2026 17:08:35 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 12/2026 10.3.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb on työvierailulla Lontoossa 16.–17. maaliskuuta 2026. Presidentti Stubb tapaa ulkopolitiikan asiantuntijoita ja vierailee London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopistossa maanantaina 16. maaliskuuta. Presidentti pitää yliopistossa luennon uuden maailmanjärjestyksen tasapainottamisesta pirstaloitumisen aikakaudella ja keskustelee opiskelijoiden kanssa. Tiistaina 17. maaliskuuta tasavallan presidentti vierailee Chatham Housessa eli Royal Institute of International Affairs -ajatushautomossa, jossa hän puhuu eurooppalaisen yhteistyön tiivistämisestä. Lisäksi presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tutustuvat suomalaisia metsäbiotalouden innovaatioita esittelevään Uusi puu -näyttelyyn, jonka Suomen Metsäyhdistys on tuonut Lontooseen yhteistyössä Circular Bioeconomy Alliancen ja The King’s Foundationin kanssa. Samaan aikaan Lontoossa vierailulla oleva maa- ja
President Stubb to pay working visit to London10.3.2026 17:08:35 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 12/2026 10 March 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will travel to London on a working visit on 16–17 March 2026. On Monday 16 March, President Stubb will meet with foreign policy experts and visit the London School of Economics and Political Science (LSE). At the LSE the President will deliver a lecture on rebalancing the new world order in an age of fragmentation and discuss with students. On Tuesday 17 March, the President of the Republic will visit Chatham House, an independent policy institute also known as The Royal Institute of International Affairs, where he will discuss the further strengthening of European cooperation. President Stubb, accompanied by his spouse Suzanne Innes-Stubb, will also explore the New Wood exhibition, which showcases Finnish innovations derived from the forest-based bioeconomy. The exhibition in London is a collaboration between the Finnish Forest Association, the Ci
President Stubb på statsbesök till Indien2.3.2026 15:29:41 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 11/2026 2.3.2026 Republikens president Alexander Stubb reser på statsbesök till Indien 4–7 mars 2026. President Stubb ska träffa Indiens president Droupadi Murmu, premiärminister Narendra Modi, utrikesminister Subrahmanyam Jaishankari samt övrig statsledning torsdagen den 5 mars i New Delhi. De officiella samtalen kommer att behandla omvandlingen i den internationella politiken och det multilaterala samarbetet, de bilaterala relationerna mellan Finland och Indien, relationerna mellan Indien och Europa, samarbetet inom ekonomi och handel, regionala frågor i Asien samt Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina. Torsdagen den 5 mars medverkar presidenten som huvudgäst i Raisina Dialogue 2026, en konferens tillägnad geopolitik och geoekonomi. President Stubb håller konferensens öppningsanförande och deltar i en paneldiskussion dagen därpå. Konferensen arrangeras av tankesmedjan Observer Research Foundation (ORF) och Indiens utrikesministerium.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme