Kela kokeilee avustettua Suomi.fi‑valtuuttamista – anna läheisellesi lupa hoitaa asioitasi OmaKelassa ja OmaKannassa
16.3.2026 10:03:33 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). (
Kuopiossa ja Lahdessa voi antaa Suomi.fi‑valtuuksia Kelan palvelupisteissä, jos käytössä ei ole pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Valtuuksien avulla läheinen voi hoitaa toisen puolesta esimerkiksi sosiaali‑ ja terveydenhuollon ja verotuksen asioita digipalveluissa sekä asioida apteekissa. Kokeilu kestää elokuun 2026 loppuun.
Kelan Kuopion ja Lahden palvelupisteissä voi antaa Suomi.fi-valtuuksia apteekkiasiointiin, Suomi.fi-viesteihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluihin. Suomi.fi‑valtuudet ovat sähköinen valtakirja, joka mahdollistaa toisen puolesta asioinnin muun muassa OmaKelassa, OmaKannassa, OmaVerossa sekä joissakin julkisissa ja yksityisissä sote-palveluissa. Palvelupisteissä tehtävä avustettu valtuuttaminen on tarkoitettu erityisesti henkilöille, joilla ei ole käytössään omaa laitetta, pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta tai joilla ei ole riittäviä digitaitoja. Kokeilu toteutetaan Kelan Kuopion ja Lahden palvelupisteissä ajalla 16.3.–31.8.2026.
– Haluamme Kelassa tarjota Suomi.fi‑valtuuksien antamiseen helpon vaihtoehdon myös asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digipalveluja. Valtuuksien avulla läheinen voi hoitaa asioita verkossa ajasta ja paikasta riippumatta, mikä usein helpottaa arkea, sanoo suunnittelija Vanessa Koskipalo Kelan asiakkuusyksiköstä.
Valtuuksia myöntäessään valtuuttaja päättää, mitä asioita läheinen voi hänen puolestaan hoitaa ja kuinka pitkään valtuutus on voimassa. Valtuutuksen voi halutessaan myös peruuttaa kesken voimassaoloajan. Palvelupisteessä tehtävän valtuutuksen yhteydessä Kelan asiantuntija varmistaa, että asiakas ymmärtää valtuutuksen sisällön ja antaa sen omasta tahdostaan.
Valtuutus tehdään ajanvarauksella Kuopion ja Lahden palvelupisteissä
Valtuutuksen voi tehdä ajanvarauksella Kelan Kuopion ja Lahden palvelupisteissä. Ajan voi varata Kelan palvelunumerosta 020 692 202, ma–pe klo 9–16 tai paikan päällä palvelupisteessä.
Kelan palvelupisteet ja aukioloajat, joissa voi tehdä valtuutuksen:
- Kuopio: Suokatu 40, ma–pe klo 12–16
- Lahti: Kirkkokatu 12, ma–pe klo 9–12
Valtuuttajan tulee täyttää valtuutuslomake, jonka saa palvelupisteestä tai voi tulostaa etukäteen Kelan verkkosivuilta. Palvelupisteen asiantuntijat neuvovat tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä.
Valtuutuksen antaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä palvelupisteessä ja mukana tulee olla henkilötodistus. Valtuutetun ei tarvitse olla mukana palvelupisteellä, mutta valtuuttajan tulee tietää hänen koko nimensä ja henkilötunnuksensa, ja läheisen on oltava tietoinen valtuutuksesta.
Valtuutus tulee voimaan heti, ja sen jälkeen läheinen voi hoitaa valtuuttajan asioita. Kun läheinen käyttää Suomi.fi‑valtuuksia, hän kirjautuu esimerkiksi OmaKelaan tai OmaKantaan omilla tunnuksillaan. Kirjautumisen jälkeen hän voi asioida palvelussa toisen puolesta valtuuden mukaisesti.
Suomi.fi-valtuudet mahdollistaa turvallisen asioinnin läheisen puolesta
Suomi.fi‑valtuudet on Digi‑ ja väestötietoviraston tarjoama tapa hoitaa asioita toisen puolesta turvallisesti. Se helpottaa erityisesti tilanteita, joissa oma asiointi on vaikeaa esimerkiksi iän, sairauden tai vamman vuoksi. Palvelu hyödyttää myös henkilöitä, joilla ei ole käytössään sähköisiä tunnistautumisvälineitä tai jotka tarvitsevat muuten tukea digipalvelujen käytössä.
Yhteyshenkilöt
Vanessa KoskipalosuunnittelijaKela, asiakkuusyksikköPuh:050 408 8604vanessa.koskipalo@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
