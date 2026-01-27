”Työkaveri saa aina heinäkuun, koska päiväkoti on silloin kiinni” - lapsettomia syrjitään kesälomasuunnittelussa

”Vedottu päiväkotien kiinniolemiseen heinäkuussa ja vähätelty lapsettomien toiveita.” ”Työkaveri saa aina heinäkuun, koska päiväkoti on silloin kiinni.” ”Lapselliset saavat valita ensin loma-ajankohtansa.”

Muun muassa näin vastasivat Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n tahattomasti lapsettomat someseuraajat, kun järjestö kysyi, ovatko lapsettomat kohdanneet syrjintää kesälomien suunnittelussa.

Maaliskuussa 2026 tehdyn Instagram-kyselyn mukaan 49 prosenttia tahattomasti lapsettomista on kokenut työelämäsyrjintää lapsettomuutensa vuoksi. Kun lukuun lisää mahdollisesti työelämäsyrjintää kokeneet, määrä nousee 76 prosenttiin. Kysymykseen vastasi 86 henkilöä.

Kyselyyn vastanneista syrjintää erityisesti lomasuunnittelussa oli kokenut 49 prosenttia. Mahdollisesti lomasuunnitteluun liittyvää syrjintää oli kokenut 20 prosenttia, mikä nostaa luvun 69 prosenttiin. Kysymykseen vastaajia oli 86.

Työvuorosuunnitteluun liittyvää syrjintää oli kokenut 70 vastaajasta 46 prosenttia. Mahdollisesti syrjintää kokeneiden määrän kanssa luku on 56 prosenttia.

Kyselyyn vastanneet kertoivat muun muassa, että ”Lapselliset saavat vuorotyössä enemmän aamuvuoroja ja viikonloppuja vapaaksi” ja ”Lapsiperheelliset saavat tehdä aamuvuoroa, muut iltaa ja viikonloppuja.”

Lapsettomallakin on oikeus työelämän joustoihin

”Vaikka on lapseton, on siltikin oikeus niin sanottuihin julkisiin loma-aikoihin, esimerkiksi joulu, syyslomat ym.”

Eräs vastaaja haluaisi, että “kaikki on samalla viivalla, oli lapsia tai ei.” Yksi vastaajista toivoi “joustoa kaikille elämäntilanteen mukaan, ei pelkästään niille, joilla on lapsia.”

Perheystävällisyys on monen työpaikan tärkeä arvo. Lapsettomien yhdistys Simpukka korostaa, että on tärkeää, että työnantaja ei arvota työntekijöitään ja heidän palautumisen tarvettaan esimerkiksi perhesuhteiden mukaan. Myös lapsettoman vapaa-aika voi täyttyä kuormittavista tehtävistä, vastuista ja velvollisuuksista, ja jokaisella on samalla tavalla oikeus lepoon, lomaan ja vapaapäiviin.

Työn ja perheen yhdistämiseen liittyvän puheen sijaan olisi merkittävämpää puhua työn ja vapaa-ajan yhdistämisestä. Perheystävällisyys on jo itsessään laaja käsite: se sisältää sekä lapsiperheet että perheet, joissa on vain aikuisia.

“Vain lapsiperheitä koskevat perheystävällisyyden käytännöt voivat tuntua tahattomasti lapsettomista kuin iskulta vasten kasvoja. Oman lapsitoiveen toteutumattomuus ja kipu siitä nousevat esiin usein yllättävissä yhteyksissä. Tällaiset syrjivät käytännöt voivat tuntua todella kohtuuttomilta. On käsittämätöntä kuulla, että lapsettomalle sanotaan suoraan, että sinulla ei ole oikeutta lomailla haluamanasi aikana, koska työkaverin täytyy silloin saada hoitaa lastaan tai että vain lapsiperheellisellä on oikeus nauttia joulusta läheistensä kanssa”, sanoo Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio.

Yhdenvertaisuus tärkeää

Työhyvinvointia voi usein parantaa hyvinkin pienillä huomioilla ja teoilla. Ensimmäisiä askeleita ovat luottamuksellinen keskustelu ja yhdenvertainen kohtelu.

“Monesti työnantajat eivät vain tule ajatelleeksi, että lapsettomillakin voi olla toiveita loma-ajoista tai työvuoroista. Usein kyse on varmasti ymmärtämättämyydestä ja ajattelemattomuudesta. Merkityksellistä olisi, että työntekijät tulisivat työvuoro- ja lomatoiveineen kuulluksi ja nähdyksi ilman oletuksia heidän elämäntilanteestaan. On ymmärrettävää, että aina kaikkiin toiveisiin ei voida työpaikoilla vastata, mutta kuulluksi tuleminen ja yhdenvertainen kohtelu on tärkeää meille jokaiselle”, muistuttaa Savio.

Yksi vastaajista kertoi ajattelevansa työpaikan käytänteiden ja asenteiden vuoksi, että ”perheelliset ja helposti perheellistyvät ovat hienompia ihmisiä…”

Kysely vuonna 2021: syrjintää kokenut 60 prosenttia

Ilmiö ei ole uusi. Simpukka toteutti vuonna 2021 laajan kyselyn tahattomasti lapsettomien kokemuksista työelämässä. Kyselyyn vastasi 320 henkilöä. Kyselyssä kartoitettiin lapsettomuuden koettuja vaikutuksia työkykyyn ja uraan sekä kokemuksia lapsettomuushoitojen ja työn yhdistämisestä. Kyselyllä selvitettiin syrjintäkokemuksia sekä tahattomasti lapsettomien hyväksi havaitsemia käytäntöjä työpaikoilla.

Kolmasosa kertoi kokeneensa työelämässä lapsettomuuteen tai lapsettomuushoitoihin liittyvää syrjintää. Tahattomasti lapsettomista 61 prosenttia oli kokenut syrjintää vuosilomien tai työvuorojen järjestelyissä. Vuorotöitä tekevistä vastaajista 80 prosenttia kertoi kohdanneensa työvuorosyrjintää. Joka kolmas on kokenut työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen liittyvää syrjintää.

Tahaton lapsettomuus on kriisi

Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kokijansa hyvinvointiin, jaksamiseen ja myös työssä jaksamiseen. Esimerkiksi hedelmöityshoidot ovat henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti erittäin raskaita. Yhteiskunnassa on vahva lapsiperheellistymisen olettamus, mikä näkyy tahattomasti lapsettomien elämässä monella tasolla.

”Toivoisin, että työntekijöitä ja työnantajia muistutettaisiin asioiden arkaluonteisuudesta. Eikä udella oleteta tai kysytä asioista”, toivoi yksi kyselyyn vastanneista.