Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kuuluu kokonaisuuteen
Monimuotoiset perheet -verkosto
”Työkaveri saa aina heinäkuun, koska päiväkoti on silloin kiinni” - lapsettomia syrjitään kesälomasuunnittelussa
13.3.2026 06:00:00 EET | Monimuotoiset perheet -verkosto | Lapsettomien yhdistys Simpukka ry | Tiedote
Päiväkodin sulku ei voi vaikuttaa siihen, kenellä on oikeus lomailla heinäkuussa. Lapsettomien yhdistys Simpukka pyytää työnantajia huomioimaan, että myös lapsettomalla työntekijällä on oltava yhdenvertaisesti mahdollisuus lepoon ja suosituimpiin loma-aikoihin. Lapsettomankin vapaa-aika voi täyttyä kuormittavista tehtävistä, vastuista ja velvollisuuksista.
”Vedottu päiväkotien kiinniolemiseen heinäkuussa ja vähätelty lapsettomien toiveita.” ”Työkaveri saa aina heinäkuun, koska päiväkoti on silloin kiinni.” ”Lapselliset saavat valita ensin loma-ajankohtansa.”
Muun muassa näin vastasivat Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n tahattomasti lapsettomat someseuraajat, kun järjestö kysyi, ovatko lapsettomat kohdanneet syrjintää kesälomien suunnittelussa.
Maaliskuussa 2026 tehdyn Instagram-kyselyn mukaan 49 prosenttia tahattomasti lapsettomista on kokenut työelämäsyrjintää lapsettomuutensa vuoksi. Kun lukuun lisää mahdollisesti työelämäsyrjintää kokeneet, määrä nousee 76 prosenttiin. Kysymykseen vastasi 86 henkilöä.
Kyselyyn vastanneista syrjintää erityisesti lomasuunnittelussa oli kokenut 49 prosenttia. Mahdollisesti lomasuunnitteluun liittyvää syrjintää oli kokenut 20 prosenttia, mikä nostaa luvun 69 prosenttiin. Kysymykseen vastaajia oli 86.
Työvuorosuunnitteluun liittyvää syrjintää oli kokenut 70 vastaajasta 46 prosenttia. Mahdollisesti syrjintää kokeneiden määrän kanssa luku on 56 prosenttia.
Kyselyyn vastanneet kertoivat muun muassa, että ”Lapselliset saavat vuorotyössä enemmän aamuvuoroja ja viikonloppuja vapaaksi” ja ”Lapsiperheelliset saavat tehdä aamuvuoroa, muut iltaa ja viikonloppuja.”
Lapsettomallakin on oikeus työelämän joustoihin
”Vaikka on lapseton, on siltikin oikeus niin sanottuihin julkisiin loma-aikoihin, esimerkiksi joulu, syyslomat ym.”
Eräs vastaaja haluaisi, että “kaikki on samalla viivalla, oli lapsia tai ei.” Yksi vastaajista toivoi “joustoa kaikille elämäntilanteen mukaan, ei pelkästään niille, joilla on lapsia.”
Perheystävällisyys on monen työpaikan tärkeä arvo. Lapsettomien yhdistys Simpukka korostaa, että on tärkeää, että työnantaja ei arvota työntekijöitään ja heidän palautumisen tarvettaan esimerkiksi perhesuhteiden mukaan. Myös lapsettoman vapaa-aika voi täyttyä kuormittavista tehtävistä, vastuista ja velvollisuuksista, ja jokaisella on samalla tavalla oikeus lepoon, lomaan ja vapaapäiviin.
Työn ja perheen yhdistämiseen liittyvän puheen sijaan olisi merkittävämpää puhua työn ja vapaa-ajan yhdistämisestä. Perheystävällisyys on jo itsessään laaja käsite: se sisältää sekä lapsiperheet että perheet, joissa on vain aikuisia.
“Vain lapsiperheitä koskevat perheystävällisyyden käytännöt voivat tuntua tahattomasti lapsettomista kuin iskulta vasten kasvoja. Oman lapsitoiveen toteutumattomuus ja kipu siitä nousevat esiin usein yllättävissä yhteyksissä. Tällaiset syrjivät käytännöt voivat tuntua todella kohtuuttomilta. On käsittämätöntä kuulla, että lapsettomalle sanotaan suoraan, että sinulla ei ole oikeutta lomailla haluamanasi aikana, koska työkaverin täytyy silloin saada hoitaa lastaan tai että vain lapsiperheellisellä on oikeus nauttia joulusta läheistensä kanssa”, sanoo Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio.
Yhdenvertaisuus tärkeää
Työhyvinvointia voi usein parantaa hyvinkin pienillä huomioilla ja teoilla. Ensimmäisiä askeleita ovat luottamuksellinen keskustelu ja yhdenvertainen kohtelu.
“Monesti työnantajat eivät vain tule ajatelleeksi, että lapsettomillakin voi olla toiveita loma-ajoista tai työvuoroista. Usein kyse on varmasti ymmärtämättämyydestä ja ajattelemattomuudesta. Merkityksellistä olisi, että työntekijät tulisivat työvuoro- ja lomatoiveineen kuulluksi ja nähdyksi ilman oletuksia heidän elämäntilanteestaan. On ymmärrettävää, että aina kaikkiin toiveisiin ei voida työpaikoilla vastata, mutta kuulluksi tuleminen ja yhdenvertainen kohtelu on tärkeää meille jokaiselle”, muistuttaa Savio.
Yksi vastaajista kertoi ajattelevansa työpaikan käytänteiden ja asenteiden vuoksi, että ”perheelliset ja helposti perheellistyvät ovat hienompia ihmisiä…”
Kysely vuonna 2021: syrjintää kokenut 60 prosenttia
Ilmiö ei ole uusi. Simpukka toteutti vuonna 2021 laajan kyselyn tahattomasti lapsettomien kokemuksista työelämässä. Kyselyyn vastasi 320 henkilöä. Kyselyssä kartoitettiin lapsettomuuden koettuja vaikutuksia työkykyyn ja uraan sekä kokemuksia lapsettomuushoitojen ja työn yhdistämisestä. Kyselyllä selvitettiin syrjintäkokemuksia sekä tahattomasti lapsettomien hyväksi havaitsemia käytäntöjä työpaikoilla.
Kolmasosa kertoi kokeneensa työelämässä lapsettomuuteen tai lapsettomuushoitoihin liittyvää syrjintää. Tahattomasti lapsettomista 61 prosenttia oli kokenut syrjintää vuosilomien tai työvuorojen järjestelyissä. Vuorotöitä tekevistä vastaajista 80 prosenttia kertoi kohdanneensa työvuorosyrjintää. Joka kolmas on kokenut työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen liittyvää syrjintää.
Tahaton lapsettomuus on kriisi
Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kokijansa hyvinvointiin, jaksamiseen ja myös työssä jaksamiseen. Esimerkiksi hedelmöityshoidot ovat henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti erittäin raskaita. Yhteiskunnassa on vahva lapsiperheellistymisen olettamus, mikä näkyy tahattomasti lapsettomien elämässä monella tasolla.
”Toivoisin, että työntekijöitä ja työnantajia muistutettaisiin asioiden arkaluonteisuudesta. Eikä udella oleteta tai kysytä asioista”, toivoi yksi kyselyyn vastanneista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna ParviainenViestinnän asiantuntijaLapsettomien yhdistys Simpukka ry
Viestintä ja tiedotus, Simpukka-lehden koordinointi, mediayhteistyö, Lapsettomien Simpukka-viikko, lapsettomien lauantai, miesten viikko.
Linkit
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Vuonna 1988 perustettu Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on valtakunnallinen tahattoman lapsettomuuden asiantuntija- ja vertaistukiorganisaatio, joka tarjoaa tietoa ja tukea tahattomasti lapsettomille. Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, jonka kohtaa joka viides hedelmällisessä iässä oleva Suomessa. Kokemus vaikuttaa kokijansa terveyteen, talouteen, työelämään, ihmissuhteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Simpukan Helminauha-toiminta jakaa tietoa ja tukea lahjasoluperheille, lahjasolutaustaisille ja ammattilaisille. Valtakunnallisesti toimivan Simpukan toimisto sijaitsee Tampereella.
Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu. Älä jää yksin.
Simpukka ry tarjoaa haastatteluun asiantuntijoita sekä kokemuksen omaavia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Huutava pula siittiöistä ja munasoluista - moni vaarassa jäädä ilman lasta, jos sukusolujen lahjoittajia ei löydy27.1.2026 09:56:42 EET | Tiedote
Suomen hedelmöityshoitoklinikoiden sukusolupankit tarvitsevat kipeästi lahjoitettuja siittiöitä ja munasoluja. Lahjasolujen avulla lapsiperheellistymistä toivovien määrä on jyrkässä nousussa, mutta lahjasolujen puutteen vuoksi monen lapsitoive uhkaa jäädä toteutumatta. Munasolulahjoittajien haittakorvausta nostettiin vuoden alussa.
Emäntäkalenteri lahjoitti 5000 euroa Simpukka ry:lle14.1.2026 10:09:13 EET | Tiedote
Vuoden 2026 Emäntäkalenterin tuotosta on lahjoitettu 5000 euroa Lapsettomien yhdistys Simpukalle. Lähes loppuunmyyty Emäntäkalenteri 2026 kuvaa maitotilan emäntien arkea, maaseudun luontoa sekä naiskauneutta leikkisällä ja elämäniloisella tavalla. Lahjoituksella edistetään tahattomasti lapsettomien hyvinvointia.
Lahjasoluperheiden Helminauha-toiminnalle jatkorahoitus11.12.2025 10:26:03 EET | Tiedote
Lahjasoluperheille tietoa ja tukea tarjoava, Simpukka ry:n alainen Helminauha-toiminta on saanut eduskunnan joululahjarahan. Rahoituksen avulla toimintaa jatketaan vuonna 2026. Vuosittain yli 800 lasta saa alkunsa lahjasoluhoitojen avulla, ja perheet tarvitsevat tukea erityisesti lapselle hänen taustastaan puhumiseen. Helminauhan toiminta on Suomessa ainutlaatuista.
Lapsettomien yhdistys Simpukan vuoden vapaaehtoinen 2025 Minna Jantunen: ”Vertaistuki pelasti minut”5.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry valitsi Minna Jantusen vuoden 2025 vapaaehtoiseksi. Hänen tekemäänsä vapaaehtoistyötä ohjaa halu tarjota tukea ja toivoa lopullisen lapsettomuuden kohdanneille.
Essillä on lähes 40 geneettistä lahjasisarusta - lapsettomuusjärjestöt vaativat lahjoitettujen sukusolujen käytölle kansainvälisiä rajoituksia25.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Lahjasoluhoidoilla alkunsa saanutta saattaa odottaa aikuisena hämmentävä yllätys: voi löytyä jopa useita kymmeniä geneettisiä lahjasisaruksia. Lapsettomien yhdistys Simpukka toivoo, että lahjasoluhoidoilla lapsen saavien, lahjasolutaustaisten ja sukusolulahjoittajien hyvinvointi ja oikeudet otetaan prosessissa huomioon. Pohjoismaiset lapsettomuusjärjestöt vaativat kansainvälisen rajan asettamista yhden sukusolulahjoittajan sukusoluista alkunsa saaneiden lasten määrälle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme