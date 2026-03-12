Veronika Honkasalo: Yrityksiltä tarvitaan vahvempaa vastuunkantoa Suomen tulevaisuudesta
12.3.2026 14:25:28 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että suomalaisyritykset jakavat tänä vuonna ennätysmäisen määrän osinkoja - 12,9 miljardia euroa - heikosta tuloskasvusta huolimatta. Jopa osa sijoittajista pitää näin muhkeita osingonjakoja ongelmallisina. He ihmettelevät, miksi yritykset eivät investoi enemmän. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo peräänkuuluttaa suomalaisyrityksiltä vahvempaa vastuunkantoa Suomen talouden tulevaisuudesta.
– On täysin vastuutonta jakaa muhkeita isoja osinkoja ja ottaa kaikki ilot irti oikeistohallituksen lupaamista porkkanoista kuten tulevasta yhteisöveron laskusta, ja jättää tärkeät investoinnit tekemättä. Nyt jos koskaan suomalaisyritysten - varsinkin suuryritysten - tulisi kantaa vahvemmin oma vastuunsa siitä, että saamme Suomen talouden kasvuun, Honkasalo korostaa.
Suomalaisyritysten investointiaste on ollut kansainvälisesti vertailtuna alhainen finanssikriisistä lähtien. Yleisesti ottaen yritykset investoivat Suomessa poikkeuksellisen vähän, mutta maksavat erityisen paljon osinkoja. Tämä on myös merkittävä este teollisuuden uudistumiselle.
– On elintärkeää, että yritykset investoivat reiluun vihreään siirtymään, varsinkin nyt kun Lähi-idän konflikti nostaa öljyn hinnan pilviin. Nyt viimeistään meidän on irrottauduttava fossiiliriippuvuudesta, Honkasalo muistuttaa.
Yksi toimenpide yksityisten investointien vauhdittamiseksi olisi luopua listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverohuojennuksesta. Kyseinen huojennus vähentää kannustimia tuottaviin investointeihin ja kannustaa erilaisiin kikkailuihin, joilla saadaan minimoitua maksettavat osinkoverot. Vasemmistoliitto on toistuvasti nostanut tämän porsaanreiän tilkitsemisen yhtenä ratkaisuna suomalaisyritysten alhaiseen investointiasteeseen.
– Muhkeat osingot ja alhainen investointiaste kertovat ennen kaikkea vision puutteesta. Yrityksissä tulisi näkyä halu ja rohkeus luoda jotain uutta ja panostaa tulevaisuuteen. Start upeissa tätä onkin, mutta entäs vanhemmat suomalaisyritykset kuten Wärtsilä ja Kone? Ei ole kestävää jos yrityksistä muodostuu vain rahasampo osakkaidenomistajille, Honkasalo toteaa.
Orpon hallitus on jakanut useita porkkanoita suomalaiselle elinkeinoelämälle hallituskautensa aikana. Yksi näistä on päätös laskea yhteisöveroa kahdella prosenttiyksiköllä ensi vuodesta lähtien. Päätös vähentää Suomen verotuloja yli 800 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän rahareiän oletetaan paikkaantuvan niin kutsutuilla dynaamisilla vaikutuksilla.
– Ei ole uskottavaa tutkimusnäyttöä siitä, että yhteisöveron alennukset lisäisivät investointeja. Vaikutus voi olla jopa päinvastainen kun yrityksillä jää enemmän käteen tekemättä mitään muutoksia toimintaansa, Honkasalo muistuttaa.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Mai Kivelä: Orpon EU-vaikuttaminen jatkuu - Suomi suunnannäyttäjästä ilmastosabotööriksi12.3.2026 13:38:37 EET | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo on lähettänyt EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille tuoreen kirjeen, jossa kannustaa komissiota purkamaan EU-sääntelyä erityisesti ilmaston ja ympäristön osalta. Kirjeessä käsitellään myös muun muassa digi- ja puolustushankintasääntelyä. Käytännössä Orpo tavoittelee jo asetettujen tavoitteiden vesittämistä.
Pia Lohikoski: Käymme kilpajuoksua tekoälyväärennöksiä vastaan12.3.2026 09:59:08 EET | Tiedote
Tekoäly ja työn murros uhkaavat siirtää arvoa luovalta alalta teknologiayhtiöille ja kasvattaa tulo- ja varallisuuseroja. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaatii Suomea ja EU:ta vastaamaan muutokseen vahvistamalla tekijöiden oikeuksia, uudistamalla verotusta ja rakentamalla tietä kohti perustuloa.
Johannes Yrttiaho: Kotirauhan suojan murtaminen on tyypillistä totalitaarisille valtioille12.3.2026 09:39:35 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho varoittaa, että Petteri Orpon hallituksen esittämä perustuslain 10 §:n muutos uhkaa johtaa kotirauhan ja yksityiselämän suojan radikaaliin heikkenemiseen.
Jessi Jokelainen: Suomen ei piä olla maa, jossa nuorten on pakko paeta maaseuvulta11.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen arvostelee Orpon hallitusta maaseudun sivuuttamisesta. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli maaseutupoliittisesta selonteosta.
Minja Koskela: Hallituksella tuli niin kiire, ettei edes kokoomuksessa tunneta omaa ydinase-esitystä6.3.2026 15:00:19 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kummeksuu kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran esittämiä väitteitä ydinaserajoitusten purkua koskevasta esitysluonnoksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme