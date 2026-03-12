Suomen Palloliitto

Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avauksen osallistujat

12.3.2026 16:31:03 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus kaudelle 2026 järjestetään Sanomatalon Mediatorilla tiistaina 17. maaliskuuta kello 11.00 alkaen.

Media-avauksessa ennakoidaan molempien sarjojen lähtöasetelmia ja käsitellään laajemmin naisten pääsarjojen kehitystä teemakeskusteluissa valmentajien, pelaajien sekä asiantuntijoiden johdolla.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>

Tilaisuuden osallistujat ja teemakeskustelujen aiheet

Juontaja
Aliisa Ristmeri

Avaussanat
Mariet Louhento – Briotech Kansallisen Liigan puheenjohtaja

Sarjan taso, ammattimaistuminen, budjetit, pelaajakehitys kansainväliselle tasolle
Aki Hyryläinen – Palloliiton urheilutoimenjohtaja
Minna Kauppinen – Briotech Kansallisen Liigan kehityspäällikkö
Joonas Sarelius – urheilutoimenjohtaja, HJK
Tinja-Riikka Korpela – HPS

Kentän tähdet, profiilit, pelillinen identiteetti, kansainvälinen kulma
Marko Saloranta – Helmareiden päävalmentaja
Jonne Kunnas – päävalmentaja, HJK
Tomi Kärkkäinen – päävalmentaja, VIFK
Aada Nurmi – KuPS

Kilpailullisuus, elämyksellisyys, yhteisö
Cecilia Jäntti – Ilves
Senja Salo – PK-35 Vantaa
Katy Byrne – IF Gnistan
Åland United – pelaaja (nimi vahvistuu)

Kansallisen Ykkösen Spotlight
Katja Hakala – EBK
Silja Lukkarinen – päävalmentaja, TPS
Roosa Päivähonka – FC KTP
Peetu Lepistö – päävalmentaja, FC Honka

Teemakeskustelujen osallistujien lisäksi paikalla muitakin seurojen edustajia.

Juonnettu osuus ja teemakeskustelut päättyvät kello 11.50, jonka jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella paikalla olevia. Lounasta on tarjolla kello 12.00 alkaen.

Ruutu näyttää media-avauksen suorana lähetyksenä.

Tervetuloa!

Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus 2026 
Aika: Tiistai 17.3.2026, klo 11.00–12.30 
Paikka: Sanomatalon mediatori 

Tilaisuuden ohjelma
10.30–11.00 Aamukahvi tarjolla
11.00–11.50 Juonnettu osuus
11.55–12.30 Mahdollisuus haastatteluille
12.00–13.30 Lounasta tarjolla

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
0400 425241
taru.nyholm@palloliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye