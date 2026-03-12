Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avauksen osallistujat
12.3.2026 16:31:03 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus kaudelle 2026 järjestetään Sanomatalon Mediatorilla tiistaina 17. maaliskuuta kello 11.00 alkaen.
Media-avauksessa ennakoidaan molempien sarjojen lähtöasetelmia ja käsitellään laajemmin naisten pääsarjojen kehitystä teemakeskusteluissa valmentajien, pelaajien sekä asiantuntijoiden johdolla.
Tilaisuuden osallistujat ja teemakeskustelujen aiheet
Juontaja
Aliisa Ristmeri
Avaussanat
Mariet Louhento – Briotech Kansallisen Liigan puheenjohtaja
Sarjan taso, ammattimaistuminen, budjetit, pelaajakehitys kansainväliselle tasolle
Aki Hyryläinen – Palloliiton urheilutoimenjohtaja
Minna Kauppinen – Briotech Kansallisen Liigan kehityspäällikkö
Joonas Sarelius – urheilutoimenjohtaja, HJK
Tinja-Riikka Korpela – HPS
Kentän tähdet, profiilit, pelillinen identiteetti, kansainvälinen kulma
Marko Saloranta – Helmareiden päävalmentaja
Jonne Kunnas – päävalmentaja, HJK
Tomi Kärkkäinen – päävalmentaja, VIFK
Aada Nurmi – KuPS
Kilpailullisuus, elämyksellisyys, yhteisö
Cecilia Jäntti – Ilves
Senja Salo – PK-35 Vantaa
Katy Byrne – IF Gnistan
Åland United – pelaaja (nimi vahvistuu)
Kansallisen Ykkösen Spotlight
Katja Hakala – EBK
Silja Lukkarinen – päävalmentaja, TPS
Roosa Päivähonka – FC KTP
Peetu Lepistö – päävalmentaja, FC Honka
Teemakeskustelujen osallistujien lisäksi paikalla muitakin seurojen edustajia.
Juonnettu osuus ja teemakeskustelut päättyvät kello 11.50, jonka jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella paikalla olevia. Lounasta on tarjolla kello 12.00 alkaen.
Ruutu näyttää media-avauksen suorana lähetyksenä.
Tervetuloa!
Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus 2026
Aika: Tiistai 17.3.2026, klo 11.00–12.30
Paikka: Sanomatalon mediatori
Tilaisuuden ohjelma
10.30–11.00 Aamukahvi tarjolla
11.00–11.50 Juonnettu osuus
11.55–12.30 Mahdollisuus haastatteluille
12.00–13.30 Lounasta tarjolla
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
0400 425241
taru.nyholm@palloliitto.fi
