Vuokramarkkinan haasteet kääntyivät uudelleen kasvuun vuonna 2025 – tarjonta kasvoi ja loppuvuodesta vuokrat kääntyivät laskuun koko maassa
13.3.2026 06:05:00 EET | Suomen Vuokranantajat ry | Tiedote
Suomen Vuokranantajien analyysin mukaan vuosi 2025 oli vuokramarkkinoilla poikkeuksellisen haastava. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tarjonta nousi koko maan tasolla ennätykseen, keskimäärin 34 300 asuntoon, eikä tarjonta erityisesti suurimmissa kaupungeissa juuri vähentynyt. Samalla vuokrakehitys heikkeni: pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat keskimäärin 0,5 prosenttia (2024: +0,5 %), ja muualla Suomessa vuokrien nousu hidastui selvästi 0,6 prosenttiin (2024: 1,9 %). Katsaus on tehty yhdessä Vuokraovi.com kanssa.
Vuokramarkkinoiden kehitys ei ole ollut viime vuosien aikana suoraviivaista. Tarjonta väheni selvästi vuoden 2024 toisella puoliskolla, mutta kääntyi jo vuoden 2025 alussa uudelleen voimakkaaseen kasvuun eikä ole sen jälkeen juuri laskenut.
”Vuoden 2024 lopussa näytti jo hetkellisesti siltä, että vuokramarkkinoiden vaikein vaihe olisi takanapäin. Suurista kaupungeista Espoossa, Tampereella ja Vantaalla tarjontahuiput näyttävät jääneen vuoden 2024 alkupuoliskolle, kun taas Oulussa ja Turussa uusia ennätyksiä nähtiin vielä kesäkuussa 2025. Helsingissä puolestaan uusi tarjontaennätys syntyi vielä vuoden 2026 alussa”, havainnollistaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
Voimakkaan vapaarahoitteisen rakentamisen perään on rakennettu merkittävä määrä ARA-asuntoja – peräti noin 25 000 viimeisen kolmen vuoden aikana. Vaikka rakentaminen on viime vuosina vähentynyt selvästi, ei yhdessäkään kuudesta suurimmasta kaupungista asuntokuntien kasvu ole riittänyt ylittämään valmistuneiden asuntojen määrää vuonna 2025. Pelkästään 2020-luvulla näihin kaupunkeihin on syntynyt arviolta noin 24 000 asunnon ylijäämä suhteessa asuntokuntien kasvuun.
”Kun ylitarjonta on edelleen purkamatta ja rakentaminen ylittää kysynnän kasvun, markkina ei pääse sopeutumaan. Näin ollen myös vuosi 2026 näyttäytyy edelleen haastavalta. Samalla asumistukimuutokset, heikko taloustilanne ja kasvava työttömyys ovat heikentäneet satojen tuhansien vuokralaisten maksukykyä. Lisäksi tukimuutokset ovat lisänneet kiinnostusta kimppa-asumiseen, ja myös maahanmuuttajat asuvat keskimäärin tiiviimmin. Kysynnän rakennekin on siis muuttunut”, toteaa Karlsson.
Aikaisemmin nähty huonetyyppien eriävä vuokrakehitys on nyt tasaantunut, eikä isommat asunnot enää johda vuokrakehitystä. Vuokrien nousu hidastui selvästi kaikissa kokoluokissa, eikä eroja asuntotyyppien välillä juuri ollut. Vuokrat nousivat yksiöissä keskimäärin 0,2 prosenttia (2024: 1,3 %), kaksioissa 0,1 prosenttia (1,2 %) ja kolmioissa 0,2 prosenttia (1,6 %).
Vuokra-asuntojen markkinointiaikojen mediaanit pysyivät koko maan tasolla lähes ennallaan verrattuna vuoteen 2024. Yksiöiden mediaanimarkkinointiaika oli 15 päivää (2024: 15 päivää), kaksioiden 19 päivää (20 päivää) ja kolmioiden 20 päivää (21 päivää). Valtakunnallinen keskiarvo peittää kuitenkin alleen merkittäviä alueellisia eroja – esimerkiksi Rovaniemellä ja Vaasassa asunnot menevät reilussa viikossa, kun taas Keravalla ja Vantaalla odotellaan yli neljä viikkoa.
”On kuitenkin hyvä muistaa, että suurien kaupunkien vuokramarkkinan haasteista huolimatta yksityisten vuokranantajien ostoaikeet ovat olleet kasvussa keväästä 2023. Kysyntä painottuu kuitenkin alueisiin, joissa asuntosijoittajien kassavirta on toimiva ja vuokramarkkinat tasapainoisemmat”, Karlsson muistuttaa
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on noin 34 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 360 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
