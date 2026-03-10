Pakettimatkat: parlamentti hyväksyi uudet säännöt matkustajien suojaamiseksi

Selkeämpi pakettimatkan määritelmä

Säännöt hyvityssetelien käyttöön

Peruuttamisesta ei saa periä lisämaksua, jos kyse on poikkeusolosuhteista lähtöpaikassa tai määränpäässä, tai jos ne vaikuttavat merkittävästi matkaan

Mepit hyväksyivät pakettimatkadirektiivin päivityksen, joka parantaa kuluttajansuojaa mm. koronaviruspandemiasta saatujen kokemusten perusteella.

Uudistettu direktiivi (josta on jo sovittu alustavasti neuvoston kanssa) selventää, milloin palvelut lasketaan paketiksi, muuttaa hyvityssetelejä koskevia sääntöjä ja listaa tilanteita, joissa asiakas voi peruuttaa matkan ilman eri maksua.



Pakettimatkan määritelmä



Laki selventää kriteerejä, joiden perusteella tietty matka tai joukko palveluita lasketaan paketiksi, joka on kuluttajansuojan piirissä. Tämä riippuu ennen kaikkea siitä, milloin ja miten palvelut varataan. Esimerkiksi verkko-ostoksissa, joissa yhteinen varausprosessi mahdollistaa eri tarjoajien palvelujen yhdistämisen, niitä pidetään pakettina, jos ensimmäinen palveluntarjoaja toimittaa matkustajan henkilötiedot muille ja kaikkia palveluja koskeva sopimus tehdään 24 tunnin kuluessa.

Jos matkanjärjestäjä antaa asiakkaalle mahdollisuuden varata lisäpalveluja, asiakkaalle on ilmoitettava, jos kyse ei ole paketista yhdessä aiempien palvelujen kanssa.



Hyvityssetelit



Uudet pakettimatkasäännöt selventävät hyvityssetelien ehtoja. Kuluttajalla tulee olla mahdollisuus hylätä seteli ja valita sen sijaan käteishyvitys 14 päivän kuluessa. Setelien enimmäisvoimassaoloaika on 12 kuukautta. Jos se vanhenee tai sitä ei käytetä kokonaan, asiakkaan on saatava hyvitys jäljelle jääneestä arvosta. Yritykset eivät voi rajoittaa matkapalveluja vain matkustajille, joilla on hyvitysseteli.



Peruutusmaksut



Tällä hetkellä voimassa olevassa laissa määritellään, missä tilanteissa peruuttamisen on oltava maksutonta asiakkaalle - mm. silloin, kun väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet määränpäässä vaikuttavat matkan onnistumiseen. Uusi laki laajentaa tämän väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin lähtöpaikassa tai määränpäässä, sekä olosuhteisiin, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa matkan toteutumiseen. Olosuhteiden vakavuutta (jonka perusteella oikeus maksuttomaan peruutukseen määritellään) arvioidaan tapauskohtaisesti, ja viralliset matkustusohjeet voivat vaikuttaa arvioon.



Määräajat valituksille ja hyvityksille



Sääntöjen mukaan matkanjärjestäjien tulee vahvistaa valituksen vastaanottaminen seitsemän päivän sisällä ja antaa perusteltu vastaus 60 päivän sisällä. Jos matkanjärjestäjä menee konkurssiin, asiakkaille on hyvitettävä peruutetut palvelut maksukyvyttömyystakuusta kuuden kuukauden kuluessa (hyvin monimutkaisissa konkursseissa yhdeksän kuukautta). 14 päivän määräaika hyvityksille matkan peruuntuessa säilyy ennallaan.

Parlamentti hyväksyi lain päivittämisen äänin 537 puolesta, 2 vastaan ja 24 tyhjää.



Kommentti



Äänestyksen jälkeen parlamentin esittelijä Alex Agius Saliba (S&D, Malta) sanoi: ”Näillä päivitetyillä säännöillä suojellaan kuluttajia, joiden pakettimatkalla jokin menee vikaan. Jos kyseessä on poikkeuksellinen olosuhde, joka vaikuttaa mihin tahansa matkan osaan, matkustaja voi peruuttaa matkan ja saada täyden hyvityksen. Hyvityksen saaminen setelinä on jatkossa vapaaehtoista, ja kuluttaja voi myös pyytää käteishyvitystä. Matkanjärjestäjillä on velvollisuus vastata valituksiin 60 päivän kuluessa, ja vahvalla maksukyvyttömyyssuojalla varmistetaan, että konkurssin sattuessa taloudellisia tappioita ei siirretä kuluttajille.”



Seuraavaksi



Myös neuvoston virallinen hyväksyntä tarvitaan, ennen kuin teksti julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja tämän jälkeen astuu voimaan. EU-mailla on sen jälkeen 28 kuukautta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään. Niiden soveltaminen alkaa kuusi kuukautta myöhemmin.

Lisätietoa