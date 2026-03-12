NAFFCO Group ja Verona Shelters Group perustavat strategisen yhteisyrityksen siviili- ja sotilassuojien tuotannon laajentamiseksi maailmanlaajuisesti
12.3.2026 15:09:56 EET | Verona Shelters | Tiedote
Suomalais-sveitsiläinen Verona Shelters ja Yhdistyneissä arabiemiraateissa sijaitseva NAFFCO Group ovat solmineet sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Yhtiöt ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta, joka kehittää ja valmistaa kehittyneitä siviili- ja sotilaspuolustuksen suojaratkaisuja Yhdistyneissä arabiemiraateissa. Kumppanuus laajentaa merkittävästi väestönsuojien globaalia tuotantokapasiteettia aikana, jolloin eri maiden hallitukset ja kriittiset toimialat vahvistavat resilienssiään ja valmiuttaan suojella siviilejä.
Sopimus yhdistää NAFFCOn vahvan osaamisen turvallisuustekniikassa ja sen laajamittaisessa valmistuksessa Verona Sheltersin erikoisosaamiseen väestönsuojajärjestelmien kokonaissuunnittelussa. Yhteistyön tavoitteena on parantaa siviilien ja kriittisten toimintojen suojaa maailmanlaajuisesti, erityisesti Lähi-idässä, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa tarjoamalla tulevaisuuden tarpeet täyttäviä, kansainvälisten standardien mukaisia ja korkean suorituskyvyn suojajärjestelmiä.
"Siviilisuojelun infrastruktuurista on tulossa hallituksille strateginen prioriteetti ympäri maailmaan. Tämä kumppanuus antaa meille mahdollisuuden skaalata suojateknologiaamme globaalisti ja tuoda suojaratkaisujamme alueille, joilla valmiusosaaminen ja kriisinkestävyys korostuvat yhä enemmän", sanoo Marko Nokka, Verona Shelters Groupin toimitusjohtaja.
"Viimeaikaisten tapahtumien valossa odotamme merkittävää kasvua suojaratkaisuissa Persianlahden alueella ja myös laajemmin maailmassa", sanoo Mikko Lähtönen, Verona Sheltersin Lähi-Idän johtaja.
"NAFFCO on jo pitkään edistänyt turvallisuutta ja varautumista häiriö- ja hätätilanteisiin. Yhteistyö Verona Sheltersin kanssa mahdollistaa osaamisemme laajentamisen siviilipuolustuksen suojaratkaisuihin ja näiden järjestelmien teollisen mittakaavan toimittamiseen Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja sen ulkopuolella. Odotamme tämän kumppanuuden muodostuvan yhdeksi merkittävimmistä teollisista yhteistyöprojekteista siviilisuojelun suojasektorilla", sanoo Khalid Al Khatib, NAFFCO Groupin toimitusjohtaja.
Yhteisyrityssopimus vahvistaa NAFFCOn ja Verona Sheltersin yhteistä sitoutumista innovaatioihin, kriisinkestävyyteen ja turvallisuuden edistämiseen. Kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa alueellista varautumista tarjoamalla luotettavia, suorituskykyisiä ja kansainvälisten standardien mukaisia suojaratkaisuja, jotka on suunniteltu turvaamaan ihmishenkiä hätä- ja kriisitilanteissa.
Lisätietoja medialle:
NAFFCO Group: Nour Alyazji, Business Development Director, +971 56 600 767, nour.alyazji@naffco.com
Verona Shelters: Ilkka Kivisaari, toimitusjohtaja, Verona Shelters, +358 40 541 500, ilkka.kivisaari@veronashelters.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilkka KivisaariVerona Shelters, toimitusjohtajaPuh:+358 40 541 500ilkka.kivisaari@veronashelters.com
Kuvat
Verona Shelters
Verona Shelters on väestönsuojateknologian johtava toimija maailmassa. Yritys tarjoaa täysin integroitavia avaimet käteen -ratkaisuja, jotka suojaavat ihmisiä, toimintaa ja kriittistä infrastruktuuria. Yhtiön maailmanlaajuinen tarjonta kattaa suojarakenteet, älykkäät järjestelmäkomponentit, koko elinkaaren kattavat palvelut sekä Shelters Academy -koulutusalustan, joka kehittää maailmanlaajuisesti osaamista väestönsuojelun ja yhteiskunnan kriisinkestävyyden alalla. Verona Shelters on toteuttanut vuodesta 1968 lähtien projekteja yli 60 maassa ja toimittanut maailmanlaajuisesti yli 300 000 suojayksikköä.
https://www.veronashelters.com/
NAFFCO Group
NAFFCO perustettiin Dubaissa, Yhdistyneissä arabiemiraateissa. Yrityksen tavoitteena on tulla maailman johtavaksi turvallisuusratkaisujen valmistajaksi ja toimittajaksi. Olemme tunnistaneet, että asiakkaille on tärkeää saada turvallisuuteen liittyvät palvelut helposti samasta paikasta. Siksi NAFFCO on erikoistunut tarjoamaan kokonaisratkaisuja “yhden katon alta”. Palvelumme kattavat esimerkiksi korkealaatuiset palontorjuntalaitteet, palonsuojausjärjestelmät, palohälytysjärjestelmät, osoitteelliset hätäjärjestelmät, turvajärjestelmät sekä räätälöidyt ajoneuvot, kuten paloautot, ambulanssit, liikkuvat sairaalat ja lentokenttien pelastus- ja sammutusajoneuvot.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Verona Shelters
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme