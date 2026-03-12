NAFFCO Group ja Verona Shelters Group perustavat strategisen yhteisyrityksen siviili- ja sotilassuojien tuotannon laajentamiseksi maailmanlaajuisesti

Sopimus yhdistää NAFFCOn vahvan osaamisen turvallisuustekniikassa ja sen laajamittaisessa valmistuksessa Verona Sheltersin erikoisosaamiseen väestönsuojajärjestelmien kokonaissuunnittelussa. Yhteistyön tavoitteena on parantaa siviilien ja kriittisten toimintojen suojaa maailmanlaajuisesti, erityisesti Lähi-idässä, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa tarjoamalla tulevaisuuden tarpeet täyttäviä, kansainvälisten standardien mukaisia ja korkean suorituskyvyn suojajärjestelmiä.

"Siviilisuojelun infrastruktuurista on tulossa hallituksille strateginen prioriteetti ympäri maailmaan. Tämä kumppanuus antaa meille mahdollisuuden skaalata suojateknologiaamme globaalisti ja tuoda suojaratkaisujamme alueille, joilla valmiusosaaminen ja kriisinkestävyys korostuvat yhä enemmän", sanoo Marko Nokka, Verona Shelters Groupin toimitusjohtaja.

"Viimeaikaisten tapahtumien valossa odotamme merkittävää kasvua suojaratkaisuissa Persianlahden alueella ja myös laajemmin maailmassa", sanoo Mikko Lähtönen, Verona Sheltersin Lähi-Idän johtaja.

"NAFFCO on jo pitkään edistänyt turvallisuutta ja varautumista häiriö- ja hätätilanteisiin. Yhteistyö Verona Sheltersin kanssa mahdollistaa osaamisemme laajentamisen siviilipuolustuksen suojaratkaisuihin ja näiden järjestelmien teollisen mittakaavan toimittamiseen Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja sen ulkopuolella. Odotamme tämän kumppanuuden muodostuvan yhdeksi merkittävimmistä teollisista yhteistyöprojekteista siviilisuojelun suojasektorilla", sanoo Khalid Al Khatib, NAFFCO Groupin toimitusjohtaja.

Yhteisyrityssopimus vahvistaa NAFFCOn ja Verona Sheltersin yhteistä sitoutumista innovaatioihin, kriisinkestävyyteen ja turvallisuuden edistämiseen. Kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa alueellista varautumista tarjoamalla luotettavia, suorituskykyisiä ja kansainvälisten standardien mukaisia suojaratkaisuja, jotka on suunniteltu turvaamaan ihmishenkiä hätä- ja kriisitilanteissa.

Lisätietoja medialle:

NAFFCO Group: Nour Alyazji, Business Development Director, +971 56 600 767, nour.alyazji@naffco.com

Verona Shelters: Ilkka Kivisaari, toimitusjohtaja, Verona Shelters, +358 40 541 500, ilkka.kivisaari@veronashelters.com