Demariopiskelijat kannattaa maakuntaveron valmistelun aloittamista.

Maakuntaverolla hyvinvointialueiden taloudelliseen tilanteeseen saataisiin kauan kaivattua liikkumavaraa ja hyvinvointialueiden aitoa itsehallintoa vahvistettaisiin. Maakuntaverolla tällä hetkellä aika lailla kädettömien hyvinvointialueiden riippuvuutta valtiosta voitaisiin vähentää.

Maakuntavero toimisi myös taloudellisena kannustimena hyvinvointialueille ja olisi työkalu esimerkiksi investointien rahoitukseen.

"Puheenjohtaja Lindtman on oikeassa siinä, että toimivaa maakuntaveroa ei todennäköisesti vielä tulevalla hallituskaudella saada käyttöön tai valmisteltua, mutta pitkällä aikavälillä maakuntaverolla on tarvetta. Valmistelu on siksi aloitettava jo heti tulevalla hallituskaudella", toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.

Maakuntaveron hyödyt ovat aukottomia, mutta valmistelu toimivan mallin löytämiseksi on syytä aloittaa seuraavalla hallituskaudella. Alueellisten erojen vähentämiseksi tarvitun tasausjärjestelmän lisäksi jonkinlaisia muutoksia tarvittaisiin todennäköisesti kuntien tai valtion verotukseen, ettei maakuntavero kiristäisi liiaksi kokonaisverotusta.

"Suomalaiset, opiskelijat mukaan lukien, ansaitsevat saada riittävästi rahoitettuja, laadukkaita palveluita hyvinvointialueiltaan. Samoin hyvinvointialueiden päättäjät ansaitsevat saada aidon päätösvallan hyvinvointialueidensa asioihin. Useat ekonomistit ovat myös liputtaneet maakuntaveron puolesta."

"Maakuntavero olisikin välttämätön edellytys aidon demokratian toteutumiseksi myös hyvinvointialueilla. Liikkumavaraa hyvinvointialueilla tarvitaan - myös maakuntaveron voi tehdä reilummin", päättää Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Kuuskorpi.