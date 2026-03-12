Turvaa sikiön kehitykselle – uusi alkuraskauden verikoe käyttöön Kanta-Hämeessä
12.3.2026 14:45:44 EET | Oma Häme | Tiedote
Herkkä PEth-verikoe kertoo odottavan äidin satunnaisestakin alkoholin käytöstä.
Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla on käynnistynyt yhteinen pilottihanke, jonka tavoitteena on tukea raskaana olevan hyvinvointia ja mahdollistaa sikiön kehittyminen turvallisessa ja päihteettömässä ympäristössä. Hankkeessa arvioidaan, soveltuuko uusi tavanomaista herkempi PEth-verikoe alkuraskauden alkoholikäytön rutiiniseulontamenetelmäksi.
Herkkä PEth-verikoe (B-hsPEth) kertoo satunnaisestakin alkoholin käytöstä näytteenottoa edeltävän noin 2–4 viikon ajalta. Se on luotettavampi kuin raskauden aikaisen alkoholinkäytön itsearviointimenetelmät ja mittaa tarkasti myös matalampia veren PEth-pitoisuuksia kuin terveydenhuollossa jo käytössä oleva tavanomainen PEth-tutkimus. Tavanomaista PEth-tutkimusta käytetään muiden kuin raskaana olevien henkilöiden pitkäaikaisen, kohtuukäyttöä suuremman alkoholinkäytön osoittamiseen.
Herkkä PEth-verikoe otetaan muiden alkuraskauden verikokeiden yhteydessä keskimäärin raskausviikolla 9–12. Kanta-Hämeessä näytteiden otto alkaa maaliskuussa. Odottavia äiteja informoidaan uudesta kokeesta ensimmäisen neuvolakäynnin yhteydessä.
Herkän PEth-verikokeen tulokset käsitellään täysin luottamuksellisesti osana normaalia neuvolaseurantaa. Jos tulos viittaa alkoholinkäyttöön, otetaan uusi verikoe kolmen viikon kuluttua. Jos myös toinen tulos on positiivinen, tehdään tarkempi tilannekartoitus ja tarjotaan odottajalle tukea päihteettömyyteen.
Pilottihanke toteutetaan osana Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa tutkimustoimintaa, ja sen tuloksia hyödynnetään toimintamallin kehittämisessä valtakunnallisesti.
