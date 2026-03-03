Pankkiasiat kuntoon kauppareissun yhteydessä – Kirkkonummen S-Pankki-piste palvelee myös ilman ajanvarausta
13.3.2026 09:13:25 EET | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Artikkeli
Prisman infon kupeessa hoidetaan pankkiasioita laidasta laitaan kuutena päivänä viikossa. Tiesitkö, että Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteelle pääsee myös ilman ajanvarausta?
Kirkkonummen Prismassa on remontti täydessä vauhdissa. S-Pankki-piste löytyy toistaiseksi vanhalta tutulta paikaltaan, ennen syksyllä koittavaa muuttoa Prismakeskuksen yläkertaan.
Palvelupäällikkö Joonas Lahti toimii Varuboden-Oslassa palvelupisteillä työskentelevien palveluneuvojien esihenkilönä.
– Me autamme kaikissa asiakasomistajuuteen, S-Etukorttiin ja S-Pankkiin liittyvissä asioissa, Lahti kertoo.
Yleisimmät kysymykset liittyvät Bonukseen, verkkopankkitunnuksiin ja asiakastietojen päivittämiseen. Pisteille tullaan kysymään myös apua digipalveluiden käytössä sekä nostamaan ja tallettamaan käteistä rahaa. Esimerkiksi alaikäisten pankkipalvelujen avaamiseen tai kuolinpesän asioiden hoitamiseen tarvitaan lähes aina käynti palvelupisteellä.
– Monesti pisteelle pääsee jopa suoraan jonottamatta, joten kannattaa käydä kurkkaamassa tilanne pisteellä.
Lahti antaa vinkin sekä uusille että vanhoille asiakasomistajille.
– Aina kannattaa käydä silloin tällöin tarkistuttamassa omat palvelunsa, sillä palvelutarjonta kehittyy ja saatavilla saattaa olla uusia palveluja ja etuja, joista asiakas ei sillä hetkellä ole tietoinen.
Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste palvelee vuoronumerolla maanantaista perjantaihin kello 10–16. Ajanvarauksella pisteellä voi asioida myös lauantaisin.
Tänä keväänä alkaa myös mobiilitreffit-kiertue, jossa palveluneuvojat jalkautuvat Länsi-Uudenmaan kauppoihin ja ABC-liikennemyymälöihin neuvomaan mobiilisovellusten käytössä. Mobiilitreffit saapuvat Kirkkonummelle huhti–toukokuussa.
Osuuskauppa Varuboden-Osla
Varuboden-Osla on yli 70 000 asiakasomistajan omistama kaksikielinen osuuskauppa, joka toimii Uudenmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. Palvelemme asiakkaitamme yli 60 toimipaikassa päivittäis- ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä ravitsemiskaupan alalla. Olemme osa S-ryhmää.
