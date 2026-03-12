Mestarikoulu-kilpailun voittaneet kokkiopiskelijat suuntaavat seuraavaksi PM-mittelöihin
12.3.2026 19:03:43 EET | Messukeskus | Tiedote
Ravintola-alan opiskelijoille suunnattu, jo neljättä kertaa järjestetty Mestarikoulu-kilpailu käytiin torstaina 12.3. Gastro Helsinki -messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Nuorten osaajien tiukassa kisassa voiton veivät Yonah Mattsoff ja Qilun Li Perho Liiketalousopistosta.
Mestarikoulu-kilpailu toi Gastro Helsinki -messujen lavalle kahdeksan nuorta ravintola-alan osaajaa, jotka joko opiskelevat kokiksi tai ovat jo kokiksi valmistuneita restonomiopiskelijoita. Tänä vuonna Mestarikoulu järjestettiin kutsukilpailuna. Osallistujien piti osoittaa taitonsa kalankäsittelyssä sekä kasvisruoan ja kolmen ruokalajin menun valmistamisessa.
Voittajiksi tuomaristo valitsi Yonah Mattsoffin ja Qilun Lin, jotka edustivat Perho Liiketalousopistoa.
”Jokainen kilpailu kehittää, ja nyt olemme entistä valmiimpia kuukauden päästä käytäviin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin”, voittajakaksikko kommentoi. Marraskuussa he voittivat kultaa kokkiopiskelijoiden SM-kilpailuissa Joensuussa.
”Kilpailu oli todella kovatasoinen, ja jokainen kilpailijapari onnistui siinä, mitä lähtivät tekemään. Voittajakaksikko suoritti tasaisesti, ja he onnistuivat hieman muita paremmin jokaisessa kilpailutehtävässä”, kilpailun päätuomari Harri Veckman perusteli voittajien valintaa.
Food Camp Finlandin perustaman Mestarikoulu-kilpailun tavoitteena on tuoda esille Suomen korkeatasoista ravintola-alan koulutusta sekä vahvistaa koko alan vetovoimaa.
”On jälleen ollut upeaa nähdä, kuinka tulevaisuuden ammattilaiset näyttävät kunnianhimonsa ja ylittävät itsensä. Mestarikoulu tarjoaa nuorille osaajille paitsi tärkeää kilpailukokemusta myös ainutlaatuisen mahdollisuuden kohdata alan huippuja. Kilpailut kirittävät koko ravintola-alaa – siksi ne ovat niin tärkeitä”, Food Campin myyntipäällikkö Joona Oksman sanoo.
Tämän vuoden kilpailussa oli mukana neljä paria:
- Yonah Mattsoff ja Qilun Li, valmentajanaan Antti Porna (Perho Liiketalousopisto)
- Sami Pulkki ja Jami Matara, valmentajanaan Ville Parkkinen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu)
- Cetin Güzide ja Liisi Sundman, valmentajanaan Riikka Mantila (Turun ammatti-instituutti)
- Mariia Tolochko ja Oleksandr Yeromenko, valmentajanaan Jyri Bemerståhl (Keuda)
Mestarikoulu-kilpailun järjestää Food Camp Finland kumppaneinaan Myllärin, Kespro, Electrolux Professional, Anamma, Medanta ja E. Ahlström.
Lisätietoja:
Riikka Kannas, toimitusjohtaja, Food Camp
riikka.kannas@foodcampfinland.fi, +358 40 354 6331
Food Camp Finland on helsinkiläinen ruoka-alan yritys, jonka ydinliiketoimintaa ovat laadukkaat Gastro Catering -palvelut, ruokailuun liittyvien tapahtumien järjestäminen sekä ravintola HSS Paviljongin ja kahden laadukkaan lounasravintolan, Maritorin ja Kitchen 1649:n, operointi. Lisäksi Food Campilla on kaksi omaa tapahtumatilaa: Kansallissali Aleksanterinkadulla ja Villa Ivan Falin meren rannalla Vuosaaressa.
Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä Gastro Helsinki on horeca-alan johtava kotimainen ammattitapahtuma. Se tuo yhteen ravintola-, hotelli- ja elintarvikealan ammattilaiset, päättäjät ja tulevaisuuden tekijät kahdeksi tiiviiksi päiväksi tutustumaan alan kehitykseen, verkostoihin ja innovaatioihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti KarjunenBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
