Mestarikoulu-kilpailun voittaneet kokkiopiskelijat suuntaavat seuraavaksi PM-mittelöihin

Mestarikoulu-kilpailu toi Gastro Helsinki -messujen lavalle kahdeksan nuorta ravintola-alan osaajaa, jotka joko opiskelevat kokiksi tai ovat jo kokiksi valmistuneita restonomiopiskelijoita. Tänä vuonna Mestarikoulu järjestettiin kutsukilpailuna. Osallistujien piti osoittaa taitonsa kalankäsittelyssä sekä kasvisruoan ja kolmen ruokalajin menun valmistamisessa.

Voittajiksi tuomaristo valitsi Yonah Mattsoffin ja Qilun Lin, jotka edustivat Perho Liiketalousopistoa.

”Jokainen kilpailu kehittää, ja nyt olemme entistä valmiimpia kuukauden päästä käytäviin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin”, voittajakaksikko kommentoi. Marraskuussa he voittivat kultaa kokkiopiskelijoiden SM-kilpailuissa Joensuussa.

”Kilpailu oli todella kovatasoinen, ja jokainen kilpailijapari onnistui siinä, mitä lähtivät tekemään. Voittajakaksikko suoritti tasaisesti, ja he onnistuivat hieman muita paremmin jokaisessa kilpailutehtävässä”, kilpailun päätuomari Harri Veckman perusteli voittajien valintaa.

Food Camp Finlandin perustaman Mestarikoulu-kilpailun tavoitteena on tuoda esille Suomen korkeatasoista ravintola-alan koulutusta sekä vahvistaa koko alan vetovoimaa.

”On jälleen ollut upeaa nähdä, kuinka tulevaisuuden ammattilaiset näyttävät kunnianhimonsa ja ylittävät itsensä. Mestarikoulu tarjoaa nuorille osaajille paitsi tärkeää kilpailukokemusta myös ainutlaatuisen mahdollisuuden kohdata alan huippuja. Kilpailut kirittävät koko ravintola-alaa – siksi ne ovat niin tärkeitä”, Food Campin myyntipäällikkö Joona Oksman sanoo.

Tämän vuoden kilpailussa oli mukana neljä paria:

Yonah Mattsoff ja Qilun Li , valmentajanaan Antti Porna (Perho Liiketalousopisto)

ja , valmentajanaan (Perho Liiketalousopisto) Sami Pulkki ja Jami Matara , valmentajanaan Ville Parkkinen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu)

ja , valmentajanaan (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu) Cetin Güzide ja Liisi Sundman, valmentajanaan Riikka Mantila (Turun ammatti-instituutti)

ja valmentajanaan (Turun ammatti-instituutti) Mariia Tolochko ja Oleksandr Yeromenko, valmentajanaan Jyri Bemerståhl (Keuda)

Mestarikoulu-kilpailun järjestää Food Camp Finland kumppaneinaan Myllärin, Kespro, Electrolux Professional, Anamma, Medanta ja E. Ahlström.

Food Camp Finland on helsinkiläinen ruoka-alan yritys, jonka ydinliiketoimintaa ovat laadukkaat Gastro Catering -palvelut, ruokailuun liittyvät tapahtumien järjestäminen sekä ravintola HSS Paviljongin ja kahden laadukkaan lounasravintolan, Maritorin ja Kitchen 1649:n, operointi.

Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä Gastro Helsinki on horeca-alan johtava kotimainen ammattitapahtuma.