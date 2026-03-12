SDP:n Suhonen: Hallitus tekee pätkätyöstä normin – 20 000 uutta määräaikaista

– Hallitus väittää helpottavansa työllistymistä, mutta sen oma arvio kertoo karun totuuden: tämä laki lisää jopa 20 000 määräaikaista työsuhdetta vuodessa. Se tarkoittaa lisää pätkätöitä, jotka kasautuvat nuorille työntekijöille ja naisvaltaisille aloille, Suhonen sanoo.

Hallituksen esitys mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen jopa vuodeksi ilman perusteltua syytä, ja sen uusimisen jopa kolme kertaa saman vuoden aikana.

– Kun työnantaja voi palkata vuodeksi ilman mitään perustetta määräaikaisuudelle, vakituinen työsuhde jää entistä useammin tekemättä. Hallitus rakentaa työelämää, jossa epävarmuudesta tulee nuorille ja naisvaltaisten alojen työntekijöille uusi normaali, ja samalla perhe- ja raskaussyrjintä kasvaa, Suhonen painottaa.

Suhosen mukaan määräaikaisuudet ovat jo nyt yleisiä erityisesti aloilla, joilla työskentelee paljon naisia.

– Hoiva-, palvelu- ja kasvatusaloilla määräaikaisuuksia on jo valmiiksi liikaa. Sen sijaan että tätä epäkohtaa korjattaisiin, hallitus on päättänyt lisätä pätkätyötä lailla. Se on suora isku naisvaltaisille aloille, Suhonen sanoo.

Suhosen mukaan työuran alku vaikuttaa ratkaisevasti nuorten mahdollisuuksiin rakentaa elämäänsä.

– Jos työelämä alkaa jatkuvilla pätkäsopimuksilla, epävarmuus heijastuu nopeasti muuhun elämään. Se vaikeuttaa asumista, tulevaisuuden suunnittelua ja perheen perustamista. Nuoret tarvitsevat vakautta, kukaan ei tarvitse tätä epävarmuutta lisäävää lakimuutosta, Suhonen päättää.