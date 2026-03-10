THL viikolla 12/2026
12.3.2026 15:07:26 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 12.3. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Tiedotteet
- ke 18.3. THL ja Ruokavirasto muistuttavat multatuotteiden legionellariskistä – viime vuonna ennätysmäärä tautitapauksia. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
Uutiset
- ma 16.3. Saamelaiskäräjät ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vahvistavat edelleen yhteistyötä - painopisteet vuodelle 2026 valittu. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
- ke 18.3. Ennallistamiskatsauksen tuloksia: miten luonnon ennallistamistoimet voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin Suomeen sovellettavissa olosuhteissa. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
Blogit
- ma 16.3. Turvallisuus yhdelle on turvallisuutta kaikille. Kirjoittajat: Anna Kanninen, suunnittelija, THL, Ngan Tran, suunnittelija, THL, Marko Stenroos, erikoistutkija, THL
- ke 18.3. Rakkautta vai turvattomuutta – tunnistatko nuorten seurusteluväkivallan?
Kirjoittaja: Eva Autio, erityisasiantuntija, THL
Lisätietoa:
Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi
Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa
THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista
THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
