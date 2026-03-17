Kaksinkertainen August-voittaja Lina Wolff saapuu Helsinkiin toukokuussa

Tämän hetken kiinnostavimpiin pohjoismaisiin kirjailijoihin kuuluva Lina Wolff saapuu toukokuussa Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaaleille. Kyseessä on kirjailijan ensimmäinen Suomen-vierailu.

Wolff on yksi harvoista kirjailijoista, jotka ovat voittaneet Ruotsin arvostetuimpiin kirjallisuuspalkintoihin lukeutuvan August-palkinnon kahdesti. Ensimmäisen kerran hän voitti palkinnon esikoisromaanillaan Rakastajat (De polyglotta älskarna), joka ilmestyi ruotsiksi vuonna 2016 ja suomeksi Sirkka-Liisa Sjöblomin kääntämänä vuonna 2024.

Toisen Augustinsa hän voitti viime vuonna ilmestyneellä Ruumiit jotka hautasimme (Liken vi begravde) -teoksella, joka ilmestyy juuri ennen Wolffin vierailua myös suomeksi. Myös uutuusteos on Sjöblomin kääntämä.

Ruumiit jotka hautasimme kertoo Jollystä ja Peggystä. Sisarukset kasvavat sijaisperheessä skånelaisella paikkakunnalla, joka tuo esiin ihmisten parhaat ja pahimmat puolet. Maaperä kuhisee kummallisuutta ja välinpitämättömyyttä.

Peggy haaveilee kirjoista ja yliopistosta, kun taas Jolly yrittää ymmärtää seudulla rehottavaa väkivaltaa, kauan sitten kuolleen kirjailijan legendaa, ratkaisematonta murhaa. Häpeää, joka seuraa aina mukana, kun elää kirotulla, nyrjähtäneellä paikkakunnalla.

August-raati kuvailee teosta raivostuttavan viihdyttäväksi ja muotovarmaksi romaaniksi, jossa nauru houkutellaan esiin virtaavalla kielellä ja hätkähdyttävillä käänteillä.

Wolff esiintyy Helsinki Litissä perjantaina 22.5., ja häntä haastattelee kirjailija Pajtim Statovci. Wolff antaa vierailunsa aikana myös haastatteluja medialle.

Ruumiit jotka hautasimme ilmestyy 14.5. kovakantisena, Kreeta Salmisen lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

