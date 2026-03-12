Kokoomuksen Fagerström: Startup-rahoituksen kasvu osoittaa, että Suomi voi nousta taas kasvun maaksi

Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström pitää kehitystä tärkeänä merkkinä siitä, että Suomeen on syntymässä uutta kasvua.



“Olemme Euroopan ykkösiä, jos väestön koko suhteutetaan saatuun startup-rahoituksen määrään. Suomen talous tarvitsee uusia menestystarinoita. Se, että startup-yritykset keräävät ennätysmäärän rahoitusta, kertoo että meillä syntyy yrityksiä, joilla on aitoa potentiaalia kasvaa kansainvälisiksi”, Fagerström sanoo.



Raportin mukaan rahoituskierrosten määrä on hieman vähentynyt, mutta yksittäiset kierrokset ovat aiempaa suurempia. Fagerström näkee tämän merkkinä siitä, että suomalainen startup-kenttä on siirtymässä uuteen vaiheeseen.



“Kun rahoituskierrokset kasvavat, se tarkoittaa, että yritykset etenevät pidemmälle ja houkuttelevat suurempia sijoituksia. Se on merkki siitä, että suomalaisista startupeista kasvaa oikeita kasvuyrityksiä”, Fagerström sanoo.



Suomalaiset startupit ovat myös nousseet Pohjoismaiden kärkeen puolustus- ja kaksikäyttöteknologian rahoituksessa. Danske Bankin selvityksen mukaan suomalaiset yritykset keräsivät vuonna 2025 jopa 85 prosenttia näiden alojen Pohjoismaihin suuntautuneesta rahoituksesta.



Fagerströmin mukaan tämä kertoo siitä, että Suomella on vahvaa osaamista teknologian aloilla, joiden merkitys kasvaa nopeasti maailmassa.



“Suomessa syntyy nyt yrityksiä tekoälyn, puolustus- ja avaruusteknologian kaltaisille aloille, joilla on valtava kasvupotentiaali. Juuri tällaisista yrityksistä voi kasvaa Suomen seuraavat suuret menestystarinat”, Fagerström sanoo.



Fagerström korostaa, että Suomen talouskasvu rakentuu tulevaisuudessa yhä enemmän uusien yritysten varaan.



“Kokoomukselle on tärkeää, että Suomi on maa, jossa kannattaa yrittää, sijoittaa ja rakentaa kasvua. Kun yrityksille luodaan hyvät edellytykset kasvaa, syntyy myös uusia työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen. Tätä kehitystä ei tule tärvellä”, Fagerström sanoo.