Kanta-Hämeen keskussairaalaan päivystys siirtyy Assi-sairaalaan 17.3.2026
12.3.2026 15:33:14 EET | Oma Häme | Tiedote
Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystys siirtyy Ahveniston Assi-sairaalaan 17. maaliskuuta 2026. Potilaita palvellaan uusissa tiloissa klo 8 alkaen, ja päivystyksen perusohjeet säilyvät ennallaan. Muuton aikana päivystys jatkaa keskeytyksettä, vaikka toimintaympäristö muuttuu. Käyntiosoite on Sairaalakatu 3 A, Hämeenlinna.
Kanta-Hämeen keskussairaalaan päivystys siirtyy uuteen Ahveniston Assi-sairaalaan tiistaina 17. maaliskuuta 2026. Uusissa tiloissa potilaita otetaan vastaan kello 8 alkaen.
Nykyisessä Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksessä potilaita otetaan vastaan vielä klo 7.59 asti, ja siellä hoidossa olevat potilaat hoidetaan loppuun vanhoissa tiloissa. Päivystyksen toiminta jatkuu muuton aikana keskeytyksettä.
– Päivystyksen käyttöön liittyvät perusohjeet eivät muutu muuton myötä. Kiireellisissä mutta ei hengenvaarallisissa tilanteissa otetaan edelleen yhteyttä Päivystysapuun numerossa 116117 ennen sairaalaan hakeutumista, Hällberg muistuttaa.
Assi-sairaalassa päivystys sijaitsee K-rakennuksessa toisessa kerroksessa. Käyntiosoite on Sairaalakatu 3 A, Hämeenlinna.
Päivystys auttaa tilanteissa, joissa sairastut äkillisesti sellaisiin oireisiin, joiden tutkiminen ja hoito eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Tällaisia oireita voivat olla esimerkiksi sydänperäiseksi tulkittava rintakipu, vaikea hengenahdistus tai äkillinen toispuolihalvaus.
Jos tilanteesi ei edellytä välitöntä päivystyshoitoa, sinut voidaan hoidontarpeen arvion perusteella ohjata esimerkiksi kotiin, omalle terveysasemalle tai työterveyshuoltoon. Hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään kansallisia hoidontarpeen arvioinnin perusteita. Päivystyksessä ei uusita reseptejä eikä kirjoiteta sairauslomatodistuksia.
Ennen päivystykseen hakeutumista otetaan yhteyttä Päivystysapuun numerossa 116117. Päivystysapu on kiireellisen hoidon ensilinjan palvelu, josta saa puhelimessa ohjeita ja tarvittaessa arvion siitä, onko päivystykseen hakeutuminen tarpeen. Jos puhelinpalvelu on ruuhkautunut, takaisinsoitto tulee mahdollisimman pian. Hätätilanteessa tulee aina soittaa numeroon 112.
Päivystyksen toiminnassa ei ole katkosta muuton aikana. Muuttovaiheessa palveluissa voi kuitenkin esiintyä hetkellisiä viiveitä, kun toiminta käynnistyy uusissa tiloissa ja henkilöstö ottaa käyttöön uuden sairaalan tilat ja toimintaympäristön.
Ahveniston Assi-sairaalan käyttöönotto etenee maaliskuussa vaiheittain, kun eri yksiköt siirtyvät uusiin tiloihin porrastetusti. Päivystyksen siirtyminen uusiin tiloihin on yksi käyttöönoton näkyvimmistä vaiheista, sillä päivystys palvelee ympärivuorokautisesti koko Kanta-Hämeen aluetta.
Yhteystiedot: Päivystykset - Oma Häme
Yhteyshenkilöt
Ville HällbergPäivystyksen osastonylilääkäriOma Häme / Kanta-Hämeen hyvinvointialuePuh:0406380506ville.hallberg@omahame.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Synnytystoiminta siirtyy Assi-sairaalaan 18.3.202612.3.2026 15:36:51 EET | Tiedote
Synnytystoiminta ja raskauspäivystys siirtyvät Assi-sairaalaan 18.3.2026 klo 8.00 alkaen. Toiminta jatkuu keskeytyksettä muuton aikana, ja uudet tilat huomioivat paremmin perheiden tarpeet. Synnyttämään tullessa suositellaan soittamaan etukäteen, ja tutustumiskierroksia on järjestetty tuleville perheille.
Turvaa sikiön kehitykselle – uusi alkuraskauden verikoe käyttöön Kanta-Hämeessä12.3.2026 14:45:44 EET | Tiedote
Herkkä PEth-verikoe kertoo odottavan äidin satunnaisestakin alkoholin käytöstä.
Aluehallitus käsittelee uudelleen ateria- ja laitoshuoltopalveluiden hankintaa12.3.2026 09:05:42 EET | Uutinen
Aluehallitus käsittelee maanantaina 16. maaliskuuta ateria- ja laitoshuoltopalveluiden hankintaa. Esityksenä on, että palveluntuottajaksi valitaan Palmia Oy, jonka tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Joulukuussa 2024 tehdystä hankinnasta tehdään nyt uusi päätös valitusprosessin päätyttyä. Markkinaoikeus kumosi marraskuussa 2025 hyvinvointialueen hankintapäätöksen, jolla oli valittu Fodbar Oy -ryhmittymä palveluntuottajaksi Hämeenlinnan ja Riihimäen alueille. Markkinaoikeus katsoi, ettei Palmia Oy:n tarjousta olisi saanut sulkea pois tarjousvertailusta poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella, koska kyseistä menettelyä ei ollut kuvattu riittävän tarkasti tarjouspyyntöasiakirjoissa. Oma Häme valitti markkinaoikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti helmikuussa äänestyksen jälkeen, ettei se myönnä valituslupaa asiassa. Hankinnasta on tehty nyt markkinaoikeuden päätöksen mukainen uusi tarjousvertailu. Jos aluehallitus päättää valita palveluntuottajaksi
Oma Häme uudistaa Hämeenlinnan neuvolapalveluja toukokuussa10.3.2026 10:15:49 EET | Tiedote
Muutos koskee kantakaupungin neuvoloita sekä Renkoa.
Parolan terveysaseman toiminta jatkuu Hattulassa – aluehallitus päätti jatkaa sopimusta Terveystalon kanssa9.3.2026 18:32:54 EET | Uutinen
Ostopalvelusopimus jatkuu kesään 2027 saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme