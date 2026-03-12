Kanta-Hämeen keskussairaalaan päivystys siirtyy Assi-sairaalaan 17.3.2026

Kanta-Hämeen keskussairaalaan päivystys siirtyy uuteen Ahveniston Assi-sairaalaan tiistaina 17. maaliskuuta 2026. Uusissa tiloissa potilaita otetaan vastaan kello 8 alkaen.

Nykyisessä Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksessä potilaita otetaan vastaan vielä klo 7.59 asti, ja siellä hoidossa olevat potilaat hoidetaan loppuun vanhoissa tiloissa. Päivystyksen toiminta jatkuu muuton aikana keskeytyksettä.

– Päivystyksen käyttöön liittyvät perusohjeet eivät muutu muuton myötä. Kiireellisissä mutta ei hengenvaarallisissa tilanteissa otetaan edelleen yhteyttä Päivystysapuun numerossa 116117 ennen sairaalaan hakeutumista, Hällberg muistuttaa.

Assi-sairaalassa päivystys sijaitsee K-rakennuksessa toisessa kerroksessa. Käyntiosoite on Sairaalakatu 3 A, Hämeenlinna.

Päivystys auttaa tilanteissa, joissa sairastut äkillisesti sellaisiin oireisiin, joiden tutkiminen ja hoito eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Tällaisia oireita voivat olla esimerkiksi sydänperäiseksi tulkittava rintakipu, vaikea hengenahdistus tai äkillinen toispuolihalvaus.

Jos tilanteesi ei edellytä välitöntä päivystyshoitoa, sinut voidaan hoidontarpeen arvion perusteella ohjata esimerkiksi kotiin, omalle terveysasemalle tai työterveyshuoltoon. Hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään kansallisia hoidontarpeen arvioinnin perusteita. Päivystyksessä ei uusita reseptejä eikä kirjoiteta sairauslomatodistuksia.

Ennen päivystykseen hakeutumista otetaan yhteyttä Päivystysapuun numerossa 116117. Päivystysapu on kiireellisen hoidon ensilinjan palvelu, josta saa puhelimessa ohjeita ja tarvittaessa arvion siitä, onko päivystykseen hakeutuminen tarpeen. Jos puhelinpalvelu on ruuhkautunut, takaisinsoitto tulee mahdollisimman pian. Hätätilanteessa tulee aina soittaa numeroon 112.

Päivystyksen toiminnassa ei ole katkosta muuton aikana. Muuttovaiheessa palveluissa voi kuitenkin esiintyä hetkellisiä viiveitä, kun toiminta käynnistyy uusissa tiloissa ja henkilöstö ottaa käyttöön uuden sairaalan tilat ja toimintaympäristön.

Ahveniston Assi-sairaalan käyttöönotto etenee maaliskuussa vaiheittain, kun eri yksiköt siirtyvät uusiin tiloihin porrastetusti. Päivystyksen siirtyminen uusiin tiloihin on yksi käyttöönoton näkyvimmistä vaiheista, sillä päivystys palvelee ympärivuorokautisesti koko Kanta-Hämeen aluetta.

Yhteystiedot: Päivystykset - Oma Häme