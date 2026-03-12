Synnytystoiminta siirtyy Assi-sairaalaan 18.3.2026

Synnytystoiminta ja raskauspäivystys siirtyvät uusiin tiloihin keskiviikkona 18.3.2026 klo 8.00.

Äitiyspoliklinikka siirtyi Assiin jo perjantaina 6.3.2026 klo 8.00. Äitiyspoliklinikalle saavutaan pääovesta E1, ja toiminta sijaitsee 4. kerroksessa ajanvarauksella. Äitiyspoliklinikan puhelinnumero on 03 629 2103.

Synnytyssali ja raskauspäivystys 18.3. alkaen

Synnyttämään ja raskauspäivystykseen saavutaan 18.3. alkaen päivystyksen ovesta K1. Synnytyssali ja raskauspäivystys sijaitsevat 4. kerroksessa.

Muuttopäivänä 18.3. toiminta järjestetään rinnakkain molemmissa sairaaloissa. Assissa synnytykset käynnistyvät klo 8.00, ja tämän jälkeen synnyttäjät ohjataan Assiin. Vanhan sairaalan tiloissa jo olevat synnyttäjät hoidetaan loppuun siellä tai siirretään päivän aikana Assiin, mikäli se on tilanteen mukaan mahdollista.

– Synnytystoiminta jatkuu keskeytyksettä muuton aikana. Siirtymä on suunniteltu huolellisesti, jotta perheet voivat tulla synnyttämään turvallisin mielin myös muuttopäivänä, kertoo apulaisosastonhoitaja Veera Karhu.

Uusissa tiloissa on huomioitu entistä paremmin synnyttäjän ja tukihenkilön tarpeet. Synnytyssalit ja potilashuoneet tarjoavat modernit ja viihtyisät puitteet perheille.

– Meille on tärkeää, että perheet kokevat olonsa turvalliseksi heti ovesta astuessaan. Uusissa tiloissa olemme voineet huomioida entistä paremmin synnyttäjän ja tukihenkilön tarpeet, Karhu sanoo.

Ennen muuttoa uusissa tiloissa järjestetään 13.3. opastetut tutustumiskierrokset muuton aikaan synnyttäville perheille. Ryhmät ovat täynnä.

Muuttopäivänä 18.3. pyydämme aina soittamaan synnytyssaliin ennen sairaalaan saapumista. Näin varmistamme sujuvan ja turvallisen ohjauksen oikeaan paikkaan. Synnytyssalin puhelinnumero on 03 629 2108.

Saapuminen ja pysäköinti

Saattoliikenne tapahtuu päivystyksen eteen. Synnyttäjä suositellaan tuomaan ensin ovelle, ja auton voi siirtää parkkihalliin tilanteen sen salliessa.

Mitä mukaan?

Mukana otettaviin tavaroihin ei tule muutoksia. Neuvolakortti on tärkeää ottaa mukaan sairaalaan.

Neuvoloita on informoitu muutosta.

Seuraa muuttoon liittyvää viestintää somekanavistamme:

Instagram: @synnyta_hameenlinnassa

Facebook: Synnytä Hämeenlinnassa



Yhteystiedot: Raskaus ja synnytys - Oma Häme

Tervetuloa uuteen Assi-sairaalaan.