Yhteisen asiakastietojärjestelmän käyttö alkaa 17.3.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue siirtyy käyttämään Lifecare Asiakas- ja Potilastietojärjestelmiä vaiheittain toukokuun 2026 loppuun mennessä. Yhteiset järjestelmät tekevät asioinnista sujuvampaa, kun käytössä ovat samat asiointikanavat kunnasta riippumatta. Ammattilaisten näkökulmasta työ helpottuu ja suoraviivaistuu, kun toimintatavat ovat yhteiset koko alueella.

Lifecare Asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön tiistaiaamuna 17.3. mm. sosiaalipalveluissa, kotihoidossa, asumispalveluissa ja arviointiyksiköissä Espoossa ja Kauniaisissa sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Käyttöönotto ei aiheuta näkyvää käyttökatkoa, mutta palveluissa voi olla tilapäistä hitautta, kun ammattilaiset totuttelevat uuden järjestelmän käyttöön.

Käyttöönotto muuttaa maaliskuussa myös kuukausittain laskutettavien palvelujen laskutusrytmiä. Lue laskutuksen muutoksista erillisestä uutisesta.

Yhteisen asiakastietojärjestelmän käyttöönoton myötä sosiaalipalvelujen asiakastiedot alkavat näkyä OmaKannassa vaiheittain 17.3. alkaen.

Yksi järjestelmäkokonaisuus korvaa vanhat järjestelmät

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digipalvelujohtaja Tommi Kuukka kertoo, että hyvinvointialueen aloittaessa alueella oli käytössä 36 eri asiakas- ja potilastietojärjestelmää.

– On valtava uudistus, että pääsemme työskentelemään jatkossa yhdessä järjestelmäkokonaisuudessa. Se selkeyttää ammattilaistemme työtä ja auttaa toimintamme kehittämisessä. Haluan kiittää jo etukäteen sekä ammattilaisiamme että asukkaitamme kärsivällisyydestä, jos muutos aiheuttaa viiveitä tai hitautta palveluissamme kevään aikana.

Seuraavat käyttöönotot maaliskuun lopussa

Inkoossa, Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä siirrytään käyttämään Lifecare Asiakas- ja Potilastietojärjestelmää 29.3.2026 alkaen. Käyttöönotto aiheuttaa käyttökatkoja viikonloppuna 27.-29.3.2026. Tiedotamme loppukuun käyttöönotosta ja käyttökatkoista tarkemmin erikseen.

Kevään päätteeksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on käytössään yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Tämä mahdollistaa paremman ja yhtenäisemmän asiakaspalvelun koko alueella.